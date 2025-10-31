Edward Iordanescu - fot. Woytek / Legionisci.com
142 dni pracy Iordanescu. Jak wypadł na tle poprzedników?

Woytek, źródło: Legionisci.com

Legii Warszawa pod wodzą Edwarda Iordanescu zanotowała tylko 46 procent zwycięstw. To bardzo słaby rezultat - gorszy w ostatnich latach mieli jedynie Marek Gołębiewski i Besnik Hasi.  Poniżej prezentujemy zestawienie porównujące rumuńskiego szkoleniowca na tle poprzednich trenerów stołecznej drużyny.



 



Trenerzy Legii w ostatnich latach:

(nie)osiągnięcie celu - moment, w którym zespół zdobywa trofeum/awansuje do pucharów lub odpada z rozgrywek

CELE
Trenermeczezwycięstwa / remisy / porażkiśrednia pkt. / % zwycięstwMPPPSPgrupa LMgrupa LE / LKEfaza pucharowa EP
Iordanescu2411 / 6 / 71,63 / 46% -NIETAK-TAK-
Feio6235 / 12 / 151,89 / 57% NIE, NIETAK--TAKTAK
Runjaić8442 / 24 / 181,79 / 50% NIE, -TAK, NIETAK, ---, TAK-, TAK
Vuković2010 / 4 / 61,7 / 50% NIENIE----
Gołębiewski113 / 0 / 80,82 / 27% -----
Michniewicz5531 / 11 / 131,89 / 56% TAKNIENIE, NIENIENIE, TAKTAK
Vuković6737 / 12 / 181,84 / 55% NIE, TAKNIE-NIENIE-
Sa Pinto2815 / 7 / 61,86 / 53,5%-NIE--NIE-
Klafurić1511 / 1 / 32,27 / 73%TAKTAKNIENIE--
Jozak2716 / 3 / 81,89 / 59%------
Magiera5028 / 12 / 101,92 / 56%TAK-NIENIENIETAK
Hasi185 / 6 / 71,17 / 27,7% -NIENIETAK--
Czerczesow3523 / 6 / 62,14 / 65,7%TAKTAK----
Berg9759 / 17 / 21 *2,0 / 60%TAK, NIE -, TAKNIE, NIENIE, -TAK, TAKTAK, -


Trenerzy Legii od momentu powstania nowego stadionu:

Trenerpoczątek pracykoniec pracyliczba dni
Edward Iordanescu12.06.202531.10.2025142
Goncalo Feio10.04.202425.05.2025410
Kosta Runjaić23.05.202209.04.2024687
Aleksandar Vuković13.12.202122.05.2022160
Marek Gołębiewski25.10.202112.12.202148
Czesław Michniewicz21.09.202025.10.2021399
Aleksandar Vuković2.04.201921.09.2020538
Ricardo Sa Pinto13.08.20181.04.2019231
Aleksandar Vuković1.08.201813.08.201813
Dean Klafurić14.04.20181.08.2018109
Romeo Jozak13.09.201714.04.2018213
Jacek Magiera24.09.201613.09.2017354
Aleksandar Vuković19.09.201624.09.20166
Besnik Hasi3.06.201619.09.2016108
Stanisław Czerczesow6.10.20151.06.2016239
Henning Berg19.12.20134.10.2015654
Jan Urban1.06.201219.12.2013566
Maciej Skorża1.06.20101.06.2012731






tagi:
Komentarze (0)

