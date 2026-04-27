30. kolejka Ekstraklasy. Legia tuż nad czerwoną kreską

W poniedziałek zakończyła się 30. kolejka Ekstraklasy. Piast pewnie pokonał Arkę i wyprzedził w tabeli Legię, która spadła na 15. miejsce, czyli wróciła tuż nad strefę spadkową. W piątek Zagłębie niespodziewanie przegrało na własnym stadionie z Bruk-Betem, a Górnik pokonał w Białymstoku Jagiellonię.
W sobotę Lechia przegrała u siebie z Rakowem, a Korona podzieliła się punktami z GKS-em. Remisowy rezultat padł także w meczu Cracovii z Pogonią. W niedzielę w hicie kolejki Legia została zdemolowana przez Lecha 4-0. Po wygranych Radomiaka i Widzewa sytuacja Legii bardzo mocno się skomplikowała.
30. kolejka:
Zagłębie Lubin 1-2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Jagiellonia Białystok 1-2 Górnik Zabrze
Korona Kielce 1-1 GKS Katowice
Lechia Gdańsk 1-2 Raków Częstochowa
Cracovia 1-1 Pogoń Szczecin
Wisła Płock 0-1 Radomiak Radom
Widzew Łódź 2-0 Motor Lublin
Lech Poznań 4-0 Legia Warszawa
Piast Gliwice 4-1 Arka Gdynia
