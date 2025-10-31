Piąte odpadnięcie w pierwszym meczu PP w historii
Wiśnia
W czwartek Legia przegrała w swoim pierwszym meczu w tej edycji Pucharu Polski z Pogonią Szczecin i tym samym pożegnała się z tymi rozgrywkami. W historii przypadków porażek na etapie 1/16 finału mieliśmy łącznie pięć. Oprócz najnowszej porażki, Legia w XXI wieku przegrała jeszcze ze Stalą Sanok i Górnikiem Zabrze. Odpadnięcie z Pogonią było jednak pierwszą sytuacją, kiedy pożegnanie z Pucharem Polski nastąpiło na Łazienkowskiej.
|Sezon
|Runda
|Data
|Mecz
|1974/1975
|1/16 finału
|3 listopada 1974
|ROW II Rybnik 3-2 Legia Warszawa
|1995/1996
|1/16 finału
|25 października 1995
|Ruch Chorzów 2-1 Legia
|2006/2007
|1/16 finału
|20 września 2006
|Stal Sanok 2-1 Legia
|2016/2017
|1/16 finału
|10 sierpnia 2016
|Górnik 3-2 (pd.) Legia
|2025/2026
|1/16 finału
|30 października 2025
|Legia 1-2 (pd.) Pogoń
