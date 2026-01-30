W poniedziałek mecz Legii z Unią Bieruń

W najbliższy poniedziałek, w klubie Lavo w Józefosławiu (ul. Geodetów 23e), drużyna badmintona Legii Warszawa rozegra spotkanie 4. kolejki ekstraligi z Unią Bieruń. Początek meczu, w ramach którego rozegranych zostanie siedem spotkań, o godzinie 17:30. Cały mecz potrwa ok. 2 - 2,5 godziny. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy do wspierania naszej drużyny walczącej o medal mistrzostw Polski.

REKLAMA

Spotkania będą rozgrywane na dwóch kortach, każde do dwóch wygranych setów. Z kolei sety grane są do 15 punktów (bez gry na przewagi).Legioniści mają na swoim koncie komplet wygranych (bilans 3-0). Ekipa z Bierunia po dwóch wygranych na starcie sezonu, przed dwoma tygodniami przegrała domowy mecz z Marcovią Marki 2-5. Faworytem meczu będzie Legia, ale możemy być pewni, że spotkanie nie będzie spacerkiem - klub z Bierunia zapowiada bowiem walkę o najwyższe cele. Na tę chwilę w ekstralidze badmintona mamy trzy zespoły bez porażki - oprócz Legii, także wspomnianą Marcovię (3-0) oraz SKB Suwałki (4-0).poniedziałek, 2 lutego 2026 r., g. 17:30Józefosław, ul. Geodetów 23e (klub LAVO)wstęp wolny



