23. kolejka Ekstraklasy. Szalony mecz w Poznaniu

fot. Mishka / Legionisci.com
Mishka
Legionisci.com Legionisci.com

Trwa 23. kolejka Ekstraklasy. W piątek Cracovia niespodziewanie przegrała na własnym stadionie z Piastem. Derby Trójmiasta zakończyły się natomiast remisem 2-2. 

W sobotę Pogoń wygrała 1-0 z Widzewem, a Motor po raz pierwszy w historii pokonał Koronę. W derbach Górnego Śląska GKS pokonał Górnika. W niedzielę Legia wywalczyła punkt w meczu z liderem z Białegostoku. Z kolei Lech po bardzo ciekawym spotkaniu wygrał z Rakowem 4-3. Na zakończenie kolejki  Zagłębie zmierzy się z Wisłą Płock. 


 


23. kolejka:

Cracovia 2-3 Piast Gliwice

Arka Gdynia 2-2 Lechia Gdańsk

Pogoń Szczecin 1-0 Widzew Łódź
Motor Lublin 2-0 Korona Kielce
GKS Katowice 3-1 Górnik Zabrze

Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-1 Radomiak Radom
Jagiellonia Białystok 2-2 Legia Warszawa
Lech Poznań 4-3 Raków Częstochowa


Poniedziałek, 02.03.

godz. 19:00 Zagłębie Lubin - Wisła Płock (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)


 Aktualna tabela Ekstraklasy
 Terminarz i wyniki Ekstraklasy
 Klasyfikacja strzelców




Komentarze (40)

Obiektywny - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl

Dobrze że nie gramy z Lechem teraz i Rakowem bo tak 3 do jaja było by w obu przypadkach

odpowiedz
MarioL - 3 godziny temu, *.wanadoo.fr

Sensacja w Białymstoku,może się utrzymamy.

odpowiedz
Hiszpan - 12 godzin temu, *.telnaptelecom.pl

Spokojnie dziś Legia gładko wygra.
120 minut i lot z Włoch zrobią swoje.

odpowiedz
WdW - 12 godzin temu, *.orange.pl

Jak wystawi znowu Srajowića i przegramy to całą winę za wynik zwalam na Papszuna,koniec z parasolem ochronnym,ile można tej pokrace dawać szans,nie da się wygrać meczu grając od początku(albo nawet jedną połowę) w 10

odpowiedz
Legionista - 11 godzin temu, *.net.pl

@WdW: dokładnie tak, pieniądze nie grają.

odpowiedz
Jurek - 20 godzin temu, *.versanet.de

Spadek coraz bliżej…

odpowiedz
Wiśniak - 20 godzin temu, *.79.37

Hanysy się koncertowo podkładają ścierki

odpowiedz
Alan - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl

@Wiśniak:

Ciekawe co powiesz po meczu Legii z faRRmazoniarzami.

odpowiedz
Peter - 10 godzin temu, *.vectranet.pl

@Alan: Mam nadzieję, że się podłożą ;-)

odpowiedz
kaktus - 20 godzin temu, *.orange.pl

Wszyscy się dziwili, że Kapuadi poszedł do Widzewa, a ja Wam mówię, że to przemyślana strategia.
Widzew po tym sezonie spadnie z ligi i Kapuadi zostanie wolnym zawodnikiem. Dodatkowo dostał kupę kasy za podpisanie kontraktu no i przez te pół roku nieźle sobie zarobi z kasy meczowej.

No i co niedowiarki? Jest interes? Jest pomysł? 😁

odpowiedz
Szpic - 20 godzin temu, *.devitalia.it

Jeśli jutro nie będzie wygranej, to jesteśmy udu...ieni do końca rozgrywek w walce o utrzymanie. Tylko zwycięstwo w Białymstoku da trochę wytchnienia.

odpowiedz
Kibic Legii od 1975 - 21 godzin temu, *.orange.pl

Pamiętam 2 mecze - jeden z Jagiellonia I jeden z Pogonia. W obu meczach Legia była wypoczeta, a rywale rozegrali po 120 minut 3 dni wcześniej. W obu meczach Legia traciła bramkę w końcówkach.

odpowiedz
sylvano82@o - 23 godziny temu, *.orange.pl

Legia jutro z nożem na gardle....Piast,Motor, GKS pewnie też zapunktuje za trzy i nam odjadą. Jeśli chcemy się utrzymać jutro każdy wynik niż zwycięstwo będzie tragedia

odpowiedz
Mike - 28.02.2026 / 20:28, *.orange.pl

Jak uważacie kibice? Jeśli wygra jutro Jaga, to należy na nich stawiać terminowy na mistrza. Czy to już pewniak wtedy, jak uważacie? Pozdrawiam. Kurs jeszcze teraz 3,0.

odpowiedz
DamianChicago - 28.02.2026 / 20:26, *.myvzw.com

Teraz GKS wygra z Zabrzem i wszystko jest w naszych rękach… czy walczymy o marzenia czy o przetrwanie. Wygrajmy ze zmęczoną Jagą, później ze słabą na wiosnę Craxa i mamy kontakt 4-5 punktów do miejsca 4! Później z ekipą Feio- która będzie miała mały maraton przed meczem z nami (grają zaległy mecz) i Rakowem, który również będzie zmęczony po meczu z Fiorentina… Musimy to wykorzystać! Do boju!

odpowiedz
KSP - 22 godziny temu, *.lukman.pl

@DamianChicago: idiota

odpowiedz
DamianChicago - 21 godzin temu, *.myvzw.com

@KSP: spieprzaj skąd żeś przylazł i tam sobie konfidentów przezywaj!

odpowiedz
Egon - 28.02.2026 / 19:30, *.waw.pl

Każdy chce ograć grubo opłacane gwiazdeczki Widzewa.
Oj, nie będą mieli łatwo.

odpowiedz
Kopiec - 28.02.2026 / 12:11, *.plus.pl

To Piast nam odskakuje i nie ma już co robić z siebie ciepłych klusek, tylko biegać i nie odpuszczać.

odpowiedz
Wolfik - 28.02.2026 / 01:21, *.play.pl

Bardzo ważna strata punktów przez Arkę w derbach Trójmiasta. W kontekście walki o utrzymanie do bardzo dobry wynik dla nas.

odpowiedz
Całe zycie nmyslalem - 28.02.2026 / 07:26, *.centertel.pl

@Wolfik: że liczy sie tylko mistrzostwo Polski 🤔

odpowiedz
Siarczan - 28.02.2026 / 09:20, *.t-mobile.pl

@Wolfik: ale piast odskoczył

odpowiedz
Jan - 27.02.2026 / 23:46, *.165.103

Jadźka ku…wo już kwiczysz ze strachu bo wielka Legia przyjeżdża!!! 💪

odpowiedz
Mały - 28.02.2026 / 12:52, *.plus.pl

@Jan: matka wie, że ćpiesz? Nosisz barwy Legii to się zachowuj. Byle jak, ale zachowuj...

odpowiedz
dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 27.02.2026 / 14:43, *.t-mobile.pl

Jeśli nie wygramy z Jagą, która po 120 minutowym meczu z Fiorą jest wypruta fizycznie, to nie mamy czego szukać w Ekstraklasie. Trzy punkty są obowiązkiem uwzględniając stan wyczerpania fizycznego tych z Białegostoku i fakt, że Romańczuk będzie pauzował za kartki.

Ten mecz to sprawdzian dla umiejętności trenerskich i weryfikacja Papszuna.

odpowiedz
Wolfik - 28.02.2026 / 01:19, *.play.pl

@dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: Raczej nie wygramy. Remis będzie sukcesem.

odpowiedz
Bosman na prezydenta - 28.02.2026 / 05:49, *.kompex.pl

@dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: to już Ci weryfikuje. Jaga Legia 3-0

odpowiedz
dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 28.02.2026 / 14:04, *.t-mobile.pl

@Wolfik: Jeśli nie wygramy to znaczy, że Papszun nic pozytywnego nie wniósł i nic po nas w Ekstraklasie. Bo kiedy mamy wygrać z Jagą, jeśli nie w sytuacji, gdy są skrajnie wyczerpani po 120 minutach rozegranych na ogromnej intensywności we Florencji i gdy zagrają bez kluczowego zawodnika, jakim jest Romańczuk. Dlatego zwycięstwo i zainkasowanie trzech punktów, to obowiązek. Remis będzie porażką w takiej sytuacji i obnażeniem nieudolności trenerskiej Papszuna.

odpowiedz
af - 28.02.2026 / 20:00, *.kabel-deutschland.de

@dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: czyli jak nie ogramy lidera i druzyny ktora jest na fali to sie nie nadajemy do ligi? puknij sie w pusty leb

odpowiedz
dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 20 godzin temu, *.t-mobile.pl

@af: To kiedy mamy stuknąć Jagę jeśli nie w takiej fatalnej sytuacji dla nich, gdy są skrajnie zmęczeni po intensywnym graniu przez 120 minut we Florencji i gdy będą grali bez kluczowego dla nich gracza, jakim jest Romańczuk? Wygrana i trzy punkty to obowiązek, a jak nie to możemy już pakować mandżur i zawijać się do 1 ligi.

odpowiedz
Olek - 27.02.2026 / 11:20, *.161.193

Śmieszna jaga dostała łomot od outsidera Serie A. Lejemy ich w niedzielę, że aż miło będzie popatrzeć. Na trybunach też dostaną tradycyjny łomot, a może nawet jakaś flaga się sfajczy do góry kołami w sektorze gości 🥳

odpowiedz
Robin(L) - 27.02.2026 / 13:42, *.play-internet.pl

@Olek: opanuj emocje człowieku i bierz po pół tego co teraz zażywasz bo ewidentnie Ci szkodzi
Internetowy łobuz co flagi będzie palił się znalazł i łomot ma trybunach standardowo robił
Trzymaj podreczki do szkoły dalej do góry kołami będziesz mądrzejszy

odpowiedz
Mały - 27.02.2026 / 16:41, *.plus.pl

@Olek: ogarnij się bo zachowujesz się jak bażant a nosisz barwy Legii.

odpowiedz
Pawełek - 27.02.2026 / 09:14, *.vectranet.pl

Pewna wygrana Legii po męczarniach discopolowców we Florencji. Pytanie tylko czy Legia ich rozgromi czy tylko skromnie wygra.

odpowiedz
hmm - 27.02.2026 / 09:34, *.com.pl

@Pawełek: brednie totalne hahahah

odpowiedz
Ko(L)o - 27.02.2026 / 11:30, *.plus.pl

@Pawełek: Nie wiem co Ciebie łączy z "przedmówca" Olek ale wiem, że bierzecie te same "leki".

odpowiedz
Lupus - 27.02.2026 / 12:01, *.centertel.pl

@Ko(L)o: Zioło, zioło, leśne zioło - niechaj będzie nam wesoło!😁😁😁👍👏👏👏

odpowiedz
Sylwek do - 27.02.2026 / 23:24, *.orange.pl

@Pawełek: Baba Jaga pokazuje że świetnie radzi sobie na dwóch frontach więc remis będzie naszym sukcesem

odpowiedz
Mariol - 28.02.2026 / 15:52, *.wanadoo.fr

@Sylwek do: Mozna nie lubić Jagi,ale trzeba przyznać że oni naprawdę najbardziej zasługują na mistrza.Praktycznie grają cały czas na równym poziomie,nie zaliczają jakiś wpadek.Solidna drużyna i niezły trener.

odpowiedz
Peter - 10 godzin temu, *.vectranet.pl

@Mariol: Fakt...

odpowiedz
