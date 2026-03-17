Wyniki 22. kolejki PLK: Mecze na szczycie

22. kolejka zapowiadała się niezwykle ciekawie. W poniedziałek liderujący King podejmował Śląsk Wrocław, który plasował się na czołowych miejscach. Ostatecznie do szczecinianie cieszyli się z wygranej. W derbach Trójmiasta niżej notowana Arka Gdynia pokonała u siebie Trefl Sopot trafiając na zwycięstwo z końcową syreną. Emocji nie brakowało również w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie Stal nieznacznie pokonała Twarde Pierniki. Legia zrobiła co do niej należy wygrywając z Zastalem na Bemowie.

Wyniki 22. kolejki:

Miasto Szkła Krosno 77-91 (19-22, 22-28, 16-20, 20-21) Czarni Słupsk

MKS Dąbrowa Górnicza 95-82 (29-23, 33-23, 18-16, 15-20) Dziki Warszawa

GTK Gliwice 82-92 (23-18, 11-26, 26-21, 22-27) Górnik Wałbrzych

Start Lublin 97-91 (24-24, 27-12, 26-33, 20-22) Anwil Włocławek

Legia Warszawa 84-66 (15-14, 28-24, 23-11, 18-17) Zastal Zielona Góra

Stal Ostrów Wielkopolski 77-75 (21-18, 24-13, 16-28, 16-16) Twarde Pierniki Toruń

King Szczecin 90-81 (19-20, 32-21, 21-28, 18-12) Śląsk Wrocław

Arka Gdynia 80-77 (17-20, 19-14, 19-24, 25-19) Trefl Sopot


 





