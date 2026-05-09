Po przełamanie na pożegnanie Niecieczy

W niedzielę Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza w 32. kolejce Ekstraklasy. Gospodarze nie mają już nic do ugrania – po porażce w ubiegłym tygodniu stracili szansę na utrzymanie. Legia natomiast będzie chciała zrewanżować się za porażkę z 15. kolejki na własnym stadionie oraz pierwszy raz wygrać w Niecieczy ligowy mecz.

REKLAMA

Pierwszy spadkowicz

Zaledwie rok trwała przygoda Bruk-Betu Termaliki Nieciecza z Ekstraklasą. „Słonie" awansowały jako wicemistrz 1. ligi i początkowo mogło się wydawać, że tym razem mają szanse na dłuższy pobyt w najwyższej klasie rozgrywkowej. Historia jednak okazała się bezlitosna – po awansie w sezonie 2020/21 klub skończył rozgrywki na 16. miejscu, co równało się ze spadkiem, a obecny sezon przyniósł dokładnie ten sam scenariusz. „Słonie" po raz drugi z rzędu pożegnały się z Ekstraklasą dokładnie rok po awansie.

Symptomy nadchodzącej katastrofy można było dostrzec znacznie wcześniej. Drużyna z Niecieczy zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli niemal nieprzerwanie od 12. kolejki. Jedynym momentem wytchnienia był listopad, gdy wygrana nad Arką Gdynia pozwoliła jej na krótko awansować na przedostatnią lokatę – lecz była to ulga chwilowa i złudna.

Dla Termaliki gwoździem do trumny okazała się porażka 1-5 w Katowicach z GKS-em w 31. kolejce, po której drużyna Marcina Brosza straciła matematyczne szanse na utrzymanie. Szkoleniowiec po meczu nie ukrywał rozgoryczenia, przyznając, że jego drużynie brakowało poświęcenia i zaangażowania przede wszystkim w grze obronnej.

- Nasze braki chcemy nadrabiać zaangażowaniem, a tego mi brakowało dzisiaj - powiedział na pomeczowej konferencji prasowej Marcin Brosz.

Co ciekawe, pomimo spadku klub zamierza kontynuować współpracę z trenerem Broszem, co jest pewnego rodzaju ewenementem w polskiej lidze. Szkoleniowiec w przyszłym sezonie będzie miał szansę powalczyć o powtórny awans do Ekstraklasy.

Szansa na rewanż

Choć rywale nie mają już o co grać, to Legia musi podchodzić do niedzielnego spotkania z rozwagą. W rundzie jesiennej Ekstraklasy Termalica pokonała "Wojskowych" na ich terenie 2-1, a zwycięstwo zagwarantowała sobie po golu w doliczonym czasie gry. Tamta wygrana była jedną z siedmiu, które Termalica odniosła w tym sezonie. Wśród pokonanych znalazła się między innymi Jagiellonia Białystok, co pokazuje, że drużyna Marcina Brosza potrafiła sprawić niespodzianki najlepszym zespołom w lidze. W ligowych rozgrywkach najskuteczniejszymi piłkarzami Bruk-Betu są Kamil Zapolnik, Krzysztof Kubica i Damian Hilbrycht, którzy mają po pięć strzelonych goli i to na nich obrońcy Legii powinni przede wszystkim skupić swoja uwagę.

fot. Piotr Galas / Legionisci.com

Arcyważna wygrana

Legia jedzie do Niecieczy po ważnym zwycięstwie. W ostatniej kolejce warszawiacy pokonali Widzew Łódź 1-0 - gola w doliczonym czasie gry strzelił Rafał Adamski - czym poprawili swoją sytuację ligową. W dole tabeli jest ona na tyle napięta, że po zdobyciu trzech punktów Legia wyraźnie przesunęła się w kierunku środka stawki, oddalając od siebie - przynajmniej na chwilę - widmo spadku. Mecz z Widzewem określany był mianem "spotkania sezonu". Gracze Marka Papszuna nie mieli żadnego marginesu błędu, a z nakreślonych przez trenera zadań wywiązali się dobrze. Pomimo zwycięstwa w ostatnich sekundach, trzeba przyznać, że warszawski zespół na nie zasłużył, gdyż łodzianie nie mieli tamtego dnia niemal nic do powiedzenia.

Problemem przed wyjazdem do Niecieczy są liczne absencje. Paweł Wszołek doznał urazu mięśnia grupy kulszowo-goleniowej, a Arkadiusz Reca – uszkodzenia więzadła trójgraniastego stawu skokowego. Trener Papszun będzie więc musiał nieco eksperymentować na bokach obrony. W poprzedniej kolejce zdecydował się w trakcie meczu na prawą stronę przesunąć Patryka Kuna, natomiast w drugiej połowie na lewej stronie pojawił się Ruben Vinagre.

Nieciecza – ligowe fatum

Statystyki wyjazdowych spotkań Legii w Niecieczy nie napawają optymizmem. W sześciu dotychczasowych ligowych wizytach "Wojskowi" nie zdołali ani razu wygrać. W marcu 2016 roku przegrali 0-3, we wrześniu tego samego roku 1-2, a w sierpniu 2017 roku 0-1. Raz gospodarzem ligowego meczu w Niecieczy była Sandecja, ale jego również nie udało się wygrać. Jedynym punktem zdobytym w lidze na tym obiekcie był remis 0-0 w lutym 2022 roku.

Natomiast jedyna wygrana Legii w Niecieczy miała miejsce w Pucharze Polski - w sierpniu 2022 roku, gdy wygrała 3-2, ale do ostatecznego rozstrzygnięcia była potrzeba dogrywka. Niedzielny mecz będzie zatem szóstą ligową wizytą Legii w Niecieczy i kolejną szansą na przełamanie tej niekorzystnej serii.

Legia w Niecieczy:

02.03.2016 - Bruk-Bet 3-0 Legia (E)

10.09.2016 - Bruk-Bet 2-1 Legia (E)

05.08.2017 - Bruk-Bet 1-0 Legia (E)

02.12.2017 - Sandecja 2-2 Legia (E)

19.02.2022 - Bruk-Bet 0-0 Legia (E)

30.08.2022 - Bruk-Bet 2-3 (pd.) Legia (PP)

fot. Mishka / Legionisci.com

Gdzie obejrzeć?

Mecz 32. kolejki Ekstraklasy Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Legia Warszawa odbędzie się w niedzielę, 10 maja o godz. 17:30. Transmisja w Canal+ Sport 3, Canal+ Premium, Canal+ 4K Ultra HD i TVP Sport, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport i na stronie www.sport.tvp.pl. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych. Przewidywany skład Zapraszamy do korzystania z aplikacji 11.legionisci.com, w której możecie ustawić własną jedenastkę Legii i podzielić się nią ze znajomymi w socialmediach oraz w komentarzach pod artykułami. Wystarczy wkleić wygenerowany nad przyciskiem "zapisz" link z zielonej ramki. Zapraszamy do wspólnej zabawy.



