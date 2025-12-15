Termin meczu z Arką

Ustalono terminarz 20. kolejki Ekstraklasy, w której Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Arką Gdynia. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 7 lutego o godz. 14:45.

Terminy najbliższych meczów Legii:

18.12. (CZ) g. 21:00 LK: Legia Warszawa - Lincoln Red Imps FC

01.02. (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Korona Kielce

W Kalendarzu Legionisty

‌‌ Od lat na stronie głównej legionisci.com zapewniamy aktualny kalendarz meczów pierwszej drużyny Legii. Zawsze dbamy o aktualne daty i godziny spotkań.

‌‌ Od 2025 roku wprowadzamy nową wersję kalendarza, która obejmuje:

- mecze wszystkich sekcji drużynowych Legii

- mecze reprezentacji Polski

- nawigację do lokalizacji meczu

‌‌ Decydujcie, co chcecie widzieć!

Możecie samodzielnie zaznaczyć lub odznaczyć dyscypliny, które Was interesują, korzystając z kolorowych przycisków poniżej.

‌‌ Dodajcie kalendarz do swoich urządzeń!

Specjalnie dla Waszej wygody udostępniamy kalendarze, które można subskrybować w telefonie, komputerze lub w aplikacjach (np. Google, Apple, Outlook). Kalendarze są dostępne w standardowym formacie .ics i można je łatwo importować do każdej aplikacji obsługującej ten format. Przykładowe instrukcje znajdziecie tu: ‌‌ Kalendarz Legionisty.



