Wyniki 25. kolejki PLK: Legia dogoniła lidera

Wielkanocne granie stało pod znakiem hitu w Sopocie, gdzie spotkały się ekipy z czołówki - Trefl oraz Legia. Jednak po końcowej syrenie to stołeczny zespół cieszył się z wygranej rzucając rywalom równe 100 punktów. Dzięki wygranej legioniści zrównali się w tabeli z Kingiem Szczecin, który niespodziewanie przegrał w Wałbrzychu. Anwil Włocławek wysłał sygnał, że chce walczyć o miejsce w play-off pokonując Stal Ostrów Wlkp. Dziki pokazały swą moc w potyczce ze Startem.
Wyniki 25. kolejki:

Zastal Zielona Góra 96-80 (22-23, 17-17, 33-18, 24-22) Czarni Słupsk
Arka Gdynia 95-76 (30-20, 20-16, 22-18, 23-22) Miasto Szkła Krosno
GTK Gliwice 80-90 (27-23, 22-27, 10-13, 21-27) MKS Dąbrowa Górnicza
Dziki Warszawa 103-72 (26-21, 23-16, 30-18, 24-17) Start Lublin
Górnik Wałbrzych 97-76 (23-13, 21-19, 23-12, 30-32) King Szczecin
Anwil Włocławek 90-81 (18-28, 17-20, 33-14, 22-19) Stal Ostrów Wielkopolski
Trefl Sopot 93-100 (26-28, 24-20, 15-24, 28-28) Legia Warszawa

28.04.2026 (WT) 19:00 - Twarde Pierniki Toruń - Śląsk Wrocław



