142 dni pracy Iordanescu. Jak wypadł na tle poprzedników?
Woytek, źródło: Legionisci.com
Legii Warszawa pod wodzą Edwarda Iordanescu zanotowała tylko 46 procent zwycięstw. To bardzo słaby rezultat - gorszy w ostatnich latach mieli jedynie Marek Gołębiewski i Besnik Hasi. Poniżej prezentujemy zestawienie porównujące rumuńskiego szkoleniowca na tle poprzednich trenerów stołecznej drużyny.
Trenerzy Legii w ostatnich latach:
(nie)osiągnięcie celu - moment, w którym zespół zdobywa trofeum/awansuje do pucharów lub odpada z rozgrywek
|CELE
|Trener
|mecze
|zwycięstwa / remisy / porażki
|średnia pkt. / % zwycięstw
|MP
|PP
|SP
|grupa LM
|grupa LE / LKE
|faza pucharowa EP
|Iordanescu
|24
|11 / 6 / 7
|1,63 / 46%
|-
|NIE
|TAK
|-
|TAK
|-
|Feio
|62
|35 / 12 / 15
|1,89 / 57%
|NIE, NIE
|TAK
|-
|-
|TAK
|TAK
|Runjaić
|84
|42 / 24 / 18
|1,79 / 50%
|NIE, -
|TAK, NIE
|TAK, -
|-
|-, TAK
|-, TAK
|Vuković
|20
|10 / 4 / 6
|1,7 / 50%
|NIE
|NIE
|-
|-
|-
|-
|Gołębiewski
|11
|3 / 0 / 8
|0,82 / 27%
|-
|-
|-
|-
|-
|Michniewicz
|55
|31 / 11 / 13
|1,89 / 56%
|TAK
|NIE
|NIE, NIE
|NIE
|NIE, TAK
|TAK
|Vuković
|67
|37 / 12 / 18
|1,84 / 55%
|NIE, TAK
|NIE
|-
|NIE
|NIE
|-
|Sa Pinto
|28
|15 / 7 / 6
|1,86 / 53,5%
|-
|NIE
|-
|-
|NIE
|-
|Klafurić
|15
|11 / 1 / 3
|2,27 / 73%
|TAK
|TAK
|NIE
|NIE
|-
|-
|Jozak
|27
|16 / 3 / 8
|1,89 / 59%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Magiera
|50
|28 / 12 / 10
|1,92 / 56%
|TAK
|-
|NIE
|NIE
|NIE
|TAK
|Hasi
|18
|5 / 6 / 7
|1,17 / 27,7%
|-
|NIE
|NIE
|TAK
|-
|-
|Czerczesow
|35
|23 / 6 / 6
|2,14 / 65,7%
|TAK
|TAK
|-
|-
|-
|-
|Berg
|97
|59 / 17 / 21 *
|2,0 / 60%
|TAK, NIE
|-, TAK
|NIE, NIE
|NIE, -
|TAK, TAK
|TAK, -
Trenerzy Legii od momentu powstania nowego stadionu:
|Trener
|początek pracy
|koniec pracy
|liczba dni
|Edward Iordanescu
|12.06.2025
|31.10.2025
|142
|Goncalo Feio
|10.04.2024
|25.05.2025
|410
|Kosta Runjaić
|23.05.2022
|09.04.2024
|687
|Aleksandar Vuković
|13.12.2021
|22.05.2022
|160
|Marek Gołębiewski
|25.10.2021
|12.12.2021
|48
|Czesław Michniewicz
|21.09.2020
|25.10.2021
|399
|Aleksandar Vuković
|2.04.2019
|21.09.2020
|538
|Ricardo Sa Pinto
|13.08.2018
|1.04.2019
|231
|Aleksandar Vuković
|1.08.2018
|13.08.2018
|13
|Dean Klafurić
|14.04.2018
|1.08.2018
|109
|Romeo Jozak
|13.09.2017
|14.04.2018
|213
|Jacek Magiera
|24.09.2016
|13.09.2017
|354
|Aleksandar Vuković
|19.09.2016
|24.09.2016
|6
|Besnik Hasi
|3.06.2016
|19.09.2016
|108
|Stanisław Czerczesow
|6.10.2015
|1.06.2016
|239
|Henning Berg
|19.12.2013
|4.10.2015
|654
|Jan Urban
|1.06.2012
|19.12.2013
|566
|Maciej Skorża
|1.06.2010
|1.06.2012
|731
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom