Wyniki 26. kolejki PLK: Emocje w Toruniu

W 26. kolejce kibice w Toruniu oglądali emocjonujące spotkanie. Miejscowe Twarde Pierniki rzuciły się do pościgu za Dzikami w czwartej kwarcie, ale to goście okazali się minimalnie lepsi. Złudzeń nie było w Warszawie, gdzie Legia rozbiła walczącą o play-off ekipę z Wałbrzycha. Barierę stu punktów przekroczyły Trefl w meczu ze Startem oraz Anwil w Krośnie.

Wyniki 26. kolejki:

MKS Dąbrowa Górnicza 70-83 (23-22, 14-22, 15-17, 18-22) Arka Gdynia

Twarde Pierniki Toruń 82-83 (14-20, 17-21, 21-21, 30-21) Dziki Warszawa

Trefl Sopot 103-97 (12-26, 26-21, 19-19, 27-18, d. 19-13) Start Lublin

Miasto Szkła Krosno 87-101 (26-26, 27-25, 17-24, 17-26) Anwil Włocławek

Czarni Słupsk 86-91 (28-23, 19-20, 25-24, 14-24) Śląsk Wrocław

Legia Warszawa 93-68 (25-21, 21-18, 23-16, 24-13) Górnik Wałbrzych

GTK Gliwice 86-93 (23-24, 17-23, 20-27, 26-19) King Szczecin

Stal Ostrów Wielkopolski 75-82 (19-21, 21-18, 17-26, 18-17) Zastal Zielona Góra



