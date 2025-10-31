Edward Iordanescu - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Iordanescu: Nie zostałem zwolniony

Woytek, źródło: fanatik.ro

"Nie zwolnili mnie. Nie mogę żądać wypłaty klauzuli. Staramy się dojść do uczciwego porozumienia dla obu stron. Mnie najbardziej interesuje, żeby mój sztab został odpowiednio wynagrodzony" - taki cytat z rozmowy z trenerem Edwardem Iordanescu przytacza Horia Ivanovici z rumuńskiego serwisu Fanatik.



 


W programie Fanatik Superliga ujawniono, że kontrakt Iordănescu z Legią zawierał tzw. klauzulę lustrzaną – oznacza to, że jeśli którakolwiek ze stron chciała rozwiązać umowę przed czasem, musiała zapłacić 500 tysięcy euro odszkodowania. Trener jednak nie zamierza się domagać pieniędzy dla siebie.


– Nie rozwiązaliśmy jeszcze umowy. Musimy dojść do finansowego porozumienia – najpierw w sprawie sztabu, a nie mojej osoby. Nic nie zostało podpisane, ale Legia mnie nie zwolniła. Szukamy uczciwego rozwiązania, żeby wszyscy byli zadowoleni, zwłaszcza mój sztab. To dla mnie priorytet. Tak powiedział Edi Iordanescu naszemu producentowi programu, Leo Bade– pisze portal Fanatik.


Czytaj również:

 Oficjalnie: Iordanescu odchodzi z Legii!

 Trener, który nie udźwignął presji - podsumowanie

 142 dni pracy Iodranescu. Jak wypadł na tle poprzedników?



Jak oceniasz pracę Edwarda Iordanescu na stanowisku trenera Legii?

Zapisywanie głosu...

ℹ️ Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (31.10.2025). Aby zobaczyć najnowsze wyniki, odwiedź aktualny Legiometr.

Aktualny sentyment kibiców

Jak oceniasz pracę Edwarda Iordanescu na stanowisku trenera Legii?

KATASTROFA SŁABO NEUTRALNIE DOBRZE REWELACJA 0 100
--
WCZYTYWANIE...
--
-- oś czasu --

Rozkład głosów w czasie

Podsumowanie

Dzisiejszy sentyment
--
Średnia z wybranego okresu
--
Najlepszy dzień
--
--
Najgorszy dzień
--
--


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (9)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Rumcajs - 23 minuty temu, *.246.59

Dodam, bo może nie wyraziłem się dostatecznie jasno. Albo niech Rumun płaci pół miliona, albo niech ma zwolnienie w papierach, a jego odszkodowanie pokrywa Mioduski za własną niekompetencję. Żadnych negocjacji z tym terrorystą.

odpowiedz
Rumcajs - 25 minut temu, *.246.59

Ale to jest gnój. Brzydkie słowo, ale to jest po prostu gnój ten Iordanescu. Jego dobre imię najważniejsze. Nie Legia, nie zespół, nie kibice, o czym tak chętnie mówi, ale jego dobre imię i polubowne rozstanie gościa, który ucieka z Legii od tygodni i sabotuje jej poczynania na boisku. Niech płaci te pół miliona, żadnych ustępstw ze strony Legii.

odpowiedz
Halek - 30 minut temu, *.play-internet.pl

To świnia 😂 oszust nic więcej

odpowiedz
e(L)o - 51 minut temu, *.ksiezyc.pl

sztab wprowadzający kryzys i wprowadzający kasę

odpowiedz
Radek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

W tym hejterskim kraju typ się honorowo podał do dymisji jak nie poszło mimo tego że mógł czekać na zwolnienie i odszkodowanie a wy i tak na nim psy wieszacie wszyscy tu. Przykre. Chcieli Rumun out to w czym problem?????

odpowiedz
Roma - 12 minut temu, *.plus.pl

@Radek: bo to nowość dla wszystkich. Ludzie się przyzwyczaili, że trenera się wyrzuca, a on bierze pieniądze za cały kontrakt, nawet jak się zaklina że Legię ma w sercu. Dla wielu to nie do pojęcia, że można inaczej.

odpowiedz
DanieLo - 1 godzinę temu, *.comcast.net

Uczciwe rozwiązanie? Trzeba było podać się do dymisji i oddać kasę. Trener tylko na halloween

odpowiedz
Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Ten sztab jest tak samo odpowiedzialny za stan tej drużyny jak pierwszy trener. Cały sztab jak tu przychodził miał jasno przedstawione cele. Gra i wyniki Legii są poniżej jakichkolwiek oczekiwań. Nie widzę tu pola do jakichś odpraw.
Ja rozumiem że podpisuje się umowa których trzeba się trzymać, ale na litość boską, jeśli ktoś okazał się totalnym partaczem, wraz ze swoimi pomagierami, to jedyne co powinien otrzymać od Legii to uścisk prezesa.

odpowiedz
knuro-wór - 49 minut temu, *.play.pl

@Chudy Grubas: Masz dużo racji, ale z tym szrotem to sztab Guardiola - Mourinho - Ancelotti więcej by nie ugrał.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.