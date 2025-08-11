Artur Jędrzejczyk - fot. Mishka / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Jędrzejczyk strzelił i wyprzedził Brychczego!

Woytek, źródło: Legionisci.com

Niedzielny mecz z GKS-em Katowice na długo zapadnie w pamięć Artura Jędrzejczyka. Doświadczony obrońca nie tylko wpisał się na listę strzelców, przechylając szalę zwycięstwa w 95. minucie na korzyść Legii, ale również pobił wyjątkowy rekord – został najstarszym zawodnikiem w historii Legii Warszawa, który zdobył bramkę w oficjalnym meczu!



„Jędza” trafił do siatki mając 37 lat, 9 miesięcy i 6 dni. Tym samym wyprzedził legendarnego Lucjana Brychczego, który ostatniego gola w barwach Legii zdobył 8 września 1971 roku w meczu z Gwardią Warszawa, w wieku 37 lat, 2 miesięcy i 26 dni.

Rekord Brychczego przetrwał prawie 54 lata. Teraz jego właścicielem jest kapitan Legii, który wciąż imponuje formą i walecznością. Jednocześnie był to jego 406. występ i 11. bramka w koszulce z "eLką" na piersi. Gratulujemy!

fot. Mishka / Legionisci.com
fot. Mishka / Legionisci.com


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Oceń legionistów za mecz Legia - GKS


Tobiasz
1
2
3
4
5
6
Wszołek
1
2
3
4
5
6
Pankov
1
2
3
4
5
6
Jędrzejczyk
1
2
3
4
5
6
Ruben Vinagre
1
2
3
4
5
6
Kapustka
1
2
3
4
5
6
Burch
1
2
3
4
5
6
Claude Goncalves
1
2
3
4
5
6
Biczachczjan
1
2
3
4
5
6
Nsame
1
2
3
4
5
6
Alfarela
1
2
3
4
5
6
Morishita
1
2
3
4
5
6
Reca
1
2
3
4
5
6
Stojanović
1
2
3
4
5
6
Urbański
1
2
3
4
5
6
Szkurin
1
2
3
4
5
6

Komentarze (3)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

M3 - 10 minut temu, *.jmdi.pl

Artur Jędrzejczyk! ❤️🤍💚

odpowiedz
Pusia - 32 minuty temu, *.vectranet.pl

Szkoda, że Pan Lucjan tego nie widział.

odpowiedz
...L... - 44 minuty temu, *.wlantech.pl

Brawo Jędza , i takich ludzi nam trzeba.👍

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.