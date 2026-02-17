Wyniki 20. kolejki PLK: Ofensywne granie

20. kolejka trwała od czwartku do wtorku i poprzedzała zmagania w Pucharze Polski. Część zespołów pokazało ofensywny basket osiągając co najmniej 100 punktów. "Setka" pękła w Wałbrzychu, gdzie Górnik uległ Treflowi Sopot. Dziki pną się ku górze, czemu dowód dali w potyczce u siebie. Rozbili GTK Gliwice wygrywając 108-83. Bardziej wyrównane zawody miały miejsce w Lublinie, gdzie Start przekroczył sto punktów w potyczce z Czarnymi. Jednak popis gry ofensywnej dały Twarde Pierniki oraz Miasto Szkła. Torunianie odwrócili losy spotkania, żeby doprowadzić do dogrywki i ostatecznie okazać się lepszym od zespołu z Krosna.

Wyniki 20. kolejki:

MKS Dąbrowa Górnicza 91-86 (24-23, 19-22, 22-18, 26-23) Zastal Zielona Góra

King Szczecin 84-74 (20-17, 18-12, 24-23, 22-22) Anwil Włocławek

Stal Ostrów Wielkopolski 75-83 (20-28, 27-16, 12-25, 16-14) Legia Warszawa

Górnik Wałbrzych 91-100 (25-25, 22-31, 21-17, 23-27) Trefl Sopot

Dziki Warszawa 108-83 (29-22, 24-23, 25-13, 30-25) GTK Gliwice

Start Lublin 101-96 (19-28, 30-24, 25-20, 27-24) Czarni Słupsk

Twarde Pierniki Toruń 112-105 (15-32, 23-24, 27-19, 33-23, d. 14-7) Miasto Szkła Krosno

21.04.2026 (WT) - Arka Gdynia - Śląsk Wrocław


Terminarz i wyniki PLK

Tabela PLK




