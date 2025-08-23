Squash
Wyniki legionistów na ME seniorów
W Chartres we Francji odbyły się indywidualne Mistrzostwa Europy w squasha, w których wzięło udział dwoje zawodników Legii. Sofija Zrażewska w II rundzie przegrała z Belgijką, Nele Gilis. Później rozegrała jeszcze trzy spotkania i ostatecznie zakończyła rywalizację na 21. miejscu.
Jakub Pytlowany przegrał pierwsze spotkania ze znacznie wyżej notowanym Holendrem, Samuelem Gerritsem, i nawet trzy kolejne zwycięstwa 3-0, zapewniły mu jedynie 33. miejsce.
Wyniki legionistów:
Sofija Zrażewska - Pika Rupar (Słowacja) 3-1 (5-11, 11-7, 11-6, 11-4)
Sofija Zrażewska - Nele Gilis (Belgia) 0-3 (4-11, 4-11, 4-11)
Sofija Zrażewska - Lea Barbeau (Francja) 3-2 (9-11, 8-11, 11-4, 11-6, 14-12)
Sofija Zrażewska - Enora Villard (Francja) 0-3 (3-11, 5-11, 5-11)
Sofija Zrażewska - Sofia Mateos (Hiszpania) 3-0 (14-12, 12-10, 11-6)
Jakub Pytlowany - Samuel Gerrits (Holandia) 0-3 (8-11, 5-11, 1-11)
Jakub Pytlowany - Philip Georgiev (Bułgaria) 3-0 (11-8, 11-2, 11-2)
Jakub Pytlowany - Joseph Burman (Luksemburg) 3-0 (11-2, 11-0, 11-5)
Jakub Pytlowany - Hjalmer Mols (Holandia) 3-0 (11-8, 11-2, 11-2)