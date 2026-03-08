Wyniki 21. kolejki PLK: Czołówka wygrywa na wyjeździe

W gościach wygrały tylko trzy drużyny. Co ciekawe, zrobiły to ekipy z czuba tabeli. King Szczecin zwyciężył minimalnie w Zielonej Górze. Trefl Sopot włożył wysiłek w wygraną w Gliwicach. Natomiast koszykarze Legii pokazali się z dobrej strony we Włocławku. Jeszcze do niedawna Arka Gdynia plasowała się w górnych rejonach klasyfikacji, ale po porażce z Dzikami spadli na szóstą lokatę.

REKLAMA

Wyniki 21. kolejki:

Czarni Słupsk 103-93 (26-22, 29-19, 20-20, 11-25, d. 17-7) Twarde Pierniki Toruń

Śląsk Wrocław 95-90 (25-25, 23-14, 27-30, 20-21) MKS Dąbrowa Górnicza

Zastal Zielona Góra 74-75 (16-18, 27-23, 15-15, 16-19) King Szczecin

GTK Gliwice 92-96 (32-17, 14-28, 26-31, 20-20) Trefl Sopot

Górnik Wałbrzych 90-74 (15-14, 25-26, 26-20, 24-14) Miasto Szkła Krosno

Anwil Włocławek 83-91 (19-24, 27-32, 15-21, 22-14) Legia Warszawa

Dziki Warszawa 94-84 (23-30, 28-10, 22-24, 21-20) Arka Gdynia

Stal Ostrów Wielkopolski 93-78 (20-18, 22-19, 26-15, 25-26) Start Lublin











