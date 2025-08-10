4. kolejka Ekstraklasy. Remis lidera
Trwa 4. kolejka Ekstraklasy. W pierwszym piątkowym meczu niepokonany dotychczas Radomiak niespodziewanie uległ Koronie aż 0-3. Porażki doznał także Górnik, który mierzył się z Bruk-Betem. Widać wyraźnie, że beniaminek dobrze wszedł w nowy sezon. W sobotę w derbach Pomorza Arka pokonała Pogoń, a w Łodzi Widzew podzielił się punktami z Wisłą Płock. W niedzielę do Warszawy przyjedzie GKS, a Cracovia wybierze się do Białegostoku. Na zakończenie kolejki Lechia zagra z Motorem. 2 mecze zostały przełożone na inne terminy.
4. kolejka:
Korona Kielce 3-0 Radomiak Radom
Górnik Zabrze 0-1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Arka Gdynia 2-1 Pogoń Szczecin
Widzew Łódź 1-1 Wisła Płock
Niedziela, 10.08.
godz. 17:30 Jagiellonia Białystok - Cracovia (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
godz. 20:15 Legia Warszawa - GKS Katowice (C+ Sport 3)
Poniedziałek, 11.08.
godz. 19:00 Lechia Gdańsk - Motor Lublin (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
Piast Gliwice - Lech Poznań (przełożony)
Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin (przełożony)
