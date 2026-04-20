Wyniki 27. kolejki PLK: Niespodzianka we Wrocławiu

Wyniki 26. kolejki:
Arka Gdynia 78-91 (22-31, 22-17, 12-22, 22-21) King Szczecin
Śląsk Wrocław 73-77 (20-33, 18-18, 20-12, 15-14) Stal Ostrów Wielkopolski
Dziki Warszawa 106-86 (37-18, 21-36, 24-12, 24-20) Czarni Słupsk
Trefl Sopot 92-72 (28-24, 21-21, 20-13, 23-14) Twarde Pierniki Toruń
Górnik Wałbrzych 81-86 (19-20, 18-23, 25-24, 19-19) Start Lublin
MKS Dąbrowa Górnicza 91-89 (24-23, 20-21, 21-13, 26-32) Miasto Szkła Krosno
Legia Warszawa 93-66 (30-18, 25-13, 18-21, 20-14) GTK Gliwice
Anwil Włocławek 79-70 (23-19, 25-11, 21-23, 10-17) Zastal Zielona Góra