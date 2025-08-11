Jędrzejczyk strzelił i wyprzedził Brychczego!
Niedzielny mecz z GKS-em Katowice na długo zapadnie w pamięć Artura Jędrzejczyka. Doświadczony obrońca nie tylko wpisał się na listę strzelców, przechylając szalę zwycięstwa w 95. minucie na korzyść Legii, ale również pobił wyjątkowy rekord – został najstarszym zawodnikiem w historii Legii Warszawa, który zdobył bramkę w oficjalnym meczu!
„Jędza” trafił do siatki mając 37 lat, 9 miesięcy i 6 dni. Tym samym wyprzedził legendarnego Lucjana Brychczego, który ostatniego gola w barwach Legii zdobył 8 września 1971 roku w meczu z Gwardią Warszawa, w wieku 37 lat, 2 miesięcy i 26 dni.
Rekord Brychczego przetrwał prawie 54 lata. Teraz jego właścicielem jest kapitan Legii, który wciąż imponuje formą i walecznością. Jednocześnie był to jego 406. występ i 11. bramka w koszulce z "eLką" na piersi. Gratulujemy!
fot. Mishka / Legionisci.com