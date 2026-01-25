Napastnik Pogoni Grodzisk Mazowiecki na celowniku Legii

Wicelider klasyfikacji strzelców pierwszej ligi, Rafał Adamski może zostać nowym napastnikiem Legii - informuje serwis meczyki.pl. 24-latek wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym po niezwykle udanej dla siebie rundzie jesiennej tego sezonu. Na zapleczu Ekstraklasy Adamski rozegrał w obecnych rozgrywkach 19 meczów, w których strzelił 11 goli.

REKLAMA

Sprowadzenie napastnika jest jednym z priorytetów Legii, która od dłuższego czasu mierzy się ze sporą nieskutecznością. Zauważył to również Marek Papszun. który już jakiś czas temu zgłosił zapotrzebowanie na nowego snajpera. Adamski w przeszłości grał już w najwyższej klasie rozgrywkowej, reprezentując barwy Zagłębia Lubin. Zadebiutował w sezonie 2021/22. Rok później wystąpił w 19 meczach, strzelając dwa gole. W poprzednim sezonie zanotował z kolei siedem występów.





Rafał Adamski Środkowy napastnik | 195 cm | ur. 2001 Statystyki sezonu 2025/26 (Pogoń Grodzisk) 19 MECZE 11 GOLE 2 ASYSTY Dorobek bramkowy w ligach: Ekstraklasa Zagłębie Lubin 2 gole

27 m. I liga Pogoń Grodzisk (11), Warta Poznań (3) 14 goli

47 m. II liga Zagłębie II Lubin 20 goli

47 m. III liga Zagłębie II Lubin (21), Miedź Legnica (7) 28 goli

71 m.



