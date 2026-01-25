Napastnik Pogoni Grodzisk Mazowiecki na celowniku Legii

fot. Piotr Galas
Wiśnia
źródło: Meczyki.pl

Wicelider klasyfikacji strzelców pierwszej ligi, Rafał Adamski może zostać nowym napastnikiem Legii - informuje serwis meczyki.pl. 24-latek wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym po niezwykle udanej dla siebie rundzie jesiennej tego sezonu. Na zapleczu Ekstraklasy Adamski rozegrał w obecnych rozgrywkach 19 meczów, w których strzelił 11 goli.

Sprowadzenie napastnika jest jednym z priorytetów Legii, która od dłuższego czasu mierzy się ze sporą nieskutecznością. Zauważył to również Marek Papszun. który już jakiś czas temu zgłosił zapotrzebowanie na nowego snajpera. Adamski w przeszłości grał już w najwyższej klasie rozgrywkowej, reprezentując barwy Zagłębia Lubin. Zadebiutował w sezonie 2021/22. Rok później wystąpił w 19 meczach, strzelając dwa gole. W poprzednim sezonie zanotował z kolei siedem występów. 


Rafał Adamski
Środkowy napastnik | 195 cm | ur. 2001
Statystyki sezonu 2025/26 (Pogoń Grodzisk)
19
MECZE
11
GOLE
2
ASYSTY
Dorobek bramkowy w ligach:
Ekstraklasa
Zagłębie Lubin
 2 gole
27 m.
I liga
Pogoń Grodzisk (11), Warta Poznań (3)
 14 goli
47 m.
II liga
Zagłębie II Lubin
 20 goli
47 m.
III liga
Zagłębie II Lubin (21), Miedź Legnica (7)
 28 goli
71 m.



Komentarze (1)

Trela - 1 godzinę temu, *.orange.pl

I brawo. Wcale bym się nie zdziwił że wygryzie obecnych dwóch gagatków. Jest jeszcze ciekawy chłopak w Ząbkach warty zainteresowania.

