Papszun: Dobrze, że drużyna nie skompromitowała się bardziej

Marek Papszun | fot. Maciek Gronau
- Dużo się działo — niestety prawie nic dobrego dla nas. Słabo weszliśmy w mecz, w 3. minucie straciliśmy bramkę. To nie było zaskoczenie. Jesteśmy na takim etapie jako drużyna, że potrafimy wyjść z trudnych sytuacji. Kluczowa była 20. minuta i czerwona kartka z VAR-u. W mojej opinii zupełnie nieuzasadnione było wezwanie sędziego — nie było podstaw do interwencji VAR. Mam nadzieję, że kartka będzie anulowana. Będziemy walczyć, żeby August mógł grać w następnym spotkaniu - powiedział trener Legii, Marek Papszun.

Kamyczek, a może nawet głaz, do naszego ogródka: między 30. a 45. minutą zachowywaliśmy się jak nie my. Zespół nie jest na takim poziomie, żeby w ten sposób tracić trzy bramki. Do przerwy było praktycznie po meczu — został zamknięty. Pochwała dla drużyny, że nie skompromitowała się jeszcze bardziej i nie dała sobie strzelić bramki w drugiej połowie. Graliśmy lepiej — to na plus. Historia została opowiedziana, musimy myśleć o ultraważnym meczu z Widzewem. Wierzę, że wspólnie z kibicami, którym dziękuję za postawę i przybycie, zdobędziemy trzy punkty, bo to ultraważny mecz pod kątem walki o utrzymanie. To nie był nasz dzień i musimy wrócić do swojego poziomu. 

 

W pressingu byliśmy o tempo spóźnieni, tak samo w niskiej obronie. Jakbyśmy przyjechali tu na zaciągniętym ręcznym i chcieli dalej grać na tym hamulcu — a z Lechem tak się nie da. Trzeba grać pełną parą i z pedałem do dechy. Wszystkie bramki straciliśmy, gdy byliśmy pod piłką. Już w ostatnim meczu bardzo ciężko było stworzyć sytuacje, a dziś Lech wjeżdżał jak w przysłowiowe masło. Może popełniłem błędy w przygotowaniu, skoro zespół nie wyglądał jak w poprzednich meczach.

Nie wyglądaliśmy dobrze. Z piłką byliśmy nerwowi, szybko ją traciliśmy. Gdyby nie kartka, mecz mógłby wyglądać inaczej — Lech zawsze zaczyna mocno, a potem bywa różnie — ale w 20. minucie mecz się zamknął. My musimy zrobić swoją robotę, a sędziowie swoją — dziś ani my jej nie robiliśmy, ani sędziowie.

Musiałem w przerwie zwrócić zawodnikom uwagę na błędy w obronie — żebyśmy nie dopuszczali Lecha tak łatwo do sytuacji — oraz na to, co robić z piłką: być odważnym. Każdy z piłkarzy musi dać więcej, wziąć grę na siebie. Nie chodzi tylko o utrzymanie się przy piłce, ale też o to, żeby nie tracić jej po jednym czy dwóch kontaktach. Była bardzo mocna mobilizacja zespołu, żeby się nie skompromitować. Cieszę się, że druga połowa wyglądała przyzwoicie.

Musimy pracować, żeby kolejny mecz nie wyglądał jak ten — żeby być lepiej przygotowanym. Nie mam obaw o mental, ale ciśnienie będzie coraz większe, bo to końcówka sezonu. Wierzę jednak w codzienną pracę. Przez 10 meczów nie przegraliśmy, ta seria się skończyła, więc od meczu z Widzewem musimy zacząć budować ją od nowa.

Nie ma aż takiej różnicy między Legią a Lechem, jak wskazywałby wynik, ale nie możemy mieć takich 15 minut — to jest dla mnie nie do przyjęcia i to musimy zmienić. Ten mecz był specyficzny, źle się ułożył od początku, wpadliśmy w taki wir. Trzeba było go po prostu dograć, bo było wiadomo, że nie mieliśmy szans walczyć o korzystny wynik. Lech w pierwszej połowie grał bardzo dobrze i zasłużenie prowadził — to nie tylko nasze błędy o tym decydowały.

O Nsame

Gra się nie układała pod niego. Albo wygrywamy i zmiany są pod zarządzanie wynikiem. Dziś miał wejść, ale Pankov zgłosił uraz i musiałem wpuścić Recę. On dobrze wygląda, trzeba się zastanowić, czy nie dać mu szansy.

O Urbańskim

Miał dobry mecz z Lubinem, dziś trudno było zrobić więcej. Była to zmiana taktyczna w przerwie, środkowi pomocnicy wykonali największą pracę, bo graliśmy jednego mniej. Zrobił progres w ostatnim czasie i myślę, że wkrótce będzie to widoczne.

O kartce dla Augustyniaka

Trzeba w tej sytuacji zobaczyć impet wejścia, bo na zdjęciu nie widać, że nie było tam dużej siły. Ja widziałem dynamikę ruchu i to absolutnie nie jest czerwona kartka, bo był atak kolanem drugiej nogi. Takie rzeczy się zdarzają. Na zdjęciu wygląda to nie najlepiej, ale zahaczył go kolanem drugiej nogi — to absolutnie nie było na czerwoną kartkę.

O zejściu Adamskiego

Adamski wyglądał słabo. Co prawda grał 20 minut, ale stracił większość piłek. Nie miałem problemu z wyborem, który napastnik ma zostać na boisku — tak to dziś wyglądało. Chodziło o elementy piłkarskie i chciałem mieć więcej jakości z piłką. W innych meczach może być inaczej. 

 

LEGIOMETR - sentyment kibiców
Jak oceniasz pracę Marka Papszuna na stanowisku trenera Legii?

Zapisywanie głosu...

Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (26.04.2026). Aby zobaczyć najnowsze wyniki, odwiedź aktualny Legiometr.

KATASTROFA SŁABO NEUTRALNIE DOBRZE REWELACJA 0 100
--
WCZYTYWANIE...
--
-- oś czasu --

Rozkład głosów w czasie

Podsumowanie

Dzisiejszy sentyment
--
Średnia z wybranego okresu
--
Najlepszy dzień
--
--
Najgorszy dzień
--
--



tagi:
Komentarze (42)

Zydzew - 6 minut temu, *.akamaitechnologies.com

przeciez Augustyniak to widzewiak!

odpowiedz
Pud Elek - 21 minut temu, *.113.7

Jak się mogli bardziej skompromitować? Chyba by musieli ściągnąć spodenki i gacie. Wtedy by wyszło że nie mają jaj.

odpowiedz
Żyleta - 21 minut temu, *.play-internet.pl

Czy jest szansa,że Żyleta zbojkotuje kolejny sezon,i w razie potrzeby następny sezon,póki Mioduski nie odsprzeda naszego klubu? Z każdym rokiem,odkąd został jedynym właścicielem,Legia ma coraz słabszych zawodników i słabszą drużynę. Przez ostatnie 5 lat nie graliśmy o mistrzostwo ani razu,za to 2 razy o utrzymanie. W Lech w ostatnich latach się nie rozwiną,stoi w miejscu,za to my...brak słów. Bez radykalnych NS to się nie zmieni. My nie możemy akceptować grania o top 4 czy Puchar pocieszenia Polski.

odpowiedz
Michał - 24 minuty temu, *.plus.pl

Morwa kać albo mamy jaja albo nie! NIC Nowego! Co to za cyrk!

odpowiedz
Dyzio - 27 minut temu, *.play-internet.pl

Zawiesić sędziego Laska co on ku...a wyprawił to kryminał Oki legia nie dojechała 2 minuta czerwona kartka zkapelusza ? Nawet leczmański przyznał w canal +

odpowiedz
Aryon - 16 minut temu, *.play.pl

@Dyzio: Nie od dzisiaj sędziowie sędziują przeciwko Legii. Jedynie sędziowie z Japonii ostatnio sędziowali bez zarzutu mecz Legii. Najlepiej jakby wywalili na zbity pysk wszystkich polskich sędziów-patałachów i sprzedawczyków, a na ich miejsce sprowadzili sędziów z Japonii.

odpowiedz
Lola - 29 minut temu, *.play.pl

Dobrze że Rajovic dobrze grał. Mam wrażenie że jest wystawiany żeby móc go sprzedać ale jego nie będzie można sprzedać bo jest beznadziejny.

odpowiedz
ops2 - 37 minut temu, *.centertel.pl

Adamski wyglądał słabo ..... , a Drevnovic wcale !

odpowiedz
e(L)o - 40 minut temu, *.ksiezyc.pl

dno

Oby się utrzymać

odpowiedz
Szpic - 42 minuty temu, *.play.pl

Poniekąd sam Papszun przyznał się do popełnienia błędów w przygotowaniu drużyny do tego meczu jak i w doborze personalnym zawodników. Pytanie czy wyciągnie jakieś wnioski, bo jeśli na Widzew wybiegną ci sami ludzie co w Poznaniu (oczywiście oprócz Augustyniaka) to znaczy że to tylko farmazony dla ubogich, a nie realna ocena tego co zaprezentowali w tym meczu. A niektórzy byli totalnie nie przydatni np. K.Urbański, Rajović, Wszołek czy Szymański. Szczególnie ci dwaj ostatni byli ogromnym zawodem w Poznaniu.

odpowiedz
Rado - 44 minuty temu, *.play.pl

Jesteśmy i przez najbliższe lata będziemy ligowym średniakiem. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy.
Czas skończyć z pieprzeniem, że Legia jest wielka, że Legia musi itd...
Gdyby nie było czerwonej kartki zapewne i tak przegralibyśmy 2 lub 3 do zera. Nawet jak graliśmy w 11 to była różnica klas.

odpowiedz
Bal - 11 minut temu, *.play-internet.pl

@Rado: Taka wypowiedź to jest marzenie Herry. Zdjąć presję, zmienić strukturę kibica,łatwiej będzie o sold ouciki. Nikt nie będzie marudzil po jakiś porażkach, czy za miejsca w tabeli 2-15,wyzywał ich albo co najgorsze groził bojkotem.A cieszył się był wdzięczny za byle wygraną,byle sukcesie. I monetyzowac,monetyzowac. Idealna sytuacja,komfort.

Otóż nie. Naszym zadaniem i to jedyne co możemy zrobić to przypominać gdzie są. Czynić z ich zawodowego życia koszmar,jeśli nie będą zdobywać mistrzostwa. Nie dawać wytchnienia. Karać na każdy możliwy sposób.

odpowiedz
Ja - 44 minuty temu, *.orange.pl

odstaw Wszołka i Rajovicia od postawowego składu to będzie łatwiej o dobre wyniki

odpowiedz
Ras - 49 minut temu, *.vectranet.pl

Won z Legii sabotażysto

odpowiedz
Legia - 51 minut temu, *.31.17

Marek, popłynąłeś mówiąc kilka tygodni temu o pucharach, walka o utrzymanie do ostatniej kolejki, różnie może być.... oby nie spadek.

odpowiedz
Rataj - 46 minut temu, *.vectranet.pl

@Legia: Dziennikarze go sprowokowali. Przecież widać jaki to jest materiał ludzki. Ciężko mieć pretensje do trenera. Z Rajoviciem to jest taka sprawa ,że trener nie ma nic do gadania. On musi grać.

odpowiedz
Legia - 36 minut temu, *.31.17

@Rataj: Marek będzie prowadził drużynę od początku przyszłego sezonu, liczę na dobre transfery, oczywiście Rejović to wielka pomyłka pompowana na siłę, bez pozytywnych rezultatów.

odpowiedz
Ryś - 28 minut temu, *.vectranet.pl

@Rataj: Jak to musi? A co on ma jakieś akta Epsteina na Mioduskiego, że musi grać

odpowiedz
Exsa - 53 minuty temu, *.orange.pl

Trener zadowolony ze wiecej goli nie padlo to jest podejscie !!!

odpowiedz
Psyyt - 59 minut temu, *.orange.pl

O Nsame
Gra się nie układała pod niego. Albo wygrywamy i zmiany są pod zarządzanie wynikiem. Dziś miał wejść, ale Pankov zgłosił uraz i musiałem wpuścić Recę. On dobrze wygląda, trzeba się zastanowić, czy nie dać mu szansy.

Czyli, kiedy Nsame w końcu wejdzie trenerze??? Jak wygrywamy, nie wejdzie bo kontrolujemy spotkanie. Remisujemy, to samo kontrolujemy spotkanie. Jak przegrywamy to mecz nie układa się pomyśli. Głupie tłumaczenie, co tam w kontrakcie ma zspisane Rajović? Że jak nie zagra, to klub musi zapłacić, dużą karę??? Niech płacą dyrektorzy Żewłakow i Bobić ze swojej pensji. Na Widzew w ataku od pierwszej minuty, Adamski z Nsame. I dlaczego Aeroli, też szansy nie dostaje?

odpowiedz
BKPL - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Nie opowiadaj Pan bajek dla doroslych !!!

odpowiedz
Jurek - 1 godzinę temu, *.versanet.de

Nie wiedziałem, że można się jeszcze bardziej skompromitować.
Zszedł Adamski a został na boisku Rajović żeby było więcej jakości piłkarskiej?
Śmiech na sali!!!😡

odpowiedz
pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Adamski wyglądał słabo....
Za to rajovic wyglądał rewelacyjnie

odpowiedz
Grinder - 1 godzinę temu, *.play.pl

przepraszam, a to Rajovic wyglądał wybornie przez 20 minut pierwsze

odpowiedz
majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42

Pudel won. Papszun won!!

odpowiedz
bzura7 - 1 godzinę temu, *.play.pl

Wypird...j bucu!

odpowiedz
Dramat z tym wszystkim - 1 godzinę temu, *.net.pl

Przecież On gorzej punktuje od Lordanescu! Zbawca od siedmiu boleści...

odpowiedz
L - 58 minut temu, *.isl.pl

@Dramat z tym wszystkim: Przeciez punktuje lepiej, po co klamiesz? Dopisujesz mecze z pucharow z amatorami i ci wyszlo wiecej punktow, niesamowite XDDDDDDDDDDDDD

Tym przegral tylko 2 mecze, w tym z mistrzem na wyjezdzie. Serio punktuje gorzej?

odpowiedz
Tomek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Za to Rajović wszystkie piłki wygrał k...a,panie Papszun robisz sobie z nas jaja?Odpowiedz szczerze na pytanie czmu gra Rajović?

odpowiedz
L - 53 minuty temu, *.isl.pl

@Tomek: A czemu ma grac Adamski jak dzisiaj byl najgorszy? Co to w ogoel za tekst? Adamski broniony ze wszystkich strat a Rajovic obwiniany za wszystko? Ile Adamski nam goli strzelil? Nie przypadkiem 5 razy mniej niz Rajovic?

odpowiedz
Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net

Skompromitował to się trener obszywając zbroje, i ciągłym utrzymywaniem Rajovicia w składzie… wiedziałem, że z Papszunem to będzie gooowno ale że aż takie? Runjaic rozj...ał go w pucharze Polski grając 10 na 12, bo miał plan a ten wuefista jednej drużyny wuja zrobi… jest jak jest z nim nie będziemy grali pięknie bylebyśmy się utrzymali.

odpowiedz
L - 54 minuty temu, *.isl.pl

@Farme(L): Buahahahaha. No, mega go Runjaic rozje...., zapomniales dodac, ze tamten Rakow mial TROCHE mniej jakosciowych pilkarzy niz ten Lech i to my gralismy u siebie, a dzisiaj na wyjezdzie. I tam bylo 0-0 przy czerwonej, a tu 0-1. I tam byl mecz finalowy a tu ligowy, w ktorym Lech poszedl na calosc.

Takie tam DROBNE szczegoly, zeby cymbałowi pod teze pasowalo, nie?

A jak Papszun Runjaica gruzował w lidze to juz zapomniales? Jak zdobyl mistrza w Rakowie a my wicemistrza to tez zapomniales? A jak nam Rakow Papszuna 2 razy trójkę ładowal to tez zapomniales?

Poza tym, to Papszun gra na boisku czy pilkarze? Pilkarz eobsrani ale to wina Papszuna, lol. Ten wuefista ma 5 razy wiecej trofeow niz 3 nasi poprzedni trenerzy razem. Troche powagi.

odpowiedz
Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Uważałem papszuna za niezłego trenera ale co on widziwia z tym rajoviciem to jest kompromitacja schodzi biegający Adamski a zostaję człapiacy a wręcz grający chodzonego rajovic tego niemoge ogarnąć czemu nie nsame powiem tak jakby trenerem legii był vuko ten rajovic to by nawet miał problem usiąść na ławce on by go niepuszczal na boisko to jest chodzące dno kupione za grube miłosny przez super duet Żewłakow bobic

odpowiedz
L - 1 godzinę temu, *.isl.pl

@Sobal 74: Ty jestes slepy? Adamski wszystkie pilki stracil to dajesz argument, ze...biega. Jakby bylo odwrotnie to bys napisal, ze Rajovic traci. Troche obiektywizmu. Adamski zagral beznadziejne 20 minut i zszedl. Rajovic dochodzil do pilek, byl aktywny, jak mozna o nim napsiac, ze nie biega jak on biega bardzo duzo?

Buahahahahahhahahahaha, Przeciez gdyby tu byl Vuko to by z Rajovica zrobil kapitana bo jest tak uparty. Juz zapomniales jak uparcie wystawial Kulenovica zamiast Carlitosa? O czym ty piszesz?!

odpowiedz
Byniu - 56 minut temu, *.vectranet.pl

@Sobal 74: On musi wystawiać Rajovicia. Być może nawet on ma zapisane z kontrakcie ,że będzie grać. Rajovic jest projektem na sprzedaż i musi mieć pyknięte ileś tam meczów. Papszun nie ma nic do gadania. To jest biznes. Musi zarobić agencja menadżerska i piłkarz. Legia go promuje.

odpowiedz
robal - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Trener ma rację praktycznie we wszystkim co powiedział. Trzeba przyjść na mecz z Widzewem aby pomóc Legii w meczu o życie. O tym spotkaniu trzeba zapomnieć. Na podsumowanie przyjdzie czas po sezonie. Szlochy i płacze nic nie pomogą. Trzeba walczyć.

odpowiedz
Stanko Świetlica - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Marku "łomot 4-0 od Lecha" Papszunie jesteś słabym, przereklamowanym trenerem. Z Miodkiem jesteście siebie warci.

odpowiedz
MZ80 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Amica jak by chciała to było by 7 8 do zera😂

odpowiedz
L - 1 godzinę temu, *.isl.pl

@MZ80: Ta, ta, na pewno. I pewnie specjalnie kiksowali w 2 polowie :d Trudno zeby byl inny obraz jak jestes lepszy i do tego grasz w 12, a rywal w 10.

odpowiedz
V - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

Tak, tak. Bijcie sobie brawo za doskonałą 2 połowę.

odpowiedz
Gość niedzielny - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

Idź precz Ty miłośniku milety i kapustki .Wszyscy won

odpowiedz
GoliZadek - 1 godzinę temu, *.plus.pl

@Gość niedzielny: 100 asystentów i z wuefisty nie zrobi trenera😜

odpowiedz
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
