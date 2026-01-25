Napastnik Pogoni Grodzisk Mazowiecki na celowniku Legii

Wicelider klasyfikacji strzelców pierwszej ligi, Rafał Adamski może zostać nowym napastnikiem Legii - informuje serwis meczyki.pl. 24-latek wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym po niezwykle udanej dla siebie rundzie jesiennej tego sezonu. Na zapleczu Ekstraklasy Adamski rozegrał w obecnych rozgrywkach 19 meczów, w których strzelił 11 goli.
Sprowadzenie napastnika jest jednym z priorytetów Legii, która od dłuższego czasu mierzy się ze sporą nieskutecznością. Zauważył to również Marek Papszun. który już jakiś czas temu zgłosił zapotrzebowanie na nowego snajpera. Adamski w przeszłości grał już w najwyższej klasie rozgrywkowej, reprezentując barwy Zagłębia Lubin. Zadebiutował w sezonie 2021/22. Rok później wystąpił w 19 meczach, strzelając dwa gole. W poprzednim sezonie zanotował z kolei siedem występów.