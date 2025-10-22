Legia kontra kluby ukraińskie. Kto faworytem w czwartek?
W czwartek Legia Warszawa zagra drugi mecz w fazie ligowej Ligi Konferencji. Rywalem "Wojskowych" będzie Szachtar Donieck, z którym w przeszłości już rywalizowali w europejskich pucharach. Jednocześnie będize do piąta z zespołem z Ukrainy. Dotychczasowy bilans meczów to 5 zwycięstw, 1 remis i 2 porażki. Według ekspertów zdecydowanym faworytem będzie Szachtar.
Oto jak wyglądała dotychczasowa historia tych rywalizacji:
Puchar UEFA - 1/32 finału
16.09.1986 - Legia 0-0 Dnipro
01.10.1986 - Dnipro 0-1 Legia
Liga Mistrzów - 3. runda eliminacyjna
09.08.2006 - Szachtar 1-0 Legia
23.08.2006 - Legia 2-3 Szachtar
Liga Europy - faza grupowa
22.10.2014 - Metalist Charków 0-1 Legia
06.11.2014 - Legia 2-1 Metalist Charków
Liga Europy - 4. runda eliminacyjna
20.08.2015 - Zoria 0-1 Legia
27.08.2015 - Legia 3-2 Zoria
Jak szanse Legii widzą bukmacherzy? Oto kursy FORTUNY na czwartkowy mecz:
Wygrana Legii – 4.25
Remis – 3.80
Wygrana Szachtara –1.75
Mecz 2. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji Szachtar Donieck - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 23 października o godz. 18:45.
