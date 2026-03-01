23. kolejka Ekstraklasy. Szalony mecz w Poznaniu

Trwa 23. kolejka Ekstraklasy. W piątek Cracovia niespodziewanie przegrała na własnym stadionie z Piastem. Derby Trójmiasta zakończyły się natomiast remisem 2-2.
W sobotę Pogoń wygrała 1-0 z Widzewem, a Motor po raz pierwszy w historii pokonał Koronę. W derbach Górnego Śląska GKS pokonał Górnika. W niedzielę Legia wywalczyła punkt w meczu z liderem z Białegostoku. Z kolei Lech po bardzo ciekawym spotkaniu wygrał z Rakowem 4-3. Na zakończenie kolejki Zagłębie zmierzy się z Wisłą Płock.
23. kolejka:
Cracovia 2-3 Piast Gliwice
Arka Gdynia 2-2 Lechia Gdańsk
Pogoń Szczecin 1-0 Widzew Łódź
Motor Lublin 2-0 Korona Kielce
GKS Katowice 3-1 Górnik Zabrze
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-1 Radomiak Radom
Jagiellonia Białystok 2-2 Legia Warszawa
Lech Poznań 4-3 Raków Częstochowa
Poniedziałek, 02.03.
godz. 19:00 Zagłębie Lubin - Wisła Płock (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
