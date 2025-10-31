Oficjalnie: Edward Iordanescu odchodzi z Legii
- Spotkaliśmy się z trenerem Iordănescu i wspólnie zdecydowaliśmy o zakończeniu współpracy. Po analizie wyników uznaliśmy, że w obecnej sytuacji konieczne są zmiany, które pozwolą drużynie w pełni wykorzystać swój potencjał i realizować założone cele – powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa, Michał Żewłakow.
Do czasu przedstawienia nowego szkoleniowca obowiązki pierwszego trenera będzie pełnił dotychczasowy asystent, Inaki Astiz.
Po meczu z Pogonią trener Iordanescu udzielił na konferencji kilku dwuznacznych odpowiedzi. Przyznał także iż ma spotkać się z zarządem by rozwiązać problem.
- Nie chcę być osobą, która niszczy nadzieje kibiców. Dlatego to spotkanie z zarządem ma być szczere i konstruktywne. Musimy znaleźć rozwiązania, które przywrócą pozytywną atmosferę i lepszą energię wokół zespołu. Jeśli moje odejście może zmienić przynieść lepszą atmosferę, to może takie powinno być rozwiązanie - powiedział Rumun.
STATYSTYKI EDWARDA IORDANESCU W LEGII WARSZAWA:
mecze: 24
zwycięstwa: 11 (46%)
remisy: 6 (25%)
porażki: 7 (29%)
gole: 33-29
średnia pkt: 1.63
bramki zdobyte na mecz: 1.38
bramki stracone na mecz: 1.21
