17. kolejka Ekstraklasy: Wysoka wygrana Rakowa

W piątek rozpoczęła się 17. kolejka Ekstraklasy. Na początek Piast przegrał u siebie z Widzewem, a następnie Radomiak rozgromił aktualnego lidera z Zabrza aż 4-0. W sobotę w Kielcach Cracovia przełamała złą serię, a GKS pokonał Pogoń.

W niedzielę doszło do starcia Arki i Rakowa, z którego górą wyszli częstochowianie. Z kolei w meczach Zagłębia z Jagiellonią i Wisły Płock z Lechem goli nie obejrzeliśmy.


Na zakończenie kolejki Legia pojedzie do Lublina. Stołeczny zespół nie wygrał 6 ostatnich ligowych meczów. 


 


17. kolejka:


Piast Gliwice 0-2 Widzew Łódź

Radomiak Radom 4-0 Górnik Zabrze

Lechia Gdańsk 5-1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Korona Kielce 0-1 Cracovia

GKS Katowice 2-0 Pogoń Szczecin

Arka Gdynia 1-4 Raków Częstochowa

Zagłębie Lubin 0-0 Jagiellonia Białystok

Wisła Płock 0-0 Lech Poznań


Poniedziałek, 01.12.

godz. 19:00 Motor Lublin - Legia Warszawa  (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)


Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców




Wołomin NR - 3 godziny temu, *.centertel.pl

Sezon 1991/1992

odpowiedz
Zbiórka - 6 godzin temu, *.play-internet.pl

Podobno p🙂rezes chodzi z czapką po Warszawie i zbiera na Papszuna

odpowiedz
Rumcajs - 9 godzin temu, *.246.18

Nawet w niższych ligach mają z nas bekę. Otrzymaliśmy wyzwanie od jednego z trzecioligowców o to, kto szybciej wygra kolejny mecz. Tylko, że oni kolejny mecz zagrają dopiero w marcu... Uda się nam wygrać wcześniej?

odpowiedz
Dawid Wawrzuta - 12 godzin temu, *.tpnet.pl

😍.

odpowiedz
Rumcajs - 12 godzin temu, *.246.40

Dziś nastąpi kolejna, trzecia z rzędu niedziela bez straty punktów. A mówią, że Astiz się nie sprawdza.

Za to jutro wygramy już nowym trenerem. 😎

odpowiedz
Znawca - 29.11.2025 / 22:18, *.interkam.pl

W tej lidze kazdy moze wygrać z każdym.Obecnie mocno pod formą jest Górnik, Craxa dziś się przełamała i moze znowu wejść na swoj poziom.Elsner dał też impuls zmianą systemu gry.Generalnie kazdy trener wie,że nastąpi mały kryzys i to jest nieuniknione,a nawet potrafią wycyrklować kiedy to nastąpi, w jakim okresie.Wczesniej starszny kryzys miał Raków, ale ostatnie tygodnie poszli mocno w górę.Teraz pora na gorszy okres w Jagiellonii,aczkolwiek oni dobrze zarządzają kadrą i rotują i narazie przeszli przez ten okres suchą stopą.Rownież Lokomotywa ma tendencję zwyżkową. Co do Legii to w tym sezonie nie mieliśmy piku,szczytu formy przez cały ten okres rundy jesiennej.To jest zadziwiające,koszmarne i nieco śmieszne,ale prawdziwe.

odpowiedz
Marcin77 - 22 godziny temu, *.play-internet.pl

@Znawca:
Feio.

odpowiedz
Waldek - 29.11.2025 / 22:08, *.play-internet.pl

Znowuż tam przerżniemy. Znowuż w poniedziałek.

☹️

odpowiedz
Pusia - 29.11.2025 / 21:34, *.vectranet.pl

Legia polegnie w Lublinie.

odpowiedz
Dexter - 29.11.2025 / 06:51, *.centertel.pl

Skoro mogła spaść Wisła Śląsk i Lechia do dlaczego nie Legia

odpowiedz
Kiwi 🥝 - 29.11.2025 / 08:41, *.t-mobile.pl

@Dexter: Bo te trzy zespoły razem wzięte i tak nie do nas nie dorastają?

odpowiedz
Adam - 29.11.2025 / 10:59, *.autocom.pl

@Kiwi 🥝: problem jest taki, że w Legii wszystko postawione jest na głowie, więc już ich dogoniliśmy. Krótko mówiąc: Legia już jest w d..., a teraz Ferdek z Żewłakiem wstawili tam jeszcze kanapę (Nijakiego Astiza) i drużyna zaczyna się tu urządzać 😜

odpowiedz
Dedi - 29.11.2025 / 01:18, *.plus.pl

W Motorze gra Ronaldo... Nie mamy żadnych szans.

odpowiedz
Jest sposób - 29.11.2025 / 21:45, *.tpnet.pl

@Dedi: Spokoojnie , ''podobno'' Michał Pazdan ma wrócić do nas na ten jeden mecz z Motorem , a on potrafi zatrzymać Ronaldo . 😉

odpowiedz
Z ostatniej chwili - 28.11.2025 / 23:58, *.autocom.pl

Wobec problemów z pozyskaniem Papszuna, Legia zamierza wykupić Feio z Radomiaka, złożyli też ofertę Jagiellonii za Siemieńca. Jeżeli się nie uda żaden z tych transferów, to rozpoczną starania o Fredriksena. Opcją rezerwową jest powrót Runaicia, za którego Legia chce oddać Minetę Rajovicia z Cwolakiem. W najbliższych dniach oferty pracy w Legii dostaną pozostali trenerzy klubów z ekstraklasy. I najważniejsze: rozwiązany zostają kontrakty z Ferdkiem i Żewłakiem.😜

odpowiedz
Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 28.11.2025 / 22:50, *.110.114

Mówiłem jak zwalniali rumunskiego wuefistę żeby dzwonić do Feio z przeprosinami. I kwiaty wyslać.

odpowiedz
dfsd - 23 godziny temu, *.kabel-deutschland.de

@Barnaba Król Portalu Legionisci.com: daj screena

odpowiedz
Leon - 28.11.2025 / 22:28, *.centertel.pl

W tym sezonie będzie dublet w Płocku: ręczna i nożna.

odpowiedz
Adam - 29.11.2025 / 10:51, *.autocom.pl

@Leon: też uważam, że Płock jest mocno niedoceniany, a to przecież taki Radom północy... Mazowsza 😜

odpowiedz
Robert - 28.11.2025 / 22:10, *.centertel.pl

Jak tak dalej będzie to europejskie puchary będziemy mogli oglądać na żywo ale w Radomiu.

odpowiedz
Papusza - 28.11.2025 / 22:08, *.kompex.pl

Feio- górnik 4-0…

odpowiedz
Trampek - 28.11.2025 / 23:56, *.orange.pl

@Papusza:Jak czują się eks-perci LEGII co zwolnili Fejo ? Podpowiadam . Nie mają CZUCIA bo wyschły im szare komórki .

odpowiedz
asdf - 28.11.2025 / 19:36, *.kabel-deutschland.de

mysle ze chlopaki powinni dostac urlop do poniedzialku :D

odpowiedz
MarioL - 28.11.2025 / 14:38, *.wanadoo.fr

Ciężkie czasy nadeszły.To nie są żarty,naprawdę będzie ciężko nam się utrzymać.Runda jesienna katastrofa,potem na wiosnę przyjdzie kolejny kiepski trener ( Papszun) ,oraz odejdzie kilku kopaczy,Miodek napewno też kogoś sprzeda.Robi się naprawdę nie wesoło.

odpowiedz
Miodel - 29.11.2025 / 00:00, *.autocom.pl

@MarioL: w końcu spełni się sen Pudla: Legia zostanie mistrzem polskiej... I ligi 😜

odpowiedz
Mario - 29.11.2025 / 18:49, *.wanadoo.fr

@Miodel:

odpowiedz
MarioL - 29.11.2025 / 18:50, *.wanadoo.fr

@Miodel: Po bolesnym spadku to raczej nie prędko będziemy mistrzami pierwszej ligi.

odpowiedz
Obcy - 28.11.2025 / 12:18, *.t-mobile.pl

Motor nas zmasakruje u siebie. Ze trzy brameczki zaliczymy. Przywitamy się ze strefą spadkową.

odpowiedz
Ka(L)i - 28.11.2025 / 12:41, *.orange.pl

@Obcy: Lechia stuknie Bruk Bet.Piast Widzew .Radomiak Gornik i strefa spadkowa tak jak mowisz nalezy do nas i Widzewa

odpowiedz
Pusia - 29.11.2025 / 21:34, *.vectranet.pl

@Ka(L)i: Żymianie z Łodzi są na fali i wygrali spokojnie.

odpowiedz
