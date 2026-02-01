19. kolejka Ekstraklasy. Legia szoruje po dnie

W niedzielę Wisła pokonała Raków i potwierdziła dobrą formę. Nic się nie zmieniło w grze Legii, która po raz kolejny była bezzębna i straciła punkty. Na zakończenie kolejki Cracovia pojedzie na bliski wyjazd do Niecieczy.

Za nami przerwa zimowa. Na początek 19. kolejki Ekstraklasy Zagłębie niespodziewanie przegrało na własnym stadionie z GKS-em. Mecz Radomiaka z Arką został przełożony z powodu awarii oświetlenia. W sobotę Górnik okazał się lepszy od Piasta. Ciekawie zapowiadające się spotkanie Widzewa z Jagiellonią nieco zawiodło, szczególnie w pierwszej połowie, ale zakończyło się zwycięstwem gości 3-1. Z kolei Lech niespodziewanie przegrał u siebie z Lechią.

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 1 godzinę temu, *.110.89 Tak jak pisałem, jest spółdzielnia założona na Legię. Wygrane Motoru, Lechii czy Korony - wszystkie wyniki są grane pod spadek Legii i to od początku rundy. odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl Forma utrzymana. Brawo odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl Witaj I ligo!!!💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩 odpowiedz

pio - 6 godzin temu, *.play.pl amika co grała aż rynce same klaskały hehe odpowiedz

Online KSP - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @pio: klaskaj dziś ty pakacu odpowiedz

Sabri Bekdas - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl Widzew Pogoń dwa bratanki. Oby.

Zobaczymy jak nasi dziś odpalą... odpowiedz

Mateusz - 13 godzin temu, *.orange.pl No to Widzew i drezyna pojechały odpowiedz

Witamina1916 - 20 godzin temu, *.plus.pl Tylko zwycięstwo pozostawia nas w walce w tej "zpłaszczonej" tabeli odpowiedz

Znawca - 20 godzin temu, *.interkam.pl Jeszcze pyraki zamieszają się w walkę o utrzymanie.Przegrywy😂 odpowiedz

Darek - 20 godzin temu, *.tpnet.pl Buki robią kasę aż miło. Naiwniaki grajcie dalej. Dzięki bukom nie będziecie musieli pracować i będziecie opływać w luksusach. Bo buki po to się otwierają by tracić kasę i dopłacać do waszych luksusów.

Równe dobrze możecie spalić te pieniądze. Będzie z nich większy pożytek.

Dajecie się sami okradać. Lepiej weźcie rozbieg a ściana sama was znajdzie. Może dzieki tej ścianie przejżycie na oczy i zaczniecie wydawc pieniądze na to co ważne w życiu a nie na wygodne życie bukmacherów. odpowiedz

Wycior - 10 godzin temu, *.vectranet.pl @Darek: 100% racji! odpowiedz

Wołomin NR - 21 godzin temu, *.centertel.pl Nie bać łódzki widzew 😁😁😁 odpowiedz

Arek - 22 godziny temu, *.tpnet.pl Kasztan z rtsa chyba wpadł do szamba. :) odpowiedz

Egon - 23 godziny temu, *.waw.pl Jagiellonia odprawiła gwiazdeczki z Łodzi, z kwitkiem. odpowiedz

Znawca - 22 godziny temu, *.interkam.pl @Egon: mogliby spaść. 😂 odpowiedz

Egon - 12 godzin temu, *.waw.pl @Znawca:



Ale to byłby numer :-) odpowiedz

Znawca - 10 godzin temu, *.interkam.pl @Egon: zaraz będą trenera szukać w panice😂 odpowiedz

majusL@legionista.com - 31.01.2026 / 19:51, *.174.42 Wyjmuj drążek wyjmuj !!! odpowiedz

Znawca - 23 godziny temu, *.interkam.pl @majusL@legionista.com: to kolejny ręcznkk w Łodzi🤣Dobrze,że do nas nie trafił. odpowiedz

Barnaba krowi placek - 31.01.2026 / 19:35, *.246.28 Widzew z babą jagą tak jak się spodziewawałem. I cyk, wpadło. 19 lat Mazurek, a strzela jak stary. Wynik jaki już dawno przewidziałem. odpowiedz

WdW - 31.01.2026 / 10:33, *.orange.pl mecz będzie przełożony, nie wyobrażam sobie tego żeby te nasze grajki w takim mrozie grali ,ja dziś byłem na 20 minutowym spacerze z psem i zamarzłem a jutro ma być gorzej jeszcze odpowiedz

Wniklwy - 31.01.2026 / 16:57, *.centertel.pl @WdW: jak zamarzles jak piszesz komentarz ? 🤔 odpowiedz

Żeg(L)arz - 30.01.2026 / 23:18, *.121.230 Podeślijcie jakieś linki do strimów , gdzie oglądacie ekstraklapę ? odpowiedz

rob - 10 godzin temu, *.com.pl @Żeg(L)arz: https://livetv.sx/pl/ odpowiedz

Ginka - 30.01.2026 / 22:22, *.play.pl Mecz planowany na godz. 20. Lech - Lechia powinien zostać przełożony na inny termin lub wcześniejszą porę dnia. Granie w takim mrozie to chyba tylko służy planistą z PZPN.

Rozumiem konieczność przyspieszenia rozgrywek ESA z uwagi na napięty terminarz mundialowy, ale zdrowie piłkarzy i kibiców - ponad wszystko! odpowiedz

Znawca - 30.01.2026 / 18:38, *.interkam.pl @Mateusz z Gór:To ja zagram wygraną Widzewa z Jagą i Katowicami za 500,jest taka możliwość u buków? odpowiedz

Mateusz z Gór - 30.01.2026 / 19:41, *.orange.pl @Znawca: Jak nie masz limitów, a skoro pytasz to nie masz, to zawsze jest u każdego legalnego w Polsce na Ekstraklasę. 👍 Betclic na pewno ma ofertę już na PP, bo tam sprawdzałem czy jest kurs na Katowice. odpowiedz

Znawca - 30.01.2026 / 23:25, *.interkam.pl @Mateusz z Gór: ok dzięki. odpowiedz

Mateusz z Gór - 30.01.2026 / 23:46, *.orange.pl @Znawca: Tylko jak grasz za 500zł to rozbij sobie stawkę na 3 kupony, żeby podatku dochodowego jakby co nie płacić dodatkowo. odpowiedz

Znawca - 31.01.2026 / 10:01, *.interkam.pl @Mateusz z Gór: wiem,tylko nie wiem jaki teraz próg jest bo było 2280 czy jakoś tak,bo np podnieśli też ten podatek do 15 % od tego roku.Wczoraj zerknąłem na kurs Widzewa na miejsca 1-6 na koniec sezonu co uważam za realne.Dają kurs 3.50. jakby tak zapykał za 2 koła?🤔 odpowiedz

Mateusz z Gór - 31.01.2026 / 19:37, *.orange.pl @Znawca: Mam nadzieję, że jednak nie zagrałeś. 🤨 Nie dało się tu odpowiedzieć. odpowiedz

Znawca - 31.01.2026 / 20:30, *.interkam.pl @Mateusz z Gór: nie,nie grałem.Już od pół roku nie obstawiam. Trochę się odzwyczaiłam. odpowiedz

Mateusz z Gór - 21 godzin temu, *.orange.pl @Znawca: to dobrze, bo Widzew leci z ligi 🤣😂 odpowiedz

Znawca - 20 godzin temu, *.interkam.pl @Mateusz z Gór: oby.Chciałbym.😁 odpowiedz

RTS PANNATONI WIDZEW ŁÓDŹ - 30.01.2026 / 17:08, *.supermedia.pl Zimowe transfery to dopiero początek, zobaczycie co będzie w lato🔥🔥🔥 odpowiedz

Arek - 31.01.2026 / 00:06, *.tpnet.pl @RTS PANNATONI WIDZEW ŁÓDŹ: zesrałeś się. To teraz spuść wodę. odpowiedz

Egon - 31.01.2026 / 10:51, *.waw.pl @RTS PANNATONI WIDZEW ŁÓDŹ:



Zadłużenie klubu dalej będzie rosło i trzeba wam się modlić, żeby w razie czego nie było z tego powodu grubych problemów.



Jeden bogaty jegomość całkiem niedawno był już w Widzewie i też pompował w was kasę.

Przypomnij sobie z poniższego artykułu, jak to się skończyło :



https://dzienniklodzki.pl/wszystkie-grzechy-sylwestra-cacka-czyli-dlaczego-widzew-bankrutuje/ar/3909705



U nas był kiedyś Romanowski.

Na początku było fajnie, ale jaka była końcówka, to ci, którzy się tym interesują, dobrze wiedzą. odpowiedz

Grt - 7 godzin temu, *.play.pl @RTS PANNATONI WIDZEW ŁÓDŹ: alan, zmień pieluchę. odpowiedz

Barnaba krowi placek - 30.01.2026 / 14:47, *.246.21 Pewniak ode mnie na mecz Legii. W meczu padnie 1-6 bramek, ale może też być bezbramkowo lub paść oczywiście więcej. Grajcie odpowiedzialnie! odpowiedz

WdW - 30.01.2026 / 14:17, *.orange.pl Ja to nie rozumiem jednej rzeczy(nie rozumiem więcej ale ta jest podstawowa),średnio rozgarnięty człowiek który oglądał mecze Legii ostatnio widzi że Legia w 90% meczów co przegrała to przez to ze nie mamy napastników albo ze bramkarz puszczał babole. Więc dlaczego nie sprowadziliśmy bramkarza(sorry sprowadzili bramkarza na zmiennika Tobiasza XD) i przynajmniej jednego średniego napastnika. To przecież nie jest problem znaleźć napastnika lepszego od Rajovicia, trudniej by było znaleźć gorszego, gorzej z dobrym bramkarzem no ale od tego mamy dwóch dyrektorów sportowych żeby znaleźli w miarę przyzwoitego bramkarza który nie będzie osłabiał zespołu. odpowiedz

Legia - 30.01.2026 / 13:57, *.31.17 Co wy tak z tym Widzewem, skład to nie wszystko. odpowiedz

Wołomin NR - 30.01.2026 / 21:31, *.orange.pl @Legia: w dodatku skład węgla i papy odpowiedz

Darek - 30.01.2026 / 10:05, *.t-mobile.pl Drużyna wzmocniona można zaczynać rundę wiosenną. Dyrektory się napracowały. Na cały skauting i dwóch dyrektorów sprowadzili jednego zawodnika. Szacun. Szacun i respekt.

Teraz czas na zasłużony odpoczynek. odpowiedz

Sadi - 30.01.2026 / 11:47, *.209.27 @Darek: 100% racij teraz pora na urlopy dla skautingu prezes itp odpowiedz

Obcy - 30.01.2026 / 11:55, *.t-mobile.pl @Darek: Lenie niespotykane się nam trafili. odpowiedz

Szymon - 30.01.2026 / 12:51, *.t-mobile.pl @Darek: niezapominaj o tych co pogonił Marek i o szpitalu. Coś czuję że ojciec sukcesu (Kun) i forever young Jędza będą razem dowodzili tą ekipą. No szykuje się pasjonująca wiosna w walce o utrzymanie. Tylko ręce zacierać🙏😜 odpowiedz

Egon - 30.01.2026 / 09:20, *.waw.pl Teraz przynajmniej nie tylko przeciwko nam inni będą grali, ale i przeciwko Widzewowi.



Te ciągłe opowieści, ile to oni wydają, jacy są bogaci, jakie to wielkie gwiazdy w składzie mają, ile te gwiazdy zarabiają powodują, że każdy będzie chciał im na boisku przysłowiowego nosa utrzeć i pokazać, że z gwiazdami też można wygrać. odpowiedz

Znawca - 30.01.2026 / 11:50, *.interkam.pl @Egon: zanosi sie na to,że Widziew bedzie przez najbliższe lata jak Crvena Zvezda w Serbii i reszta bedzie grać tylko o 2 miejsce.Ja prognozuje,że zdobędą w tym sezonie PP i pierwszą trójkę w lidze.Co do nas to twarda walka o utrzymanie.Ostatnie 3-4 lata okrutnie zmarnowaliśmy. Nie reinwestwoaliśmy środków na budowę porządnego zespolu,a jedynie obniżaliśmy poziom tanimi zamiennikami.W zarządzie była kompletna amatorka i niestety tak to wygląda.Może nowe realia skłonią Lokowanego do sprzedazy klubu.Bo obecnie wyżej pępka nie podskoczy.Liga odjechała.Nawet Lechia Gdańsk ma lepszą pakę od nas. odpowiedz

Mateusz z Gór - 30.01.2026 / 13:03, *.orange.pl @Egon: Co Wy macie z tym Widzewem. 🤣😂 Będą się tak motać na murawie, że szok. 😎 A sezon skończą podobnie jak Legia, zobaczycie. 😉 odpowiedz

Peter - 30.01.2026 / 13:15, *.play-internet.pl @Znawca: Niestety uważam, że na kolejne mistrzostwo Polski będziemy czekali tyle ile czekało pokolenie kibiców przełomu lat 70/80-tych :-/ odpowiedz

Egon - 30.01.2026 / 14:06, *.waw.pl @Znawca:



Ciekawy jestem, jak będzie sobie radził Widzew.

Widać, że Dobrzycki jest tak samo nakręcony na szybkie efekty, jak kiedyś Wojciechowski, tylko kasy ma zdecydowanie więcej.

Wojciechowskiemu niewiele wyszło z tych nerwowych, szarpanych ruchów - zobaczymy, jak będzie w Widzewie, bo tu siła pieniądza jest zdecydowanie większa, a to może, przynajmniej w dłuższej perspektywie, swoje zrobić.



Myślę, że nas stać jednak na trochę więcej, jak jedynie walka o utrzymanie.

Na sprzedaż klubu się na razie nie zanosi, chyba, że Brzoska faktycznie zabrałby sie za to na poważnie.

Tylko, czy jemu sie zechce w coś takiego bawić.



W każdym razie, czasy w Ekstraklasie się zmieniły i od dawna nie jesteśmy już , jak kiedyś, finansowym liderem, który zdecydowanie wyprzedza peleton.

Przy innych właścicielach klubów, Miodek, to płoteczka, więc jeżeli nikt mocny do nas nie dołączy, choćby jako wspołudziałowiec to, jak piszesz, powyżej pewnego pziomu nie podskoczymy, za to przy naszych długach i braku pucharów, szybko możemy się osunąć w przepaść. odpowiedz

Egon - 30.01.2026 / 14:08, *.waw.pl @Mateusz z Gór:



Oby nie jak Legia, bo u nas liczy sie tylko mistrzostwo, a dwóch mistrzów być nie może ;-) odpowiedz

Znawca - 30.01.2026 / 14:20, *.interkam.pl @Peter: za tego właściciela na pewno! Ja tu piszę od dwóch lat o tej zapaści z rundy na rundę, to było na mnie wiele hejtu.Niestety nie napawa mnie to żadnym optymizmem.Tu potrzeba bardzo dużych nakładów by kupić jakościowych zawodników.Właściciel po pierwsze nie ma w zwyczaju wydawać dużą kasę,a po drugie nie dysponuje wielką gotówką,którą bez wahania by wydał.Byc moze to go zmusi do odejscia.Taka naturalna selekcja. odpowiedz

Mateusz z Gór - 30.01.2026 / 14:45, *.orange.pl @Egon: Widzew gra w tej kolejce u siebie, a minimalnym faworytem są goście. W meczu potentata nie do pomyślenia. 😉 odpowiedz

Znawca - 30.01.2026 / 14:52, *.interkam.pl @Egon: w Widzewie widać przemyślane ruchy.Chociaz w mojej opinii zabrakło trochę cierpliwości w projekt Nikolicius-Sopić.Po pierwsze brakowało im trochę szczęścia (sędziowie, błędy indywidualne i jeszcze jednego okienka transferowego),ale mimo wszystko nowi-Adamczuk-Burlikowski-Jovicević to zamiana na jeszcze lepszą jakość w mojej opinii. Sumarycznie jestem ciekawy tego projektu i pewnie dużo przyjemniej będzie ogladac te ich mecze niż naszej Legii i tak z zazdrością będę na to patrzył.Tam są duże przesłanki na sukces.Jest ogromna kasa,są ludzie którzy mądrze mogą to spożytkować,wiec zapowiada się ciekawie.Szkoda,że Legia nie ma takiego bogatego fanatyka jak Dobrzyński. odpowiedz

Egon - 30.01.2026 / 15:46, *.waw.pl @Znawca:



Tak - też mi się wydaje, że cierpliwości tam za dużo nie ma (trenerzy, szybkie wypożyczenie Akere itd.), dlatego właśnie Wojciechowskiego mi na razie Dobrzycki przypomina, a nie np. Świerczewskiego z Rakowa.

Przy tak dużej, jak na polskie warunki, kasie szybko idzie kupowanie niezłych zawodników, ale też bardzo szybko rośnie zadłużenie klubu u właściciela.

Przecież oni tylko podczas dwóch ostatnich okienek transferowych wydali chyba ze 20 milionów euro !

No chyba, że Dobrzycki jest aż takim filantropem, że w razie czego odpuści Widzewowi ten dług.



Mówiac szczerze, jak też z lekka zazdrością zerkam na niektóre ich ruchy trensferowe i również od dawna mi się marzy dołączenie do Legii jakiegoś rodzimego miliardera, który dałby nam szansę na rozwój.



Cóż, za chwilę zobaczymy, czy jest czego zazdrościć. odpowiedz

Egon - 30.01.2026 / 15:52, *.waw.pl @Mateusz z Gór:



Faktycznie, nie do pomyślenia :-)



Ciekawe, jak się zakończy starcie potentata, na razie jeszcze jedynie finansowego, z bardzo mądrze, a w dodatku ekonomicznie budowanym zespołem, jakim jest od kilku ładnych lata Jagiellonia. odpowiedz

Mateusz z Gór - 30.01.2026 / 15:59, *.orange.pl @Egon: Co ciekawe, Widzew na dzień dzisiejszy nie jest nawet faworytem marcowego meczu PP z GKS-em Katowice. 😉 odpowiedz

Egon - 30.01.2026 / 16:12, *.waw.pl @Mateusz z Gór:



Obawiam się, że to się wkrótce może nieco zmienić :-) odpowiedz

Mateusz z Gór - 30.01.2026 / 16:20, *.orange.pl @Egon: To możesz teraz postawić na Widzew, a przed meczem z podpórką na Gieksę i jeśli masz rację to zarobisz niezależnie od wyniku. ;) odpowiedz

Egon - 30.01.2026 / 17:08, *.waw.pl @Mateusz z Gór:



Aż tak oblatany w obstawianiu, to ja nie jestem.

Dla mnie twój komentarz, to jakaś grypsera zawodowców ;-) odpowiedz

Mateusz z Gór - 30.01.2026 / 17:45, *.orange.pl @Egon: To jak z giełdą. Co prawda w Polsce nie ma (legalnej) giełdy bukmacherskiej, bo nie jest ona uregulowania prawnie, ale stawiając przeciwstawne zakłady w odstępie czasowym możesz osiągnąć nieco zbliżony efekt, więc jeżeli sądzisz, że z czasem kurs na Widzew z Gieksą spadnie to postaw teraz na Widzew, a później na Gieksę i będzie jakbyś kupił tanio, a sprzedał drogo na giełdzie. 😎 odpowiedz

MarioL - 30.01.2026 / 19:02, *.wanadoo.fr @Peter: Oby nie,ale chyba na to się zanosi.Ciężkie lata nadeszły na naszą Legię. odpowiedz

Egon - 30.01.2026 / 21:54, *.waw.pl @Mateusz z Gór:



Muszę się trochę podciągnąć w tym temacie :-) odpowiedz

Mateusz z Gór - 30.01.2026 / 09:17, *.orange.pl Jak zwykle wysoko poobstawiam i zgarnę kasę. Warunki na pewno nie przeszkodza, bo przecież NBA i NHL grają, a tam jest ostrzejsza zima. odpowiedz

