Legia kontra kluby ukraińskie. Kto faworytem w czwartek?

W czwartek Legia Warszawa zagra drugi mecz w fazie ligowej Ligi Konferencji. Rywalem "Wojskowych" będzie Szachtar Donieck, z którym w przeszłości już rywalizowali w europejskich pucharach. Jednocześnie będize do piąta z zespołem z Ukrainy. Dotychczasowy bilans meczów to 5 zwycięstw, 1 remis i 2 porażki. Według ekspertów zdecydowanym faworytem będzie Szachtar.

77/82 - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl Wygra Szachtar, bo gamy bez trenera. Mioduski!!! Na co jeszcze czekasz? odpowiedz

Grooby - 40 minut temu, *.centertel.pl Dzisiaj to z nikim Legia nie jest faworytem, pozostaje tylko łudzić się że wygrają odpowiedz

Znawca - największy autorytet forum - 45 minut temu, *.orange.pl Jako Znawca z wykształcenia, ale także kronikarz z zamiłowania i trener interpersonalny, z rozrzewnieniem wspominam rewanż z Szachtarem z 2006 roku, kiedy to pewien nędzny napastnik notował swoje największe spośród największych pudeł trafiając w słupek do pustka z metra i kiedy kontuzjowany kapitan, a późniejszy kochany dyrektor sportowy, a obecnie członek działu sportowego krzyczał w telewizji "jest, jest, o nie, jacieeeeeeee, jaaaaaaaaaaaa". Wtedy graliśmy naprawdę dobrze jak na nasze możliwości, ale mieliśmy Włodarczyka, a sam Szachtar był o klasę lepszy po prostu. Teraz różnica między naszymi zespołami aż tak duża nie jest, ale mamy z ośmiu Włodarczyków w składzie, a kapitan nie jest legendą tylko KAPItanem, no i nie umiemy już grać w piłkę. Przegramy wymownie. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Można w meczu z Ukraincami spróbować zagrac systemem 1-4-2-2-2.

Tobiasz-Wszołek, Piątkowski, Kapuadi Vinagre- Szymański,Elitim-Kapustka,Weisshaupt- K.Urbanski i Rajović w ataku w linii poziomej.Pytanie czy obaj bylibyśmy w stanie razem rozegrać jakieś sensowne akcje, klepki,pressować obronę rywala?🤔 odpowiedz

Żona Barnaby - 52 minuty temu, *.orange.pl @Znawca: Tak, super pomysł zmieniać ustawienie na bardzo ważny mecz. Na pewno to mają wytrenowane, szczególnie że tak doskonale rozumieją podstawowe taktyki. 👍 odpowiedz

Chudy Grubas - 27 minut temu, *.play-internet.pl @Żona Barnaby:

Jeżeli nie ogarniają tych podstawowych to jaki problem spróbować czegoś innego?

Przynajmniej rywal będzie zaskoczony 😉 odpowiedz

Znawca - 21 minut temu, *.interkam.pl @Chudy Grubas: przecież świr z Bieszczad nic samemu nie zaproponuje,a wszystko wyśmiewa co napiszę. odpowiedz

Żona Barnaby - 18 minut temu, *.orange.pl @Chudy Grubas: Coś w tym jest, ale rzucenie wszystkiego na jedną kartę to chwytanie się brzytwy. Obyśmy sami zaskoczeni nie byli bardziej, bo znając życie, skoro Znawca - największy autorytet forum - to napisał to Iordanescu na pewno przeczyta i wdroży. odpowiedz

Świr z Bieszczad - 10 minut temu, *.orange.pl @Znawca: Moja propozycja - gramy rombem. Ustawiamy w środku diament - Szymański - Urbański, Elitim - Biczachczjan. 3 środkowych obrońców Pankow, Piątkowski, Kapuadi. Dwóch wahadłowych - Wszołek i Reca. W ataku sam Niemiec, który nie zasłużył jeszcze na to, żebym pamiętał jak jego nazwisko zapisać. 👍 Gramy jak z Chelsea i wygrywamy 3-1. odpowiedz

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 1 godzinę temu, *.110.82 Pogonić rumuńskiego wuefistę i śpiocha. Brać Waldemara Fornalika, który zna ligę, piłkarzy, ma taktykę, ułoży zespół i pogoni leni do roboty. Leser Bobicz też out. odpowiedz

77/82 - 27 minut temu, *.t-mobile.pl @Barnaba Król Portalu Legionisci.com: kiedy wy zrozumiecie, że te wszystkie Fornaliki, Ojrzyńskie, Zielińskie itp. to trenerzy na środek tabeli, czyli miejsce z którego chcemy się wydostać. Vuko zresztą to samo, ale jak już mamy brać przeciętniaka do końca sezonu, to przynajmniej swojego etatowca. odpowiedz

Żona Barnaby - 16 minut temu, *.orange.pl @77/82: Ja zrozumiem jak Ojrzyński dostanie w końcu w Legii szansę i sobie nie poradzi. Wszędzie wykonuje dobrą pracę, szybko spaja zespół, dobrze zarządza szatnią, a to w Legii nawet ważniejsze niż umiejętności taktyczne. odpowiedz

