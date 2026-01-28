Problemy z obroną? Przygotowania od meczu z Koroną

Ruben VInagre - fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

W piątek zespół Legii Warszawa wrócił do Polski ze zgrupowania w Hiszpanii. Sobota i niedziela były dla zawodników dniami wolnymi.  Od poniedziałku rozpoczęły się bezpośrednie przygotowania do niedzielnego meczu z Koroną Kielce. Sytuacja zdrowotna w zespole nie jest najlepsza. W tym tygodniu nadal nie trenowało kilku podstawowych zawodników. Ich występ w najbliższej kolejce stoi pod znakiem zapgyania. O kogo chodzi?

REKLAMA

Pierwszym zawodnikiem, który wypadł z treningów był Gabriel Kobylak. W sparingu z Puskas Akademia FC  doznał urazu mięśnia przywodziciela. Bramkarz musi pauzować przez kilka tygodni, od razu opuścił zgrupowanie i przechodził rehabilitację w Warszawie.

W tym samym meczu także Ruben Vinagre doznał urazu. Od tamtej pory nie trenuje z zespołem. Początkowo trener Marek Papszun mówił, że "Jest to sprawa przeciążenia, normalna w tym okresie, kiedy mocno pracujemy". Klub 14 stycznia potwierdził, że Portugalczyk naciągnął mięsień przywodziciela. Jego przerwa w treningach miała potrwać kilka dni, ale trwa już ponad 2 tygodnie. W Hiszpanii Ruben kilka razy pojawił się na ćwiczeniach indywidualnych, ale do końca obozu nie wrócił na murawę.


 


18 stycznia, po sparingu z Sigmą Ołomuniec, pojawiły się kolejne dwie kontuzje. Po 45 minutach gry ból w nodze poczuł Paweł Wszołek. Wahadłowy Legii nie wrócił do treningów przez cały kolejny tydzień, pracę indywidualną na boisku rozpoczął w ten poniedziałek. "Wszoła" zapewniał nas, że będzie robił wszystko, by być gotowym na starcie z Koroną.

Z kolei Steve Kapuadi, który ze względu na udział w Pucharze Narodów Afryki dołączył do zespołu 14 stycznia, w sparingu z Sigmą doznał urazu kostki. Reprezentant Demokratycznej Republiki Konga także nie trenował do końca obozu. W kolejnych dniach miał przejść szczegółowe badania. W  tym tygodniu zabrakło go na dwóch treningach w LTC. 

Radovan Pankov ostatnie dwa sparingi podczas zgrupowania ze względów zdrowotnych oglądał z trybun. W poniedziałek i wtorek także nie pojawił się na boisku, więc jego występ w niedzielę także stoi pod znakiem zapytania. W tej sytuacji do treningów  z pierwszą drużyną włączony Rafał Boczoń z trzecioligowych rezerw. 19-latek jest środkowym obrońcą.

Trener Marek Papszun ma do dyspozycji trzech nominalnych środkowych obrońców - Kamila Piątkowskiego, Artura Jędrzejczyka i Jana Leszczyńskiego. W obronie mogą wystąpić także Damian Szymański i Rafał Augustyniak - takie rozwiązania były testowane w Hiszpanii.


Żmudny proces rehabilitacji kontynuuje Jean-Pierre Nsame. Według informacji płynących z Łazienkowskiej Kameruńczyk jest może wrócić kilka tygodni wcześniej niż pierwotnie zakładano, ale w jago przypadku mówimy o marcu.

W środę piłkarze Legii nie trenują - mają planową regenerację. Kolejne treningi zaplanowano na czwartek, piątek i sobotę.


SONDAPod wodzą Marka Papszuna Legia w tym sezonie:




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (4)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Barnaba krowi placek - 7 minut temu, *.246.25

Trochę 💩 ta linia obrony po tych absencjach.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 59 minut temu, *.orange.pl

Najważniejsze, że w ataku nie mamy problemów, bo Rajović i Colak są zdrowi. 😂🤣

odpowiedz
robochłop - 3 minuty temu, *.orange.pl

@Mateusz z Gór: Drewnochronem są zaimpregnowani,nic ich nie ruszy...każdy ze stajni Gepetta taki zabieg przechodzi...

odpowiedz
Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Myślę, że trener na pewno postawi na kogoś z dwójki defensywnych pomocników jako środkowego obrońcy. I raczej będzie to Szymański.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.