19. kolejka Ekstraklasy. Legia szoruje po dnie

Za nami przerwa zimowa. Na początek 19. kolejki Ekstraklasy Zagłębie niespodziewanie przegrało na własnym stadionie z GKS-em. Mecz Radomiaka z Arką został przełożony z powodu awarii oświetlenia. W sobotę Górnik okazał się lepszy od Piasta. Ciekawie zapowiadające się spotkanie Widzewa z Jagiellonią nieco zawiodło, szczególnie w pierwszej połowie, ale zakończyło się zwycięstwem gości 3-1. Z kolei Lech niespodziewanie przegrał u siebie z Lechią.
W niedzielę Wisła pokonała Raków i potwierdziła dobrą formę. Nic się nie zmieniło w grze Legii, która po raz kolejny była bezzębna i straciła punkty. Na zakończenie kolejki Cracovia pojedzie na bliski wyjazd do Niecieczy.
19. kolejka:
Zagłębie Lubin 0-2 GKS Katowice
Radomiak Radom - Arka Gdynia (przełożony)
Górnik Zabrze 2-1 Piast Gliwice
Widzew Łódź 1-3 Jagiellonia Białystok
Lech Poznań 1-3 Lechia Gdańsk
Motor Lublin 2-1 Pogoń Szczecin
Wisła Płock 2-1 Raków Częstochowa
Legia Warszawa 1-2 Korona Kielce
Poniedziałek, 02.02.
godz. 19:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Cracovia (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
