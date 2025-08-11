Jędrzejczyk strzelił i wyprzedził Brychczego!

Poniedziałek, 11 sierpnia 2025 r. 06:53 Woytek, źródło: Legionisci.com

Niedzielny mecz z GKS-em Katowice na długo zapadnie w pamięć Artura Jędrzejczyka. Doświadczony obrońca nie tylko wpisał się na listę strzelców, przechylając szalę zwycięstwa w 95. minucie na korzyść Legii, ale również pobił wyjątkowy rekord – został najstarszym zawodnikiem w historii Legii Warszawa, który zdobył bramkę w oficjalnym meczu!



