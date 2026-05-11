32. kolejka Ekstraklasy. Legia dziewiąta

W niedzielę w derbach Górnego Śląska Piast zremisował z GKS-em. Wysokiej porażki doznała Wisła w meczu z Motorem. Legia przełamała klątwę i po raz pierwszy wygrała w lidze na stadionie w Niecieczy, znacznie oddalając od siebie możliwość spadku. Mecz ten zdecydowanie nie mógł się jednak podobać, bo po zdobytym golu legioniści przeszli do głębokiej defensywy i oddali rywalowi inicjatywę.

W poniedziałek zakończyła się 32. kolejka Ekstraklasy. W Krakowie Cracovia bezbramkowo zremisowała z Radomiakiem. W piątek Raków wygrał z Koroną, a Lech podzielił się punktami z Arką. W sobotę Widzew pokonał Lechię i znacznie poprawił swoją sytuację w tabeli. W Białymstoku Jagiellonia pokonała Pogoń, a na zakończenie sobotnich zmagań Górnik przegrał u siebie z Zagłębiem.

Zbycho(L) - 5 godzin temu, *.play.pl Może admin albo P. Mogielnicki odpowiedzą na moje pytanie dot kolejności w tabeli ekstraklasy. odpowiedz

Redakcja Legionisci.com - 5 godzin temu, *.orange.pl @Zbycho(L): Zgodnie z aktualnymi przepisami ustalania kolejności w tabeli, mała tabela obowiązuje dopiero wtedy, gdy pomiędzy zainteresowanymi zespołami rozegrane są wszystkie mecze. Jak widać, Jagiellonia nie rozegrała jeszcze rewanżowego meczu z Rakowem, stąd wyniki małej tabeli nie są uwzględniane, choć oczywiście liczymy je na bieżąco, bo daje to już jakiś obraz. odpowiedz

Zbycho(L) - 10 godzin temu, *.play.pl Wyjaśnijcie mi czy są jakieś specjalne przepisy odnoście kolejności w tabeli ekstraklasy. Wiem, że przy równej liczbie punktów decyduje mała tabela pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

Popatrzcie sami. Jagiellonia, Raków i Górnik mają po 49 pkt. Decyduje wtedy mała tabela. Z niej wynika, że Górnik ma 12 pkt zdobytych w 4 meczach, Raków 3 pkt w 3 meczach, a Jaga 0 pkt. w 3 meczach. Moim zdaniem powinno być tak:

1. Lech, 2. Górnik, 3. Raków, 4. Jagiellonia

chyba że o czymś nie wiem🤔 odpowiedz

Kobo(L)t - 13 godzin temu, *.stansat.pl Adamski jest, bramka jest, Rajović jest, wpie...ol jest. odpowiedz

Aqq - 22 godziny temu, *.media.pl Legia oficjalnie utrzymana!

Swoją drogą statystycznie ten sezon nie jest znacząco gorszy od poprzedniego. Po 32 kolejkach jest 13 punktów straty do lidera. Rok temu na koniec sezonu było 16 pkt straty do mistrza… jeśli strata zostanie utrzymana lub zmniejszona to prezes może ogłosić sukces- są postępy z roku na rok odpowiedz

Jjdjs - 10.05.2026 / 20:16, *.kabel-deutschland.de Gdyby nie ostatnia akcja meczu z górnikiem to ten fantastyczny gz który jeszcze sni o mistrzu miałby 3 pkt więcej od nas. Sezon jednak stracony. Szkoda tych eliminacji lm z drugiego miejsca...niewiele zabraknie na koniec. Może gdyby nie eksperyment z astizem...właściciel podjął decyzję i za nią zapłaci... odpowiedz

BKPL - 10.05.2026 / 20:03, *.orange.pl Ten sposob gry moze nie wystarczyc na Lechie a ewewntualnych kandydatow do spadku jest jeszcze "3" po tej kolejce a z tej trojki chcialbym zeby spadla Cracovia !!! odpowiedz

księciunio - 10.05.2026 / 19:38, *.play.pl Augustyniak to jakaś pomyłka 1!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

BRNB - 10.05.2026 / 18:23, *.orange.pl Trenerze czy Leszczynski jest od siedzenia na lawce czy mlodzi dostana w koncu szanse gry zamiast niektorych 30+ kjtorzy chodza po boisku ? Dlaczego nie gra za Augustyniaka ktory planuje odejsc do Widzewa !!! odpowiedz

Wolfik - 10.05.2026 / 17:23, *.play.pl Katowice i Płock nie chcą pucharów. odpowiedz

exsa - 10.05.2026 / 15:55, *.orange.pl @ exsa do exsa : Pomylka w komentarzu ponizej - nie dotyczy Piasta tylko Zaglebia i nie po sasiedzku !!! odpowiedz

exsa - 10.05.2026 / 15:35, *.orange.pl "GZ" pomogl Piastowi po sasiedzku ktory wygral oraz Lechowi takim wynikiem ktory stracil punkty bo to wyglada jakby nie zalezalo w walce o "M.RP" po prostu uniemozliwia awans naszej "LEGII" na wyzsza pozycje w tabeli !!! odpowiedz

Arek - 22 godziny temu, *.tpnet.pl @exsa: chyba świętowali zbyt długo i wyszło, jak wyszło. odpowiedz

Ante - 09.05.2026 / 23:05, *.verizon.net Kompleks pogoni odpowiedz

L - 10.05.2026 / 14:48, *.play.pl @Ante: Czyj? odpowiedz

Ktos - 09.05.2026 / 22:26, *.play-internet.pl Lech nie wygrał meczu ale i tak wygrał ,Górnik się osral , lech zgarnie mp i 35baniek a Legia zgarnie jeszcze większe długi bez pucharów ,i dlugo będziemy ich gonić, tylko po co Lecha gonić jak pół ekstraklasy nam ucieka , Widzew wyda więcej kasy na 1 piłkarza niz Legia na wszystkie transfery , jest tanio ,jest dobrze? Jest tanio i nie dobrze odpowiedz

asdf - 09.05.2026 / 23:03, *.kabel-deutschland.de @Ktos: ten lech to juz nam sto razy uciekl a widzew to niech najpierw nie spadnie. tanio? latem pobilismy 2 rekordy transferowe. okienka i za pilkarza. a ze efentow nie ma? ja bym jeszcze poczekal. sezon przegrany, ale patrzac na sama wiosne jestesm yw czubie. odpowiedz

L - 10.05.2026 / 14:50, *.play.pl @Ktos: Wlasnie napisales, ze Widzew nam ucieka bo wydal wiecej na pilkarza. A spojrzales w tabele? My rpzed chwila wydalismy 3 mln na Rajovica, to znaczy, ze ucieklismy Lechowi? Jaka ty sie logika poslugujesz? XDDD



Pol ekstraklasy nam ucieka? W jaki sposob? Wydajac mniej? Przeciez polowa ligi nie wydaje w ogole, a ci co wydaja sa za nami w tabeli :D



Jakim cudem Lech niegrajacy w pucharach nie ma dlugow tylko wiecznie my? Czy to oznacza, ze duzo wydajemy? Czy ty wlasnie sobie zaprzeczyles? odpowiedz

BKPL - 09.05.2026 / 18:03, *.orange.pl Lech tak sie sprezyl na "LEGIE" ze nie zdolal wygrac z Arka to znaczy ze rezygnuje z walki o "M. RP" !!! odpowiedz

BRNB - 09.05.2026 / 09:11, *.orange.pl Strata pkt. przez Lecha jeszcze daje szanse "GZ" na "M.RP " !!! odpowiedz

Kobo(L)t - 09.05.2026 / 08:25, *.stansat.pl Po remisie, gówno w wiadrze ma jeszcze szanse na dublet. odpowiedz

Wolfik - 08.05.2026 / 21:02, *.play.pl Raków zagrał słabo, ale wygrał. To dobry wynik dla Legii. Arka raczej nie powinna wygrać w Poznaniu. Oznacza to, że wygrana w niegościnnej wiosce jest konieczna, by w końcu mieć spokój. Z drugiej strony - co nie daj Boże - strata punktów spowoduje nerwówkę zwłaszcza jeśli w sobotę wygra Widzew. Jesteśmy blisko utrzymania, ale jeszcze go nie mamy. A TBB na pewno zlekceważyć nie można, oni zagrają na luzie. odpowiedz

L - 09.05.2026 / 00:06, *.play.pl @Wolfik: Jaka nerwowke? Jak wygra Widzew to Lechia spadnie do strefy spadkowej. Jak Lechia z nami wygra to z kolei Korona spadnie do strefy spadkowej albo Widzew bo graja ze soba. Mamy utrzymanie. Nawet jak przegramy wszystkie mecze to je mamy a wiadomo, ze tak nie bedzie. Nie licz tych punktow, niech oni lepiej przedluzaja Elitima i szukaja okazji an rynku zeby wzmocnic zespol. odpowiedz

Wolfik - 09.05.2026 / 13:51, *.play.pl @L: Szanowny Kolega zapomina, że mamy jeszcze pełne dwie kolejki. A spadają nie dwie, tylko trzy drużyny. Nawet Arka (która wczoraj zagrała naprawdę mądrze) nie jest bez szans. Matematyka nie kłamie, potrzebne są 43 punkty, a najlepiej 44. Jeszcze niczego nie ugraliśmy i cały czas trzeba uważać. odpowiedz

Szymon - 08.05.2026 / 16:26, *.t-mobile.pl Ooooooooooo mecz na szczycie w ogólnopolskiej tv. Tkz mecz dla koneserów: 3 rzuty rożne, po jednym celnym strzale, kilka offsid’ów o wisienka na torcie 0:0🥳 odpowiedz

PifPaf - 08.05.2026 / 15:11, *.jmdi.pl Nasze gwiazdy pewnie znowu ich zlekceważą, bo w końcu nam spadek nie straszny 🤔 odpowiedz

BRNB - 08.05.2026 / 11:57, *.orange.pl Termalica 1-3 LEGIA ! Czas na rewanz 'L" !!! odpowiedz

Egon - 08.05.2026 / 11:24, *.195.25 Kiełbachy w górę, 9 punktów w 3 ostatnich meczach i mamy puchary💪💪💪 A narzekacze wypad na K6!👎 odpowiedz

Darek - 08.05.2026 / 12:31, *.play.pl @Egon: Piszesz 9 punktów w 3 ostatnich meczach. Jak my przez cały sezon nie potrafimy wygrać 2 razy z rzędu. Weź zejdź na ziemię. To nie jest strona o fantastyce tylko o piłce nożnej. Dokładnie o tym jak kupić sobie klub później sprzedać wszystkich wartościowych piłkarzy a na koniec go zadłużyć.

I w ciągu 10 lat od gry w lidze mistrzów sprawić by klub szorował dupą po dnie walcząc obecnie o utrzymanie.



Można by książkę wydać. Jak zniszczyć klub w 10 lat. odpowiedz

hmm - 08.05.2026 / 13:06, *.com.pl @Egon: no dureń 🤣 odpowiedz

Autor - 08.05.2026 / 15:52, *.plus.pl @Egon: jak kiełby w górę, jak Ferdek badał ich i oficjalnie stwierdził, że oni jaj nie mają? Ty ich będziesz bodźcował?😜 odpowiedz

Arek - 08.05.2026 / 22:54, *.tpnet.pl @hmm: nie przedstawiaj się. odpowiedz

Marcin77 - 09.05.2026 / 07:33, *.play-internet.pl @Darek:

Świetny komentarz. odpowiedz

Aryon - 10.05.2026 / 15:26, *.play.pl @Egon: Obawiam się, że to nie wystaarczy. Nawet jeśli udałobyu się wygrać 3 ostatnie mecze (wraz z meczem przeciwko Widzewowi byłyby to 4 wygrane z rzędu) mamy szansę na max 49 punktów. Już teraz na 2 kolejki przed końcem drużyna zajmująca obecnie 5 miejsce ma 48 punktów. Drużyna kolejna ma tyle samo punktów. Może do nich dołączyć jeszcze trzecia drużyna z 48 punktami jeśli Wisła Płock pokona Motor. Wtedy na 2 kolejki przed końcem nawet zakładając, że wygramy w Niecieczy, co wcale jeszcze pewne nie jest, mielibysmy 5 punktów straty do czołówki. Czyli wszystkie te 3 drużyny musiałyby przegrać 2 ostatnie mecze, a my musielibyśmy wygrać wszystko do końca. Zagłębie Lubin gra w następnej kolejce przeciwko Pogoni u siebie i raczej z nią nie przegra. Wystarczy im 1 punkt do tego, aby Legia ich nie wyprzedziła, bo na wyjeździe przegraliśmy z Zagłębiem 1:3 i mamy z nimi niekorzystny bilans. Ostatni mecz Pogoń gra u siebie z GKS Katowice i jeśli Katowice też wywalczyłyby punkt to przy równej liczbie punktów z Katowicami oraz Zagłębiem wyprzedzilibyśmy oba kluby dzięki lepszemu bilansowi przeciwko Katowicom. Legia miałaby wtedy 7 punktów na 12 w małej tabeli, GKS miałby 5 punktów, a Zagłębie tylko 4.. Wisła Płock ma dosyć trudne mecze z drużynami walczącymi o mistrzostwo, a więc mogą nie zdobyć żadnego punktu. Najpierw gra u siebie z Górnikiem, a później wyjazd w Poznaniu. Zagłebie oprócz Pogoni gra ostatni mecz na wyjeździe z Jagą, a GKS gra najpierw u siebie z Jagą przed wyjazdem do Szczecina. Jeśli to miałoby się udać, to poza naszymi zwycięstwami powinniśmy kibicować najbardziej Pogoni i Jadze, a w mniejszym stopniu także Górnikowi i Lechowi jakkolwiek by to zabrzmiało. Jednak biorąc pod uwagę jak wielka trudność dla naszych piłkarzy wygrać 2 mecze z rzędu to jakoś nie chce mi się wierzyć w realność tego planu. odpowiedz

Wyrwikufel - 08.05.2026 / 11:12, *.109.76 Przeczuwam spadek. odpowiedz

Arek - 08.05.2026 / 22:55, *.tpnet.pl @Wyrwikufel: to spadaj! odpowiedz

Miodulski musi odejść! - 08.05.2026 / 10:59, *.72.22 Remis na zawsze trudnym terenie w Nieciczy czy jak to się tam nazywa. W następnej kolejce porażka z grającą z nożem na gardle Lechią (która przeyebie wcześniej z Widzewem). I gramy o utrzymanie do ostatniej kolejki, a tam niespodziewane 0:1 z Motorem po golu Czubaka z 40 metrów i tradycyjnym kopaniu się po czole (16 strzałów na bramkę, w tym 1 celny). I Legia nieudacznika pozoranta i amatora Miodulskiego w I lidze. Można robić printscreeny. odpowiedz

L - 09.05.2026 / 00:07, *.play.pl @Miodulski musi odejść!: No ja zrobilem printscreena jak pisales, ze przegramy z Widzewem. I co mam tera z nim zrobic? odpowiedz

expat - 08.05.2026 / 10:33, *.34.244 Będzie ciekawie :-)

Jeszcze nigdy nie wygraliśmy w Niecieczy. Z jednej strony Termalika już spadła i dostała łomot od GieKSy więc może być podłamana. Z drugiej ciśnienie już zeszło więc mogą zagrać na luzie. Pytanie także czy trener Brosz, który ma zostać na kolejny sezon będzie chciał zrobić przegląd kadry (zapewne część zawodników zdecyduje się odejść po spadku lub będzie musiała odejść np. ze względu na wysokość zarobków) czy zagra najsilniejszym składem.

Ciekawy jestem kto u nas zagra za Wszołka. Kolejny raz będę się łudził że wyjdziemy bez Rajovicia. Adamski & Nsame to powinien być nasz wyjściowy atak.



Kluczowym w walce o spadek może być mecz Widzew - Lechia. Jeżeli Widzew wygra to przeskoczy Lechię, z którą my gramy w następnej kolejce. Wtedy Lechia grała by z nami o być albo nie być. Patrząc na ich zawirowania z licencją, budżetem i frekwencję to może lepiej żeby spadli. Będą mieli derby w 1 lidze :-D

Jeśli Widzew teraz nie wygra to spadnie. odpowiedz

NaSpokojnie - 08.05.2026 / 11:34, *.orange.pl @expat: myślę że wyjdziemy z Rajovicem, bo pewnie chcą go sprzedaż po sezonie i szukają dla niego liczb aby łatwiej go można wytransferować... Obstawiam że taka jest idea, że gra. odpowiedz

Łowca talentów - 08.05.2026 / 20:12, *.centertel.pl @NaSpokojnie:

Nie sądzę, żeby znalazł się chętny na Rajovicia. Nawet za niewielkie pieniądze. Co innego gdyby miał na koncie 20 bramek. Facet nie potrafi ustawić się w polu bramkowym, żeby od czasu do czasu wcisnąć jakiegoś farfocla w stylu typowej dziewiątki. I nie przekonują mnie czcze gadaniny trenera o jego zaangażowaniu w grę dla drużyny. odpowiedz

L - 09.05.2026 / 00:11, *.play.pl @Łowca talentów: O czym ty piszesz? Rajovic ma 10 goli w tym sezonie. Tak sie nie potrafi ustawic w polu karnym zeby od czasu do czasu cos strzelic, ze az 10 goli strzelil w taki wlasnie sposob XDDD



2 z 4 ostatnich zwyciestwach dzieki jego golom. Nie sadzisz, ze ktos by chcial Rajovica. No tak, Anglicy tez go nie chcieli, nie? I u nich strzelil 10 goli, teraz u nas strzleil 10 goli i NIKT GO NIE BEDZIE CHCIAL XDDDD



To taki sam mit jak to, ze po pobiciu pilkarzy w autokarze NIKT do nas nie przyjdzie. I 10 transfeor zrobilismy po miesiacu xd odpowiedz

Sadi - 09.05.2026 / 07:35, *.play-internet.pl @L: co ty bierzesz? Wejs rozbieg wystaw głowę ściana sama się znajdzie odpowiedz

