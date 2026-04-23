Lasyk sędzią meczu z Lechem

Piotr Lasyk
Piotr Lasyk z Bytomia został wyznaczony do sędziowania meczu 30. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Marcin Boniek i Damian Rokosz, sędzią technicznym będzie Mateusz Piszczelok, a w wozie VAR zasiądą Mateusz Piszczelok i Tomasz Musiał Paweł Sokolnicki.

W obecnym sezonie Lasyk prowadził 5 meczów Legii - 4 zremisowane i 1 przegrany:

03.08.2025 (Warszawa) - Legia 0-0 Arka (Ekstraklasa - 3. kolejka)
31.08.2025 (Kraków) - Cracovia 2-1 Legia (Ekstraklasa - 7. kolejka)
26.10.2025 (Warszawa) - Legia 0-0 Lech (Ekstraklasa - 13. kolejka)
01.12.2025 (Lublin) - Motor 1-1 Legia (Ekstraklasa - 17. kolejka)
13.03.2026 (Radom) - Radomiak 1-1 Legia (Ekstraklasa - 25. kolejka)


Spotkanie Lech - Legia zostanie rozegrane w niedzielę, 26 kwietnia o godz. 17:30.

 

Obsada sędziowska 30. kolejki:
Zagłębie Lubin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Damian Kos (Gdańsk)
Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)
Korona Kielce - GKS Katowice: Bartosz Frankowski (Toruń)
Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa: Kōki Nagamine (Japonia)
Cracovia - Pogoń Szczecin: Damian Sylwestrzak (Wrocław).
Wisła Płock - Radomiak Radom: Daniel Stefański (Bydgoszcz)
Widzew Łódź - Motor Lublin: Łukasz Kuźma (Białystok)
Lech Poznań - Legia Warszawa: Piotr Lasyk (Bytom)
Piast Gliwice - Arka Gdynia: Szymon Marciniak (Płock)




Komentarze (2)

oho... - 58 minut temu, *.virtuaoperator.pl

no to pograne...

nieznamsietosiewypowiem - 58 minut temu, *.play.pl

obrodziło Piszczelokami...

