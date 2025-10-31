Piąte odpadnięcie w pierwszym meczu PP w historii

Piątek, 31 października 2025 r. 01:18 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W czwartek Legia przegrała w swoim pierwszym meczu w tej edycji Pucharu Polski z Pogonią Szczecin i tym samym pożegnała się z tymi rozgrywkami. W historii przypadków porażek na etapie 1/16 finału mieliśmy łącznie pięć. Oprócz najnowszej porażki, Legia w XXI wieku przegrała jeszcze ze Stalą Sanok i Górnikiem Zabrze. Odpadnięcie z Pogonią było jednak pierwszą sytuacją, kiedy pożegnanie z Pucharem Polski nastąpiło na Łazienkowskiej.









Sezon Runda Data Mecz 1974/1975 1/16 finału 3 listopada 1974 ROW II Rybnik 3-2 Legia Warszawa 1995/1996 1/16 finału 25 października 1995 Ruch Chorzów 2-1 Legia 2006/2007 1/16 finału 20 września 2006 Stal Sanok 2-1 Legia 2016/2017 1/16 finału 10 sierpnia 2016 Górnik 3-2 (pd.) Legia 2025/2026 1/16 finału 30 października 2025 Legia 1-2 (pd.) Pogoń







