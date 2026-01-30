Badminton

W poniedziałek mecz Legii z Unią Bieruń

fot. Bodziach
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

W najbliższy poniedziałek, w klubie Lavo w Józefosławiu (ul. Geodetów 23e), drużyna badmintona Legii Warszawa rozegra spotkanie 4. kolejki ekstraligi z Unią Bieruń. Początek meczu, w ramach którego rozegranych zostanie siedem spotkań, o godzinie 17:30. Cały mecz potrwa ok. 2 - 2,5 godziny. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy do wspierania naszej drużyny walczącej o medal mistrzostw Polski.

REKLAMA
Spotkania będą rozgrywane na dwóch kortach, każde do dwóch wygranych setów. Z kolei sety grane są do 15 punktów (bez gry na przewagi).

Legioniści mają na swoim koncie komplet wygranych (bilans 3-0). Ekipa z Bierunia po dwóch wygranych na starcie sezonu, przed dwoma tygodniami przegrała domowy mecz z Marcovią Marki 2-5. Faworytem meczu będzie Legia, ale możemy być pewni, że spotkanie nie będzie spacerkiem - klub z Bierunia zapowiada bowiem walkę o najwyższe cele. Na tę chwilę w ekstralidze badmintona mamy trzy zespoły bez porażki - oprócz Legii, także wspomnianą Marcovię (3-0) oraz SKB Suwałki (4-0).

Termin meczu: poniedziałek, 2 lutego 2026 r., g. 17:30
Adres hali: Józefosław, ul. Geodetów 23e (klub LAVO)
Cena biletów: wstęp wolny



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.