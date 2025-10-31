Oficjalnie: Edward Iordanescu odchodzi z Legii

Po meczu z Pogonią trener Iordanescu udzielił na konferencji kilku dwuznacznych odpowiedzi. Przyznał także iż ma spotkać się z zarządem by rozwiązać problem.

- Spotkaliśmy się z trenerem Iordănescu i wspólnie zdecydowaliśmy o zakończeniu współpracy. Po analizie wyników uznaliśmy, że w obecnej sytuacji konieczne są zmiany, które pozwolą drużynie w pełni wykorzystać swój potencjał i realizować założone cele – powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa, Michał Żewłakow .

strogow - 1 minutę temu, *.play.pl Żewłakow jeszcze do kompletu wypad !!! odpowiedz

Greg61 - 3 minuty temu, *.interwan.pl Dziekujemy tez Panom Bobicowi , Herze oraz Żewłakowi nie wspominając o prezesie za ośmieszenie klubu odpowiedz

Obcy - 6 minut temu, *.t-mobile.pl Najgorsze jest to, że oni nie mają żadnego następcy. Znów przyjdzie ktoś przypadkowy. Chyba, że dogadają się z Vukoviciem. Ma wprawę w ratowaniu sezonu. odpowiedz

Rumcajs - 8 minut temu, *.246.25 Zostanie zapamiętany jako największa miernota trenerska w XXI wieku w Legii, a w dodatku miękka faja i kłamca, który swoich własnych piłkarzy zna gorzej niż niedzielni kibice. Jedyne na czym mu zależało to własny wizerunek - nie ważne, czy robimy dobrą pracę, ważne by o mnie dobrze mówiono. A teraz ucieka jak szczur. Oczywiście, on powinien być wyp...ony już dawno i to na zbity ryj, ale skoro już odpadliśmy z PP to jego największy przeciwnik, czyli brak czasu na sen czy treningi, odpada. Czasu nagle będzie więcej to on spie...la. Absolutny brak chęci do pracy i zasłanianie się kibicami, że dla nich odchodzi. Odchodzi dla siebie, bo jest pipa i leń. Nie zasługuje na szacunek, dlatego tak usilnie stara się go wokół siebie budować manipulując mediami. Skąd on się w Legii wziął? Z polecenia prezesa rumuńskiej federacji? Co to za autorytet w dziedzinie zatrudniania trenerów jest? Może teraz poradźmy się Kuleszy? A zapomniałem, Kulesza idzie na wojnę z Miodkiem o stołki w PZPN. W każdym razie, sugerowanie się rumuńskim Kuleszą przy zatrudnianiu trenera dało efekt łatwy do przewidzenia. Dostaliśmy pozoranta, ośmieszyliśmy się, zostaliśmy w d...e w październiku. Można rozwiązać klub. odpowiedz

Romeo - 1 minutę temu, *.play.pl @Rumcajs: miernota tak, ale czy największa w XXI w.? Mieliśmy takich ananasów jak Jozak i Klaf odpowiedz

Wolfik - 12 minut temu, *.play.pl Za późno. Od sabotażu jaki odwalił w meczu z Turkami powinno go nie być. odpowiedz

Kalientes - 16 minut temu, *.rima-tde.net Niezły teatrzyk odpowiedz

Micha - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl Nie robi się interesów z rumunami 😂 odpowiedz

Resortowy Dariusz - 26 minut temu, *.centertel.pl Zmiana trenera lekiem na całe zło. Sezon 2025-2026 ogłaszam sezonem przejściowym. Ruszamy z nowym projektem. Szczegóły wkrótce. odpowiedz

Jjjd - 18 minut temu, *.orange.pl @Resortowy Dariusz: baranie kilka razy ten manewr się udał.popatrzbw przeszlosc odpowiedz

Darek - 29 minut temu, *.t-mobile.pl To teraz przyjdzie nowy trener. Powie,że on nie przygotowywał drużyny do rundy jesiennej. Musi upłynąć trochę czasu. Trochę pozmienia w składzie. Sprowadzą mu trzech nowych w zimę i jak trochę pozmienia to znowu zmienią jego.



Taka zabawa w klub piłkarski.



Najważniejsze by oszust z silvera co okienko transferowe przytulił kilka baniek euro. I interes się kręci. A po zmianie trenera zmieni się dyrektora sportowego. Po za tym nic w klubie się nie zmieni. odpowiedz

Exodus - 23 minuty temu, *.t-ipconnect.de @Darek: nic dodać, nic ująć. odpowiedz

Radek - 22 minuty temu, *.centertel.pl @Darek: kurde kiedyś to było, jak nie było mioduskiego w Legii to Legia była hegemonem i zdobywała mistrza seryjnie. Przyszedł on najpierw w spółce, później sam i nic ta Legia od 2013 roku nie wygrała. A nie czekaj.... odpowiedz

KAROLKK2 - 30 minut temu, *.centertel.pl Szkoda że tak późno. Teraz głównym problemem będzie pozbycie się szrotu, który został sprowadzony pod wspaniały model funkcjonowania drużyny ( jakieś Krśniki, ryjowice itp) A przecież mamy jeszcze wsześniejsze skarby no Chodyna (najgorszy na boisku w statnim meczu, ale dzielnie wytrwał do końca). Nowy trener nawet pozłacany, a na to Miodka nie stać, będzie miał problem jak ustawiać grę a takimi asami. W zimę znów wymiana połowy składu? Pranoja. Mam wrażenie, że taktyka trenera w ostatnich meczach była wymyślona tak żeby go zwolnili. Szkoda sezonu, kupa kasy w błoto (za dużo mniej inne kluby potrafiły się wzmocnić tylko nie Legia). odpowiedz

Borsalino - 30 minut temu, *.orange.pl Kiedy dymisja Zewlakowa i Bobica ? O 15.00 ? odpowiedz

OFred - 32 minuty temu, *.99.86 Brawo ten typ nie chciał pracować z drużyną. Nie miał pomysłu jak z kleić drużynę. odpowiedz

Bernard - 27 minut temu, *.t-mobile.pl @OFred: z kleić? odpowiedz

Avatar - 36 minut temu, *.centertel.pl Zbigniew Ziobro jest jeszcze wolny odpowiedz

Tom - 37 minut temu, *.centertel.pl A Michał i Ferdi dostaną oczywiście premię za znalezienie nowego trenera i koncertowe spiep..... obecnego sezonu. odpowiedz

wkz - 37 minut temu, *.t-mobile.pl A jakie konsekwencje dla piłkarzy że że stojącej piłki (rzut wolny) nie potrafi dosrodkowac? Tylko albo pierwszy obrońa wybija albo prosto w ręce bramkarza. Przecież taki piłkarz trenuje piłkę od ok 8roku życia i w czym problem? odpowiedz

Dziad_LeopoLd - 37 minut temu, *.13.86 Niejaki Inaki...ciekawe. Tyle lat w Legii, miał możliwość podpatrzenia pracy wielu trenerów. Vuko też asystent i dał radę lepiej niż kilku dyplomowanych trenerów. Co by nie było-mecz z Litzmannstadt nie powinien weryfikować jego kompetencji bo raz, że to będzie debiut a dwa jak oglądałem Widzew w 1/16 P.P to krew z oczu leciała (no ale mimo wszystko w 1/8 są...także ten...). Strach pomyśleć co będzie, jak nam wklepią. Zostaną tylko parafiady. odpowiedz

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 37 minut temu, *.110.39 Brać Waldemara Fornalika - ma taktykę, ma doświadczenie, zna ligę, pogoni nierobów do roboty.

PS. Won dziadu rumuński💩! odpowiedz

Autor - 44 minuty temu, *.play-internet.pl Rumun odchodzi z Legii. Na szczęście dwóch dyrektorów sportowych na raz zagwarantuje odpowiedni poziom odpowiedz

Trampek - 54 minuty temu, *.orange.pl Chcę być dobrze zrozumiany. Nie jestem "zwolennikiem " Iordanescu - aby było jasne !! Natomiast powtarzam, zmiana trenera w LEGII nic tu nie da !!!Wystarczy pochylić się nad "rzeczywistością " w LEGII , aby to przy niewielkim wysiłku umysłowym to zrozumieć . Choć sprawa jest ..." diametralnie" prosta . LEGIA od wielu wielu lat ma NAJWIĘKSZY budżet w E-klapie . Powstaje pytanie . Ile razy przez ten okres czasu zawodnik aktualnie grający w LEGII zdobył tytuł KRÓLA strzelców w E-klapie? To nie wszystko. Ile razy przez ten okres czasu zawodnik aktualnie grający w LEGII znajdował się na koniec sezonu w pierwszej piątce najlepszych strzelców bramek ? Nie będę zanudzał pytaniami typu " Ile..? "Nie oto chodzi . Ktoś powie " Wydatki w LEGII są inne " . Jest prosta odpowiedź ! To źle wydatkowane są pieniadze w klubie , który ma budżet dwu krotnie wyższy od drugiego w tej klasyfikacji zespołu , a wielokrotnie większy od pozostałych zespołów E-klapy. Mimo tego te zespoły w końcowej klasyfikacji " DEKLASUJĄ" zespół LEGII. Proszę uruchomić szare komórki i uzmysłowić sobie to, gdzie była by LEGIA mając budżet wielkości poszczególnych zespołów , które np. wyprzedziły LEGIĘ w końcowej tabeli w ubiegłym sezonie, gdzie jak wiadomo LEGIA zajęła piąte miejsce .Te cztery wyprzedzające LEGIĘ zespoły miały budżet w sumie łącznej wielkości zbliżony do ... wielkości samej LEGII !!! Sytuacja taka trwa od wielu lat, trenerzy w LEGII zmieniani są jak przysłowiowe " damskie rękawiczki " w zależności od pory uczestnictwa. Ale nie są zmieniani ci co rekomendują tych trenerów . A ci ludzie w dalszym ciągu figurują na etatach LEGII jako jej pracownicy. To właśnie ci ludzie już dawno, kilka lat temu powinni "wylecieć" z LEGII. Nie wiem czy właściciel LEGII tego nie widzi ??. Bo "przeniesienie" tych ludzi na inny etat w tej samej LEGII nie " załatwia " tematu !!!Tak jak pisałem wcześniej jeżeli ci ludzie nie odejdą z LEGII , to zmiana trenera nic tu nie da. Ta karuzela trwa zbyt długo . A efektów nie widać. We wczorajszym meczu porównałem dwóch zawodników jednego z LEGII kupionego w ostatnim oknie transferowym za kwotę kilku milionów , a drugiego z Pogoni kupionego za kwotę kilkuset euro. Nie wymieniam nazwisk - bo nie o nazwiska tu chodzi. Chodzi o ... jakość zakupów i cenę za jaką został kupiony. W domyśle dodam, że ...KON pociągowy nie wygra PADRUBICKIEJ ,jeszcze tak się nie zdarzyło . Niech właściciel klubu podejmie raz męską decyzję i zmieni drastycznie otoczenie w którym został osaczony. Nawet szejk z petrodolarami bez dokonania drastycznych zmian nie pomoże LEGII. Ten kto rekomenduje zakup takiego czy innego zawodnika , powinien go przynajmniej zobaczyć na boisku , a nie ... w oknie monitora. Niech ci ludzie przestaną kupować ... "kota w worku" , a po dokonaniu takiego zakupu zwalniać trenera. Niech sie sami zwolnia,to przynajmniej stworzą pozory zachowania swojej twarzy. odpowiedz

Beton - 31 minut temu, *.233.155 @Trampek: oczywiście, że da. Jaki sens miało dalej trzymać kogoś kto w ogóle sobie nie radzi i nie ma żadnego pomysłu, żeby coś zmienić. No chyba, że wystawianie chodyny jest tym złotym środkiem. Zmarnował sezon i tyle. Przyjdzie wreszcie mam nadzieję prawdziwy trener i zacznie pomału to jakoś układać. Jeszcze trochę meczów zostało to na co było czekać? Na 2 ligę (po staremu) bo bliżej do niej niż do podium. odpowiedz

Trampek - 12 minut temu, *.orange.pl @Beton: Jak sens ma zakup "konia pociągowego" i wystawienie na wyścigi w gonitwie PARDUBICKIEJ ? Tłumacząc na polski, to tylko HISZPANIA grając bez napastnika potrafiła zdobyć Mistrzostwo Europy. Aby było jaśniej to ilu trenerów zostało wymienionych w LEGII w ostatnich czterech latach. Jaki był tego skutek ? Podpowiadam w ostatnim sezonie .... piąte miejsce w tabeli . Zadowala ? Ci co zmieniają trenerów w ostatnich 4-5 latach powinni z hukiem z LEGII wylecieć !!! odpowiedz

Krzychu (L) - 55 minut temu, *.play-internet.pl Brał 60 tys. Euro za miesiąc. Teraz jeszcze 400 tys. Euro odprawy. Można się bawić? A pieniądze w kibel. odpowiedz

Okęciak - 56 minut temu, *.virtuaoperator.pl To nie trener jest tu problemem, dopóki był zdrowy Nsame i zrobił super formę to było ok, bo prawda jest taka że do pola karnego i okolic gra wygląda w porządku, problem jest dalej, a jak był Nsame to wystarczyło mu dograć piłkę i zrobił z tego gola czy asystę albo chociaż oddał groźny strzał. Rajovic musi dostać piłkę na nos a i to czasami nie wystarczy żeby strzelił (sytuacja z Zagłębiem czy setka z Larnaką na 3-0). Dopóki nie pojawi się dobry, bramkostrzelny napastnik to nic się nie zmieni choćby zatrudnili i Fergusona w duecie z Kloppem. No i kwestia bramakrza, Kacper wybroni co ma wybronić i nic ponadto. Poza tym notorycznie wybija piłkę przed siebie pod nogi nabiegającego napastnika, on też jest drugim największym problemem Legii po braku napastnika. Dobry bramkarz i bramkostrzelny napastnik i Legia wróci na swoje miejsce. A trenować mogę wtedy ich nawet ja, za 1/10 tego co zarabiał Edek. odpowiedz

Syn Trenera - 38 minut temu, *.play-internet.pl @Okęciak: W punkt,lepiej bym.nie napisał...dodałbym jeszcze kreatywnego pomocnika nieszablonowego w stylu Josue i będzie git. odpowiedz

Salvador GCW - 59 minut temu, *.centertel.pl Szkoda że tak późno. Kolejny sezon w plecy za kadencji pseudo prezesiny. Loczek kolej na ciebie. Wyp...alaj z Mojego Ukochanego Klubu!!! odpowiedz

ZAWIErCIOK - 59 minut temu, *.itcomp.pl hej mniodek - wielki trener GOŁEMBIEWSKI jest wolny wszak miesiąc remu wywalili go z Zagłębia odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl 😭😭😭 odpowiedz

Beton - 1 godzinę temu, *.233.155 A ten nieudacznik z Konwiktorskiej zostaje? Przecież brał pełną odpowiedzialność za rumuna a teraz uznaliśmy i inne dyrdymały?

Masz honor to dowidzenia i nie zapomnij zabrać ze sobą ferdka. Jeszcze jak na początku sezonu grał stary skład to, to jakoś wyglądało ale jak paduranu zaczął wdrażać swoją rumunska myśl trenerską to.......wyniki mówią same za siebie. Nie ma tydzień wcześniej, miesiąc wcześniej. W ogóle nie powinien na Ł3 trafić! Tak jak i para pożal się Boże dyrektorów. Totalny nie wypał i sezon zmarnowany odpowiedz

w9 - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl @Beton: Jaki honor? U kogo? Sam sobie w poście odpowiedziałeś 😉

Musi dbać o karierę synalka - tym bardziej nie odejdzie. A słowa można rzucać na wiatr, co mu szkodzi. odpowiedz

Beton - 6 minut temu, *.233.155 @w9: z tym honorem to masz rację odpowiedz

Januszek - 1 godzinę temu, *.100.170 Guenther Steiner nadal jest dostępny jako manger w takim toksycznym srodowisku by sie sprawdzial na 100% odpowiedz

Gość - 1 godzinę temu, *.47.239 Choć byś sie prysnął perfumerm i tak będziesz rumunem odpowiedz

Ania - 1 godzinę temu, *.253.217 Szkoda, że G. Feio wziął robotę w Radomiaku. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl To kto za niego na pół roku? odpowiedz

Obecnie to pseudo klub z pseudo zarządem - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Może pierwszej ligi smak uzdrowił by ten pie,,lony burdel odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Obecnie to pseudo klub z pseudo zarządem:

ty jesteś kibicem Legii? odpowiedz

Ibor - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Sezon już w plecy na tą chwilę to trzeba patrzeć w dół tabeli a nie w górę . Ja bym postawił na Astiza on przynajmniej jest na bieżąco i wie co w szatni piszczy odpowiedz

Elf - 59 minut temu, *.centertel.pl @Ibor: Taaa Astiz wie co w trawie piszczy...on odpowiada za grę obronną a więc chyba nie do końca wie co w trawie piszczy. Sezon i tak stracony, bo mistrzostwa nie zrobią... odpowiedz

Ten z Ustronia - 36 minut temu, *.interbeskidy.net @Elf: Zrobią odpowiedz

Ali - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nigdy wiecej rumuna na trenera odpowiedz

ws - 1 godzinę temu, *.play.pl Miesiąc za późno! Powinien zostać wywalony po przegranej w LKE ! Tylko wtedy dopiero prawdopodobnie uświadomiono sobie,że z nim daleko nie zajedziemy i zaczęto szukać kandydata. Oby tylko następnym nie został Vuko bo to będzie krok w tył. odpowiedz

1234 - 1 godzinę temu, *.play.pl Pseudo trener przegryw, który się poddał w pierwszym gorszym momencie. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl VUKO bierz za twarze tych kopaczy odpowiedz

Arek - 58 minut temu, *.t-mobile.pl @L: Pinokio odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.52.80 Kiedy naiwni kibice pojmą że to nie Iordanescu jest problemem tylko ktoś wyżej odpowiedz

Mateusz - 1 godzinę temu, *.play.pl @dino: oczywiście trener tutaj jest najmniej winny aczkolwiek swoją cegiełkę niektórymi ruchami też miał, tak dużo przebudowa w trakcie sezonu to jest kompromitacja odpowiedz

wkz - 41 minut temu, *.t-mobile.pl @dino: Ci wyżej i Ci niżej też bo oni biegają (a raczej nie biegają) na boisku odpowiedz

Nowy trener już jezt - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nowym trenerem zostanie magazynier i ewszystko zostanie w korporacji.Debilne kroki loczka doprowadziły klub do ruiny. Wstyd !!!! odpowiedz

olo-śląsk - 1 godzinę temu, *.orange.pl A może ktoś zrobiłby teraz ankietę i zobaczył, kogo wybraliby kibice? Taka zabawa z łzami w oczach.

Proponuje



-Vuko(wolny)

-Probierz(wolny)

-Bjelica(wolny)

-M.Stolarski (Motor)

-inny Polak

- patałach zagraniczny

👍💪🤝🖐🙏 odpowiedz

Pab(L)o Loża - 1 godzinę temu, *.orange.pl @olo-śląsk: patałacha zagranicznego najbardziej bym chciał zobaczyć odpowiedz

Szkielet - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl W końcu kuchnia Felek! odpowiedz

Greg - 1 godzinę temu, *.darnet.pl Inaki Astiz !!!🏆 odpowiedz

Paweł.b - 1 godzinę temu, *.plus.pl Z drugiej strony to trener jest odpowiedzialny za brak formy poszczególnych zawodników. Vintage,Wszolek,Kapustka... miał ich od początku. Elitim w kratkę... jeden mecz udany, a dwa następne padała. Najbardziej boli patrzeć na brak gry jeden na jeden....no i brak sensownego napastnika. Nie wierzę że to napiszę ale Szkurin to by tych naszych dwóch napadziorow nosem wciągną 😁 odpowiedz

Kicior - 1 godzinę temu, *.com.pl Piszą coś o Rumaku odpowiedz

rzebrakow, obszczany menel z konwiktorskiej - 1 godzinę temu, *.vodafone-ip.de będę walczył o pozostanie niewyspanescu, wierzę w tego trenera



pierwsze oceny jego pracy dopiero zimą



jestem zawodowcem w nieudacznictwie, znam się na transferach i wierzę w beztalencia tobiaszka, kobylejaka, qnia, hodyna i biczaćobsraka



a jak już rumun z karpat tak chce odejść to mam brylancik na jego miejsce, aktualnie leźy w śmietniku za stadionem paprykarzy - kundelowicz się nazywa odpowiedz

NIE DLA NAS FORMA ZŁA - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Chodź by się umył psikną perfumem będzie Rumunem ☹️ odpowiedz

Ro(L)ex - 54 minuty temu, *.stansat.pl @NIE DLA NAS FORMA ZŁA:

Choć, a nie chodź odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Niestety,prawie wszystko się sprawdza co przewidywałem i pisałem od dłuższego czasu.zjazd na maksa,w tym meczu grajki się starali,ale umiejętności i forma nie ta, Trener nie pomógł,bramkarz rumuński Pogoni,to nie żaden orzeł,nasi zawodnicy trafiali w niego z kilku metrów,raz sam by sobie wrzucił,tak jak ostatnio przemądrzały Gikiewicz,tylko jak to mówią telewizyjni geniusze w komentowaniu meczów,słupek go uratował,j teraz aki porządny,szanujący się trener weźmie po Edwardzie ten cyrk ?,chyba tylko ktoś z łapanki, który nie ma w tej chwili na opłaty,ogrzewanie i waciki dla żony,z Widzewem także będzie wtopa, gdyż nasza drużyna jest rozbita psychicznie i bez formy i umiejętności,a trener na wylocie, szkoda, gdyż po tych transferach liczyłem na dużo więcej,moim zdaniem to tylko Urbański coś dobrego wniósł, reszta to pomyłka.delkatnie mówiąc.😎❤️🤍💚 odpowiedz

LEGIONISTA - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dobra nie zwalajcie winy tylko na trenera. Dalej jest brak napastnika i skrzydłowych tragicznie to wygląda o formacje ataku. Reszta składu jest dość dobra. Szkoda, że Szkurina sprzedali no on by teraz z pewnością kilka bramek strzelił a ten cały Rajovic nic nie wnosi do gry kompletnie gramy w osłabieniu z nim w składzie niestety. Może kiedyś się ogarnie ale póki co to tragedia. odpowiedz

Xxx - 1 godzinę temu, *.orange.pl Skoro co chwila odchodzi trener, drużynę personalnie mamy taką świetną to wina ewidentnie leży po stronie zarządu. Loczek chciał zrobić z klubu korporację to ją zrobił, z c**jowym przełożonym poprostu odechciewa się pracować. odpowiedz

Koneser łychy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Panie Prezesie! Jestem wolny i kibice Legii mnie kochają. Też prowadziłem kadrę! odpowiedz

Witkacy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Koneser łychy: Takich koneserów jest setki tysięcy!!! Ja smakosz zakończonych ananasówek, degustator cytrynek i kaktusów, też mógłbym ich poprowadzić, ale.... podobno nie można wkładów bić na treningach.... odpowiedz

Mati - 1 godzinę temu, *.3s.pl Coś piszą o Bjelicy... odpowiedz

Warszawiak1234 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Mówi sie ze trener to 70% sukcesu. Ale tutaj Ferguson z Guardiola niewiele by zmienili odpowiedz

Zdzicho - 25 minut temu, *.tpnet.pl @Warszawiak1234: serio? Stadion Czerczesow by wystarczył . Wziąłby piłkarzyki za ryj a kudłatego do pionu odpowiedz

stefannn - 2 godziny temu, *.191.4 Dawać tera Romeo Jozaka, już się trochę otrzaskał chłop ewentualnie jakiegoś zdolnego WFistę😁 odpowiedz

geds - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Wsadzili chłopa na bombę. Zrobili naprawdę sporo fajnych transferów ale bardzo, bardzo późno. Cały ten obóz przygotowawczy to dla chłopaków z akademii chyba żeby sobie polatali z tzw. jedynką. Ilu tam było ludzi którzy wczoraj wyszli w 11 na mecz? Kobylak, Kapuadi, Elitim, Chodyna... jeszcze ktoś? Wieczny bajzel. No i nie ma napastników. U nad prędzej obrońca lub def. pomocnik strzeli bramkę niż napastnik. Po co było wypuszczać i Szkurina i Guala i Alfarelę i Pekharda w jednym oknie? Przecież na Nsame i tak nie liczyli to była miła niespodzianka, a potem szybko kontuzja. Każdego kto był zamieszany w sprowadzenie Rajovicia za 3 mln euro powinni pożegnać raz na zawsze. On w tym polu karnym nawet nie walczy, nie idzie na piłkę która leci przez pół boiska, tylko czeka za obrońcami. Szkurin i Gual byli lepsi, uczestniczyli w grze, dochodzili chociaż do pozycji. Pekhard już by prędzej coś ustrzelił z bani niż Rajović i mimo wieku więcej pracował w presingu. odpowiedz

zgred - 1 godzinę temu, *.plus.pl @geds: dobrze piszesz. zmiany są dobre pod warunkiem że są dobre. puściliśmy kilku nienajgorszych grajków, tak jak wymieniłeś + Mori. Gual był irytujący nie tylko przez sexi szorty i motylki ale coś tam z Royą strzelali i chociaż cieszynki mieli fajne. Cały zaciąg był na szybko, na bogato ale późno. Jak powiedział odchodzący trener ma piłkarzy ale nie ma drużyny. Wczoraj większość akcji było indywidulnie brak schematów itd... Urbański wczoraj fajnie mieszał, efektownie ale nie efektywnie. Niestety trzeba czasu a tego nie mamy, przyszły rok bez pucharów się szykuje i znowu brak kasy będzie. Mioduski nada się nie nauczył że trzeba zainwestować zgrać drużynę i można coś powalczyć w Europie, będzie fajny klimat, więcej kasy itd. Gada o strategiach , długofalowych projektach a tak naprawdę każdego sprzedadzą za parę groszy a potem ból głowy. Czy to się opłaca prezesie??? Trochę siedzi w różnych biznesach więc podstawy powinien znać, a tak historia zatoczyła kolejne koło i zaczynamy od początku... odpowiedz

Miki - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Czas zatrudnić klasowego trenera sprawdzonego na wielu frontach.



Michał Probierz Odnowiciel. odpowiedz

WojtasBB - 2 godziny temu, *.centertel.pl Najpierw olbrzymie nadzieję, ale ostatecznie olbrzymi zawód. Rozstać się z nim jak najszybciej i zatrudnić kogokolwiek z Polski. Dość już wynalazków. odpowiedz

kaktus - 2 godziny temu, *.orange.pl Żegnam ozięble... odpowiedz

bzura7 - 2 godziny temu, *.play.pl Do fan1956:👏👏👏nic więcej dodawać nie trzeba pozdrawiam(L) odpowiedz

KM - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie poszło mu w Legii ale wydaje się być dobrym człowiekiem. Nie powinno się go nazywać nieudacznikiem itp. odpowiedz

Gambitl - 2 godziny temu, *.com.pl Kurcze Inaki zawsze był fajny gość.

Może dźwignie to

Czasami dostajesz od życia los. Może to czas inakiego. odpowiedz

Mioduski rak Legii - 2 godziny temu, *.vectranet.pl en dzien 30.10.2025 przejdzie do historii jako apogeum nieudaczności Mioduskiego i jego amatorskiej ekipy.

Doprowadził on Legie swoim działaniami do dna, brakuje jeszcze tylko walki o utrzymanie ale jak widać wszystko przed nami.

To nie wzięło się dzis takie gówno w Legii od lat wytwarza Mioduski ze swoją ekipa, a teraz doszli do na prawde do perfekcji w oszukiwaniu kibiców a Legie sprowadzili do poziomu przecietniaka ligowego.

Smutne to, a jeszcze bardziej smutne jest to że są ludzie którzy kupują ten pseudo-produkt napychając Mioduskiemu kieszenie nie widzą tego dramatu do którego on doprowadził - miłośc też ma swoje granice.

Tutaj nie jest winny Bobic, Zewłak, czy jakis tam Herra o tym Rumunie nawet nie wspomnę.

Winny jest MIODUSKI bo to on jest WŁAŚCICIELEM i to on steruje tym wszystkim używając tych pacynek a jakie one sa każdy widzi.

Legia Mioduskiego to żałosne Korpo - wszystkie problemy sa zamiatane pod dywan i przykrywane żałosnym PR.

Mam nadzieję ze brak pieniędzy oraz brak kibiców na trybunach zmusi tego "nieudacznika - prezesa" do abdykacji i sprzedaży Legii komuś kto ma pasję, wizję i wyczucie w sporcie.



Tego nam Wszystkim życzę

Pozdrawiam Kibiców Legii Warszawa odpowiedz

fan1956 - 2 godziny temu, *.plus.pl Brawo loczek, żebraków, bababicz i paru innych pardystów z zarządu. No i oczywiście geniuszu trener i artysta malarz ręczników bramkowych, dodatkowo mega kołki w ataku, wbić ich w pole bramkowe, to może piłka odbije się od takiego geniusza kółka i coś wpadnie do sieci. Pogonić paralityków Kunów, chodynów albańców, wina. grajców, kapusty. głąbów i kilku innych tzw. piłkarzyków. odpowiedz

Mioduski rak Legii - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Cała wina za ta chorą sytuacje spada na Mioduskiego który jest nieudacznikiem i rakiem Legii odpowiedz

geds - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Mioduski rak Legii:

Akurat w tym oknie to się nie zgodzę. Zrobili naprawdę dużo fajnych transferów. Tylko gdy Mioduski wreszcie sypnął groszem to okazało się jakie miernoty zatrudnia (więc w tej mierze to jest wina Mioduskiego - kim się otacza?). Co oni wszyscy robili przez całą rundę wiosenna? Dopiero po zakończeniu rundy zaczeli panicznie szukać wzmocnień? Dawać jakieś idiotyczne ogłoszenia. Jak Mioduski jak nigdy sypnął kasą 3 mln na napastnika, to co z nią zrobili ci co lepiej się znają na piłce.... Rajović???? Kogo można mieć za 3 mln? Za ile w tej lidze ścìągano Ivi, Isaka, Pulilu i paru innych których możemy im pozazdrościć. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Był trzon drużyny. Był Muci, Josue, Morishita, nawet Gual i dobrze grający z nimi Wszołek. Nie wiem o kim zapomniałem - wyprzedali wszystko do zera. To jest robota dywersanta Mioduskiego. Drużyna ma 11 zawodników którzy tworzą kolektyw i to wymaga lat. Robią postęp, coś się dzieje. Iordanescu został powieszony a wisieć powinien Mioduski. odpowiedz

Mioduski rak Legii - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @(L): Masz 100% racji to Mioduski odpowiada za to co sie dzieje w Legii od lat przykrywane gównianym PR i gównianymi sukcesami jak LKE!!!Teraz mamy apogeum jego nieudacznictwa i amatorszczyzny🤣 odpowiedz

Piotrek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @(L): powtarzam to od lat, odchodzą najlepsi, zostaje złom. Jak na takim zgniłym podłożu budować zespół? odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Tak na szybko ostatnie dwa lata transferów wychodzących:



Mladenovic, Slisz, Nawrocki, Muci, Morishita, Josue, Kramer, Gual, Oyedele, Ziółkowski



Niech ktoś mi powie że to nie jest sabotaż Mioduskiego.



10 kluczowych piłkarzy opchniętych w 2 lata!!! odpowiedz

M3 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Banda nieudaczników z boiska zrobiła z Legii przeciętniaka. Oni są totalnymi miernotami! Zmiana Urbańskiego to brak przeglądu pola ze strony trenera. Zdjął najjaśniejszy punkt drużyny. Po za tym napastnik udawał że gra! Pomocnicy nie oddają żadnych strzałów, a jak już, to w bramkarza lub głowę obrońcy stojącego na linii! Chodyna to sabotaż! Musi odejść! W dogrywce powinni strzelić ze trzy bramki, a dali d...y i chyba czekali na karne. Mioduski musi oddać Legię w inne ręce. Otoczka meczów w Warszawie, budżet, możliwości, marketing, logistyka i zaplecze jest na tak wysokim poziomie, że 80% piłkarzy w Polsce o czymś takim marzy, a ci mają tego nie doceniają. WON !!! odpowiedz

jelen - 52 minuty temu, *.play.pl @M3: akurat ten strzal Biczachczkana obnazyl jego braki techniczne, ani razu nie spojrzal gdzie strzela, obsrany byle prosto kopnac odpowiedz

pol - 2 godziny temu, *.com.pl wypad

A za ciebie przyślą następnego jełopa niedojdę.

I tak to się będzie kręcić przy tym prezesinie i jego dyrektorzynach odpowiedz

Roma - 2 godziny temu, *.plus.pl Szkoda, że się nie udało. Ale nie ma takiego trenera, któremu z każdym zespołem się udaje. Już się martwię kto będzie następcą. odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Byłem jednak zbyt dużym optymistą, bo gdy do nas przyszedł, to zakładałem, że po sezonie, w okolicach czerwca 2026 r. będzie już wspomnieniem na Ł3. A tutaj dużo szybciej poszło. No to dawać następnego, którego klimacik, atmosferka w klubie i ludkowie szumnie mieniący się piłkarzami Legii piłkarsko zmielą i wykończą, tak jak to zrobili z Edkiem. Zapowiada się ciąg dalszy cyrku, groteski, burleski na Ł3. odpowiedz

łajdak - 2 godziny temu, *.orange.pl Hadaj wróć!!!! odpowiedz

AUTOBUSOVIC - 2 godziny temu, *.play-internet.pl przyjdzie vuković postawi autobus i znow bedzie męczenie buły. DNO🤬 odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Teraz to se może odchodzić jak już wszystko przegrane... co najmniej miesiąc za późno. Żewłąk wierzył w cud.... odpowiedz

Mdread - 2 godziny temu, *.02.net Trzeba bylo dac mu luz troche wczesniej i brac Goncalo z powrotem zanim Radomiak go podpisal. Z Goncalo pewne puchary tabela plaska a mozliwie 5 miejsce daje awans tak ze na spokojnie by sie dalo. Mysle ze Vuko tez da rade bo jakosciowo ci grajki spokojnie powinni dac rade tylko to trzeba ogarnac troche . odpowiedz

kibic(L) - 2 godziny temu, *.dial.pl Szkoda. Miałem wielkie nadzieje związane z tym trenerem. Liczyłem, że wreszcie będzie w Legii trener na lata, który krok po kroku będzie porządkował drużynę i jej skład osobowy. Niestety kończy się dramatycznie pod każdym względem. Niestety Iordanescu to tylko efekt. Efekt beznadziejnego zarządzania klubem. Ta ryba od lat psuła się od głowy. Niezrozumiała struktura organizacyjna, zmieniająca się co chwile strategia, zmieniający się co chwila ludzie. A to jakieś wymysły chorwackie, a to jakies Bobicie nie wiadomo skąd i po co. Przypadkowi trenerzy, przypadkowe transfery. I trzeba sobie powiedzieć wprost. Legia stała się wehikułem do wyciągania kasy! Świetnie pokazują to zmiany trenerów i transfery. Ile ich było? Dziesiątki prze ostatnie kilka lat. Miliony euro przychodzące i wychodzące z klubu. Oczywiście od tego wielkie prowizje dla menedżerów. I chyba tylko o to w tym klubie chodzi. Już nie mówię o oprocentowanych pożyczkach dla Legii realizowanych przez jakieś zagraniczne wehikuły finansowe. Iordanescu to tylko efekt. Od początku mówił, że nie tak to miało wyglądać. Ja myślę, że on widział coś, czego my kibice nie mamy możliwości zobaczyć z perspektywy TV, czy trybun. On widział na co dzień osoby decyzyjne, widział co się dzieje od środka. Miałem wrażenie, że on od kilku ładnych tygodni szukał pretekstu, by jak najszybciej Legię opuścić.

Legi właśnie staje na krawędzi. Jeśli nie zdobędzie w tabeli miejsca dającego puchary w przyszłym sezonie, to czeka nas wiele lat posuchy. Brak pucharów, brak kasy, brak zawodników... Chociaż jak patrzę ile wydano na Chodynę, Rajovica i innych to może się okazać, że brak kasy wreszcie spowoduje jakieś racjonalne decyzje.

Maskara, co Mioduski zrobił z tym klubem! odpowiedz

Km - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @kibic(L): mi się wydaje że ostatnie decyzje, czyli zatrudnienie Bobicia i zewlakowa to dobre decyzje. Oby zarząd w nich wytrwał. Niestety nie poszło z trenerem choć początki były dobre. Wydaje mi się że nie ogarnął szatni po blamażu w Larnace, do tego czasu było naprawdę dobrze bo banik przeszli mimo wszystko dość pewnie mimo pecha w dwumeczu. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @kibic(L): Mam dokładnie takie same uczucia. Też liczyłem na stabilizację, a dostajemy znowu rozpierduchę.

Nadchodzą ciężkie czasy, ale maleńka iskra się tli, że może nowa miotła dobrze i szybko zamiecie? odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji.

O jakiegokolwiek trenera jest w obecnym momencie sezonu trudno, a co dopiero o trenera, który da choćby minimalną gwarancję posprzątania bałaganu po ekipie Iordanescu. odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dawno nic nie pisałem. Ale Ludzie oby nie Brzęczek Michniewicz czy Vuko. Zapomniał bym o debilnym Probierzu. Jakość zawodników mamy teraz bardzo dobrą potrzeba nam sosny która to poprostu poskleja w całość odpowiedz

Braveheart - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dla mnie skandal że we wszystkich meczach ściąga z boiska przed czasem naszego najlepszego piłkarza Urbańskiego.

To jest sabotaż, jedynie on, stwarzał zagrożenie, a ściągał go zawsze wcześniej jakby się bał że Legia coś strzeli odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Im dalej w las tym coraz bardziej rozumiem trenera. Te wynalazki,które mu sprowadzili do klubu,szumnie nazwane wzmocnieniami ,okazali się strasznymi ogórkami.Poza Piątkowskim i Urbańskim,reszta to szrotownia pospolitego ruszenia.Wczoraj próbowali grać trochę w inny sposób, bo Szymanski przynajmniej w 1 połowie nie wchodził już w linie stoperów, a szedł wyżej,nawet na pozycje nr.10,a na 6-tkę schodzili Goncalves,schodził też po piłkę Urbański. Co z tego jednak,jak graliśmy bez skrzydeł i napastnika! To nie miało prawa się udać.Szymański nie potrafi grać w ataku pozycyjnym i nawet jak znalazł się wyżej to i tak dobrze piłki nie rozegrał,a raczej pchnął ją dalej do najbliższego.Raz tylko ładny strzał oddał.Niestety jak masz tak ograniczony zespół,to żaden trener tu nie pomoże.To co ugotowali Bobik z Zewłakiem to jest nieprawdopodobne.Oni powinni obaj wylecieć w 1 kolejności, a trener zostać. odpowiedz

dave - 2 godziny temu, *.play.pl @Znawca: I dlatego tego Urbańskiego ściąga jako pierwszego. odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl @dave: Urbanski po przerwie już niewiele pokazywał.Słuszna zmiana. odpowiedz

Fan Kacpera - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A miało być tak pięknie Był zachwyt nad nowym trenerem takie transfery klub zrobi pod naciskiem trybun które się ich domagały i wprowadziły strajk ostrzegawczy i co ??????? Ligowi przeciwnicy mieli drżeć w szatni przed wyjściem na mecz z wielką Legia i co ????? A brutala rzeczywistość jest taka że jesteśmy w czarnej d... i to bardzo głęboko .

Kolejny rmecz i kolejne popisy gwiazdeczek Reca szklany chłopak kopnie parę razy piłkę i kontuzja .

Co mecz to prawie inny skład a później gadanie że grają 3vmecze w 7 dni a Lech nie gra ? Jagiellonia nie gra ?

Dziadostwa ciąg dalszy a wydaje mi się że nasze klubowe gwiazdeczki nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa odpowiedz

Myśliciel - 3 godziny temu, *.play.pl Do domu wraca wściekły Iordanescu i żona go zaczepia już od samych drzwi...

- Co się stało kochanie? Czemu jesteś zły?

- Jak ten loczkowany de*l nie zmieni zdania to wyp*alam z Legii.

- Ale co się stało, co on takiego Ci powiedział?

- Żebym wyp*alał z Legii

:)

A swoją drogą bawi mnie ta sinusoida nastawienia kibiców do trenera :) raz super, zaraz wyp***, potem chwila spokoju, znowu super, pózniej nieźle, potem wracaj vuko... wróci vuko, vuko out :D odpowiedz

(L)ychu - 3 godziny temu, *.play.pl Panowie nieoficjalnie jaki był szum ostatnio z odejściem Edwarda?? . Powiem tak przepychanki dziennikarskie jeszcze nic dobrego nie zrobiły . Cierpliwość napewno została wczoraj wyczerpana przynajmniej według Mnie . Jest prezes , dyrektor itd.. zarząd . Przypuszczam że tak 2 dni przed meczem kolejnym klasykiem w Eklapie trzeba poczekać nawet do poniedziałku odpowiedz

Sen o - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Nic to nie pomoże. Personalnie jesteśmy słabi. Żewłakow i Bobic out to samo Zieliński za jakie haki jest jeszcze w Legii? Hera też wspomaga pion sportowy? 10 transferów ha ha ha w najbliższym oknie powtórka? odpowiedz

Prg - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Sen o: bzdurne wypowiedzi nie pomagają. Transfery nie były złe, zespół dużo mocniejszy niż rok temu. A ten lewy pomocnik to na prośbę rumuna. Granie chodyna to jest sabotaż tak samo jak trzymanie Kraśnika cały mecz odpowiedz

Miki - 2 godziny temu, *.jmdi.pl @Sen o: Personalnie jesteśmy koszmarnie niezbalansowani. Mocna obrona i wahadła, mocny środek pomocy (tak wiem), słabe skrzydła i zupełny brak ataku.



Można sporo poprawić wracając do gry wahadłami (niwelując brak skrzydeł i dając więcej miejsca środkowym których mamy sporo) ale co zrobić z zupełnym brakiem napastnika, nie wiem. Jest jakiś młody w rezerwach który coś umie? odpowiedz

Pablo - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ijo ijo ijo pędzi strażak Vuco alarmowo ❤️🤍💚 odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 3 godziny temu, *.mm.pl Kto tego kelnera tu sprowadził? Żewłakow OUT! odpowiedz

biaLy - 3 godziny temu, *.play.pl Powinni to zrobić od razu po meczu z Kurnikiem. Teraz to troche za późno. Teraz pozostaje już tylko walka o utrzymanie w lidze jak 3 lata temu. odpowiedz

A - 3 godziny temu, *.centertel.pl Teraz Vuko albo Brzęczek odpowiedz

(L)ychu - 2 godziny temu, *.play.pl @A: Aco chyba odpada z tego co słyszałem a Jurek ma U-21 więc raczej odpada odpowiedz

Jurek - 3 godziny temu, *.inetia.pl Zmiana trenera nic nie da. Trzeba pozbyć się tych wszystkich cwaniaczków którzy odpowiadają za sprowadzanie piłkarskich łamag. Kto wpadł na pomysł, żeby płacić za Vinagra 10 milionów? W 3 lidze są lepsi od niego. Mając w szatni takie beztalencia nic nie osiągniemy. odpowiedz

geds - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Vuković byłby bardzo dobry. To Legionista, normalny i mądry człowiek I już doświadczony trener. Zawsze drużyna szła.za nim w ogień. Nie rozumiałem po co rezygnowali z niego ostatnim razem. Tyle że aby nie robić znów bałaganu to lepiej załatwić to na początku przerwy reprezentacyjnej. Teraz i tak mają co 3 dni mecz i podróże. Nowy trener z nimi nie popracuję. odpowiedz

MIki - 2 godziny temu, *.jmdi.pl @geds: Vukovic jest dobry na ligę ale zawsze zupełnie nie dowoził w pucharach. To chyba też jest trener, który potrzebuje mieć parę spokojnych treningów zanim zagra mecz. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Pierwsza rzecz patrzcie jaka różnice robi dobry bramkarz . Rumun z Pogoni wyjmował wszystko i utrzymał ich w meczu aż do końca. A u nas nie ważne jaki ręcznik w bramce to co leci to w sieci....dramat. Drużynę buduje się od tyłu....I pierwszym transfetem powinien być topowy bramkarz...a drugim wywalenie Malarza przy którym wszyscy bramkarze L zaliczają regres... A o naszym rumunku to pisałem w sierpniu że w listopadzie go w klubue nie będzie to wszyscy mnie jechali tak samo jak rok temu domagałem się żeby Nsame miał pierwszy Plac... odpowiedz

Dickson Chotowski - 3 godziny temu, *.btcentralplus.com Mioduski Out !!!!! odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl A w czerwcu był taki dobry trener. Po 4 miesiącach jednak nie jest dobry.

Kto za to odpowie?Kto z zarządu wyjdzie i powie popełniłem błąd?Kto powie przepraszam? Bo i tak za wszystko zapłaci kibic. Albo po prostu dług Legii wzrośnie.

Fajnie się zarząd bawi piąty sezon przejściowy.

A wszystko za naszą zgodą. Bo 90 minutowa presja ma sens. odpowiedz

LOCHA_PROŚNA - 3 godziny temu, *.orange.pl Czy to się kiedyś skończy? Czy będziemy kiedyś poważnym klubem, którym zarządza osoba znająca się na piłce nożnej? odpowiedz

i dobrze! - 3 godziny temu, *.orange.pl Sabotażysta! Już lepszy Kun od jego pupilka Krasniqiego, który powinien grać w lidze szóstek co najwyżej!



Chodyna to kolejny jego wybór okraszony niezdarnym Rajovicem. Za mecz z Turkami już powinien polecieć! odpowiedz

Ateista zawsze z lewej strony - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Będzie bardzo ciężko coś ulepić z tej gliny nowemu trenerowi, zarząd i ludzie z pionu sportowego totalne nie znają się na zatrudnieniu odpowiednich zawodników i budowie drużyny.Koszty rozwiązywania kontraktów z tymi pajacami będą olbrzymie,samowolnie przecież nie odejdą. odpowiedz

Magic - 3 godziny temu, *.orange.pl Gość skapitulował już przy pierwszej próbie, jego język ciała mówi "nie chcę już tu być, pozwolicie odejść". Trzeba szukać trenera, bo Rumun to ciepły kluch. odpowiedz

pawel - 3 godziny temu, *.centertel.pl Zrobił rozp...ol, przegrał co się tylko dało , zostawił zgliszcza. I co? teraz sobie tak po prostu pójdzie. Super. Bez żadnych konsekwencji. Jeszcze pewnie odprawę dostanie. Żeby chociaż ktoś mu napluł do ryja i za...ał kopa na drogę. Gość od tygodni działał na szkodę klubu. odpowiedz

Szpic - 3 godziny temu, *.play.pl Iordanescu = totalna katastrofa. Już to pisałem wcześniej że po meczu w Lubinie powinien wylecieć z hukiem. Od tamtej kompromitacji pełną odpowiedzialność za wyniki zespołu ponosi pion sportowy z dyr. Żewłakowem na czele, ponieważ to on sprawił że kolejny czas został stracony na człowieka, który mentalnie jest już daleko poza klubem. O samych " sukcesach" trenera nie będę pisał bo wszyscy je widzieliśmy. Szkoda tylko że eksperyment z byłym selekcjonerem, który bez dostatecznego doświadczenia klubowego został zatrudniony, odbywa kosztem nas wszystkich. Myślę że odpowiedzialnych za to nie jest trudno wskazać. odpowiedz

Urs72 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Nieoficjalnie ......Żewłakow ze swoim synkiem , Bobic , Zielek i reszta darmozjadów Wypad z Łazienkowskiej Tu jest przyczyną patologii piłkarskiej ..... odpowiedz

Aarti - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Do kompletu dorzucić jeszcze Obicia za transfer duńskiego troka. odpowiedz

(L)eming - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Niech sam sprząta ten bałagan. Narobić syfu i odejść? odpowiedz

Hajajahaha - 3 godziny temu, *.centertel.pl @(L)eming: przecież dopiero co wszyscy zgodnie Rumun out??? To teraz jak odchodzi to co, ma zostać????? Xdddddd odpowiedz

Rataj - 3 godziny temu, *.centertel.pl Brać Vuko jak się zgodzi i nie traktować faceta jak strażaka ,dać mu normalny kontrakt do 28 roku.Przynajmniej chłop docenia pracę w Legii i można mieć pewność ,że da z siebie wszystko.Zimą trzeba wymienić cały atak ,kupić bramkarza i jeszcze kogoś do środka. odpowiedz

Luk - 3 godziny temu, *.mm.pl @Rataj: Dokładnie w punkt dodałbym wymienić skrzydła pogonić krasniki i niemca i chodyne kupić szybkich z dryblingiem skrzydłowych odpowiedz

Syn Trenera - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Rataj: Dajcie spokój z tum Vuko. Chlop bez warsztatu....kolejny przyjaciel piłkarzy....tu trzeba zamordysta z twarda ręką w stylu Czerczesowa... może nie będzie finazji taktycznej ale będą walczyć i biegać więcej niż przeciwnik... odpowiedz

Tym - 3 godziny temu, *.centertel.pl Teraz jedynie Vuko tward ręką by pogonił te gwiazdy do roboty nie żaden kolendowicz odpowiedz

P. - 3 godziny temu, *.msitelekom.pl @Tym: Dokładnie. Tylko Vuko. Żadnych Kolendowiczow odpowiedz

Lesiu - 3 godziny temu, *.tpnet.pl No to Kolendowicz... odpowiedz

ozon - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Lesiu: Trener nie może w jednej rundzie prowadzić 2 klubów z tego samego poziomu rozgrywkowego. odpowiedz

Lesiu - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @ozon: Nawet nie wiedziałem, dzięki za info odpowiedz

InPost - 3 godziny temu, *.play.pl Woooon!!! I nie do zobaczenia amatorze!!! odpowiedz

Miki - 3 godziny temu, *.jmdi.pl To co, Probierz?

Też miał kadrę.... odpowiedz

Analfabeta zawsze z prawej strony - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie mam nic do człowieka , ale ten archaiczny futbol który on proponuje nie da się oglądać wymiana 100 podań wzdłuż pola karnego i do tyłu , co innego że też gramy bez skrzydłowych i napastnika ci których mamy nie wiem czy łapali by się w 3 lidze . Oglądam mecze Pogoni Grodzisk i tam wypożyczyliśmy lepszych zawodników niż tych co mamy u siebie świadczy on tym pozycja w lidze . Poza tym ten gość nie wie że od kilku lat jest limit 5 zmian , nie pamiętam żeby on tyle przeprowadzał. Do widzenia - bez żalu .

Ale co to zmieni jak zarząd nie ma pomysłu na nowego trenera . Poszukajmy spokojnie do końca roku w 2 bundeslidze i zatrudnijmy od nowego roku , a na razie niech ciągną ten wózek do końca roku Aztiz i Mokrym odpowiedz

Hipo - 3 godziny temu, *.ncplus.pl @Analfabeta zawsze z prawej strony:

Dokładnie i jeszcze ich wypożyczyliśmy licząc na ogranie w I lidze.

Gdyby Szczepaniak był w rezerwach spokojnie można by go przesunąć do I składu odpowiedz

Chudy Grubas - 3 godziny temu, *.78.174 @Analfabeta zawsze z prawej strony:

Jestem podobnego zdania. Totalnie się na gościu zawiodłem. Liczyłem że będzie to typ który solodnie poukłada grę Legii. Był chwalony za reżim taktyczny, myślałem że z możliwościami które ma ta drużyna zrobi tu kawał dobrej roboty. Niestety tragicznie się to ogląda, milion podań w szerz, bezimienne balony do pseudo napastnika i totalny brak szybkości w działaniu, wszystko wolno i przewidywalnie dla przeciwnika.

Tu i tak wszystko leży, niech Astiz dociągnie do zimy, a w przerwie niech dają kogoś mocno prześwietlonego.

Mam fatalne myśli nt tej drużyny, rotacja z trenerami jak na karuzeli, co pół roku prawie nowa jedenastka, totalny brak stabilizacji. Ci ludzie tu przychodzą podpisać soczysty kontrakt i w doopie mają co będzie za pół roku, serio, tu trzeba ambitnych i honorowych ludzi. 😟 odpowiedz

(L)ychu - 3 godziny temu, *.play.pl @Analfabeta zawsze z prawej strony: archaiczny futbol ale sobie gadamy fajnie . Napewno po meczu z Lechem w superpucharze nikt nie gadał archaizm czyż nie?

Nie tylko trener odpowiada za drużyne ale i druzyna która wystepuje na boisku od ilu lat My to wiemy ??/ . Może jest ch...wo że nie mamy wgladu na treningi druzyny bo wtedy by było widac co grają ?. lepiej jeden ranny niż 25 np nie?. Kumaci wiedzą o co chodzi odpowiedz

(L)ychu - 2 godziny temu, *.play.pl @Hipo: A co Szczepaniak ma żle w Grodzisku ? . Napewno kształci sie w dobrym kierunku . Ja wiem 1 liga ale zobaczcie jak sobie radzą Grodzisk jest jedną z rewelacji o stopień nizej niz Legia . Zaraz usłyszę że nie jestem kibicem Legii a ile gwiazd juniorskich słynne kluby daja na ogranie w innych klubach o niższej randze pomyslcie?/. Pozdrawiam odpowiedz

Miki - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl @(L)ychu: z Poznania wysyłają młodych na ogranie na rok lub dwa, a potem Ci wracają i dostają szansę w pierwszym składzie. Czasem wyjdzie lepiej (Skóraś, Kozubal, Mrozek, Puchacz, …), czasem średnio (Szymczak), czasem gorzej (Sobol, Tomczyk) ale kto tam trenuje, wie, że jeśli się zdoła pokazać w I, to jakąś szansę w Esie dostanie.



W Legii jakoś jestem fatalistą, prędzej obstawiam że za rok ich sprzedamy do Miedzi czy Radomiaka (przypomina się Wieteska którego po dwóch w miarę dobrych wypożyczeniach opchnęliśmy do Zabrza żeby po roku odkupywać). No ale chociaż próbujemy. odpowiedz

Do redakcji - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Zmieńcie odchodzi na wypyerdal@ ! odpowiedz

Sitek21 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Gościa nie powinno już być po meczu z Turkami odpowiedz

Podobno jak burdel nie działa ... - 3 godziny temu, *.centertel.pl To liczy sie tylko mistrzostwo 😇 odpowiedz

Zaraz - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl I co Feio taki zły był prawda?😂😂😂 odpowiedz

Karol (L)1981 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl I co to da jak nie ma kto strzelać, nowy trener zacznie strzelać bramki??!🤣 odpowiedz

Rataj - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Karol (L)1981: To też prawda. Może jednak nowy trener weźmie jakiegoś młodego chłopaka z rezerw do ataku. My w tej chwili mamy samych fałszywych napastników w składzie. Napastników ,którzy nie są znani ze strzelania bramek i nigdy nie byli. odpowiedz

Kajtus Czarodziej - 4 godziny temu, *.co.uk W koncu! Niech idzie sie wyplakac w Rumunii a nasi do roboty! Nie wiem czy ten sezon sie da uratowac bo jakos nie jestem przekonany ze na szybko znajdziemy dobrego trenera.. odpowiedz

m57 - 4 godziny temu, *.wlantech.pl Jak trwoga to do Vuko odpowiedz

Syn Trenera - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Trzeba było to zrobić przed przerwa na reprezentację....gamonie z zarządu... odpowiedz

Januszek - 4 godziny temu, *.play.pl Tu sie nic nie zmieni jak trener nie bedzie sam ustal skladu wyjsciowego

A gwarantuje Wam ze na sklad on nie ma wplywu podobnie jak na tranfery. odpowiedz

Luka - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Januszek: niby zarząd mu narzuca, kto ma grać? Czyli chcą wypromować i drogo sprzedać Chodynę? odpowiedz

robal - 4 godziny temu, *.centertel.pl Jeżeli to prawda to co najmniej o miesiąc za późno! odpowiedz

endrjuuu - 4 godziny temu, *.mediatelekom.pl Co najmniej o 3-4 mecze za późno. Przez to straciła drużyna, kibice i zarządzający, którym uciekło kilka nazwisk na zastępstwo w międzyczasie ....... odpowiedz

(L)ychu - 2 godziny temu, *.play.pl @endrjuuu: a skąd o tym wiesz że parę nazwisk uciekło??/ Ciekawa hipoteza . Może w ogóle stań się prorokiem co? odpowiedz

