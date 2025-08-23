Wyniki legionistów na ME seniorów

W Chartres we Francji odbyły się indywidualne Mistrzostwa Europy w squasha, w których wzięło udział dwoje zawodników Legii. Sofija Zrażewska w II rundzie przegrała z Belgijką, Nele Gilis. Później rozegrała jeszcze trzy spotkania i ostatecznie zakończyła rywalizację na 21. miejscu. Jakub Pytlowany przegrał pierwsze spotkania ze znacznie wyżej notowanym Holendrem, Samuelem Gerritsem, i nawet trzy kolejne zwycięstwa 3-0, zapewniły mu jedynie 33. miejsce. Wyniki legionistów: Sofija Zrażewska - Pika Rupar (Słowacja) 3-1 (5-11, 11-7, 11-6, 11-4) Sofija Zrażewska - Nele Gilis (Belgia) 0-3 (4-11, 4-11, 4-11) Sofija Zrażewska - Lea Barbeau (Francja) 3-2 (9-11, 8-11, 11-4, 11-6, 14-12) Sofija Zrażewska - Enora Villard (Francja) 0-3 (3-11, 5-11, 5-11) Sofija Zrażewska - Sofia Mateos (Hiszpania) 3-0 (14-12, 12-10, 11-6) Jakub Pytlowany - Samuel Gerrits (Holandia) 0-3 (8-11, 5-11, 1-11) Jakub Pytlowany - Philip Georgiev (Bułgaria) 3-0 (11-8, 11-2, 11-2) Jakub Pytlowany - Joseph Burman (Luksemburg) 3-0 (11-2, 11-0, 11-5) Jakub Pytlowany - Hjalmer Mols (Holandia) 3-0 (11-8, 11-2, 11-2)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.