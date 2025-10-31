Kacper Urbański - fot. Mishka / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Piąte odpadnięcie w pierwszym meczu PP w historii

Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W czwartek Legia przegrała w swoim pierwszym meczu w tej edycji Pucharu Polski z Pogonią Szczecin i tym samym pożegnała się z tymi rozgrywkami. W historii przypadków porażek na etapie 1/16 finału mieliśmy łącznie pięć. Oprócz najnowszej porażki, Legia w XXI wieku przegrała jeszcze ze Stalą Sanok i Górnikiem Zabrze. Odpadnięcie z Pogonią było jednak pierwszą sytuacją, kiedy pożegnanie z Pucharem Polski nastąpiło  na Łazienkowskiej.



 


SezonRundaDataMecz
1974/19751/16 finału3 listopada 1974ROW II Rybnik 3-2 Legia Warszawa
1995/19961/16 finału25 października 1995Ruch Chorzów 2-1 Legia
2006/20071/16 finału20 września 2006Stal Sanok 2-1 Legia
2016/20171/16 finału10 sierpnia 2016Górnik 3-2 (pd.) Legia
2025/20261/16 finału30 października 2025Legia 1-2 (pd.) Pogoń





tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.