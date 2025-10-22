Legia - Zoria Ługańsk, 2015 rok. Ondrej Duda wykonuje rzut karny - fot. Mishka / Legionisci.com
Legia kontra kluby ukraińskie. Kto faworytem w czwartek?

Woytek, źródło: Legionisci.com

W czwartek Legia Warszawa zagra drugi mecz w fazie ligowej Ligi Konferencji. Rywalem "Wojskowych" będzie Szachtar Donieck, z którym w przeszłości już rywalizowali w europejskich pucharach. Jednocześnie będize do piąta z zespołem z Ukrainy. Dotychczasowy bilans meczów to 5 zwycięstw, 1 remis i 2 porażki. Według ekspertów zdecydowanym faworytem będzie Szachtar.



Oto jak wyglądała dotychczasowa historia tych rywalizacji:



Puchar UEFA - 1/32 finału

16.09.1986 - Legia 0-0 Dnipro

01.10.1986 - Dnipro 0-1 Legia


Liga Mistrzów - 3. runda eliminacyjna

09.08.2006 - Szachtar 1-0 Legia

23.08.2006 - Legia 2-3 Szachtar


Liga Europy - faza grupowa

22.10.2014 - Metalist Charków 0-1 Legia

06.11.2014 - Legia 2-1 Metalist Charków


Liga Europy - 4. runda eliminacyjna

20.08.2015 - Zoria 0-1 Legia

27.08.2015 - Legia 3-2 Zoria


* * *


 ZASADY FAZY LIGOWEJ LIGI KONFERENCJI


Jak szanse Legii widzą bukmacherzy? Oto kursy FORTUNY na czwartkowy mecz:
Wygrana Legii – 4.25
Remis – 3.80
Wygrana Szachtara –1.75


Mecz 2. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji Szachtar Donieck - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 23 października o godz. 18:45. 

fot. Fortuna

tagi:
Komentarze (12)

77/82 - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl

Wygra Szachtar, bo gamy bez trenera. Mioduski!!! Na co jeszcze czekasz?

odpowiedz
Grooby - 40 minut temu, *.centertel.pl

Dzisiaj to z nikim Legia nie jest faworytem, pozostaje tylko łudzić się że wygrają

odpowiedz
Znawca - największy autorytet forum - 45 minut temu, *.orange.pl

Jako Znawca z wykształcenia, ale także kronikarz z zamiłowania i trener interpersonalny, z rozrzewnieniem wspominam rewanż z Szachtarem z 2006 roku, kiedy to pewien nędzny napastnik notował swoje największe spośród największych pudeł trafiając w słupek do pustka z metra i kiedy kontuzjowany kapitan, a późniejszy kochany dyrektor sportowy, a obecnie członek działu sportowego krzyczał w telewizji "jest, jest, o nie, jacieeeeeeee, jaaaaaaaaaaaa". Wtedy graliśmy naprawdę dobrze jak na nasze możliwości, ale mieliśmy Włodarczyka, a sam Szachtar był o klasę lepszy po prostu. Teraz różnica między naszymi zespołami aż tak duża nie jest, ale mamy z ośmiu Włodarczyków w składzie, a kapitan nie jest legendą tylko KAPItanem, no i nie umiemy już grać w piłkę. Przegramy wymownie.

odpowiedz
Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl

Można w meczu z Ukraincami spróbować zagrac systemem 1-4-2-2-2.
Tobiasz-Wszołek, Piątkowski, Kapuadi Vinagre- Szymański,Elitim-Kapustka,Weisshaupt- K.Urbanski i Rajović w ataku w linii poziomej.Pytanie czy obaj bylibyśmy w stanie razem rozegrać jakieś sensowne akcje, klepki,pressować obronę rywala?🤔

odpowiedz
Żona Barnaby - 52 minuty temu, *.orange.pl

@Znawca: Tak, super pomysł zmieniać ustawienie na bardzo ważny mecz. Na pewno to mają wytrenowane, szczególnie że tak doskonale rozumieją podstawowe taktyki. 👍

odpowiedz
Chudy Grubas - 27 minut temu, *.play-internet.pl

@Żona Barnaby:
Jeżeli nie ogarniają tych podstawowych to jaki problem spróbować czegoś innego?
Przynajmniej rywal będzie zaskoczony 😉

odpowiedz
Znawca - 21 minut temu, *.interkam.pl

@Chudy Grubas: przecież świr z Bieszczad nic samemu nie zaproponuje,a wszystko wyśmiewa co napiszę.

odpowiedz
Żona Barnaby - 18 minut temu, *.orange.pl

@Chudy Grubas: Coś w tym jest, ale rzucenie wszystkiego na jedną kartę to chwytanie się brzytwy. Obyśmy sami zaskoczeni nie byli bardziej, bo znając życie, skoro Znawca - największy autorytet forum - to napisał to Iordanescu na pewno przeczyta i wdroży.

odpowiedz
Świr z Bieszczad - 10 minut temu, *.orange.pl

@Znawca: Moja propozycja - gramy rombem. Ustawiamy w środku diament - Szymański - Urbański, Elitim - Biczachczjan. 3 środkowych obrońców Pankow, Piątkowski, Kapuadi. Dwóch wahadłowych - Wszołek i Reca. W ataku sam Niemiec, który nie zasłużył jeszcze na to, żebym pamiętał jak jego nazwisko zapisać. 👍 Gramy jak z Chelsea i wygrywamy 3-1.

odpowiedz
Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 1 godzinę temu, *.110.82

Pogonić rumuńskiego wuefistę i śpiocha. Brać Waldemara Fornalika, który zna ligę, piłkarzy, ma taktykę, ułoży zespół i pogoni leni do roboty. Leser Bobicz też out.

odpowiedz
77/82 - 27 minut temu, *.t-mobile.pl

@Barnaba Król Portalu Legionisci.com: kiedy wy zrozumiecie, że te wszystkie Fornaliki, Ojrzyńskie, Zielińskie itp. to trenerzy na środek tabeli, czyli miejsce z którego chcemy się wydostać. Vuko zresztą to samo, ale jak już mamy brać przeciętniaka do końca sezonu, to przynajmniej swojego etatowca.

odpowiedz
Żona Barnaby - 16 minut temu, *.orange.pl

@77/82: Ja zrozumiem jak Ojrzyński dostanie w końcu w Legii szansę i sobie nie poradzi. Wszędzie wykonuje dobrą pracę, szybko spaja zespół, dobrze zarządza szatnią, a to w Legii nawet ważniejsze niż umiejętności taktyczne.

odpowiedz
