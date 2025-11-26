Termin wiosennego meczu z Koroną

Legia Warszawa - Korona Kielce - fot. Mishka / Legionisci.com
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

Ustalono terminarz 19. kolejki Ekstraklasy, w której Legia Warszawa zmierzy się na własnym stadionie z Koroną Kielce. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 1 lutego o godz. 17:30.

Terminy najbliższych meczów Legii:
27.11. (CZ) g. 21:00 Legia Warszawa - Sparta Praga

01.12. (PN) g. 19:00 Motor Lublin - Legia Warszawa 

06.12. (SO) g. 20:15 Piast Gliwice - Legia Warszawa
11.12. (CZ) g. 18:45 LK: FC Noah Erywań - Legia Warszawa
14.12. (ND) g. 20:15 Legia Warszawa - Piast Gliwice
18.12. (CZ) g. 21:00 LK: Legia Warszawa - Lincoln Red Imps FC

01.02. (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Korona Kielce


Od lat na stronie głównej legionisci.com zapewniamy aktualny kalendarz meczów pierwszej drużyny Legii. Zawsze dbamy o aktualne daty i godziny spotkań.

Od 2025 roku wprowadzamy nową wersję kalendarza, która obejmuje:
- mecze wszystkich sekcji drużynowych Legii
- mecze reprezentacji Polski
- nawigację do lokalizacji meczu

Decydujcie, co chcecie widzieć!
Możecie samodzielnie zaznaczyć lub odznaczyć dyscypliny, które Was interesują, korzystając z kolorowych przycisków poniżej.

Dodajcie kalendarz do swoich urządzeń!
Specjalnie dla Waszej wygody udostępniamy kalendarze, które można subskrybować w telefonie, komputerze lub w aplikacjach (np. Google, Apple, Outlook). Kalendarze są dostępne w standardowym formacie .ics i można je łatwo importować do każdej aplikacji obsługującej ten format. Przykładowe instrukcje znajdziecie tu: Kalendarz Legionisty.

Kalendarz Legionisty




tagi:
