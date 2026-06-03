Dobrzy Ludzie rozdali pluszaki małym pacjentom z okazji Dnia Dziecka

fot. Dobrzy Ludzie
Bodziach
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Kibice Legii - Dobrzy Ludzie, z okazji Dnia Dziecka odwiedzili młodych pacjentów kilku szpitali dziecięcych - w Dziekanowie Leśnym, Płońsku, Nowym Dworze Mazowieckim. Z kolei Siedleccy Legioniści odwiedzili dzieciaki z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Legioniści obradowali dzieciakom ufundowane przez kibiców z Łazienkowskiej pluszaki. Życząc przede wszystkim zdrowia.

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"Dziękujemy Dobrzy Ludzie za pamięć o naszych Pacjentach i za wszystkie przekazane pluszaki. To piękny gest, który sprawił dzieciom wiele radości i wywołał niejeden uśmiech na ich twarzach. W szpitalnej codzienności takie chwile mają szczególną wartość i przypominają, że wokół nas są ludzie o wielkich sercach" - relacjonuje szpital dziecięcy w Dziekanowie Leśnym. 


Dobrzy Ludzie
fot. Dobrzy Ludzie
Dobrzy Ludzie
fot. Dobrzy Ludzie
Dobrzy Ludzie
fot. Dobrzy Ludzie
Dobrzy Ludzie
fot. Dobrzy Ludzie
Dobrzy Ludzie
fot. Dobrzy Ludzie
Dobrzy Ludzie
fot. Dobrzy Ludzie
Dobrzy Ludzie
fot. Dobrzy Ludzie
Dobrzy Ludzie
fot. Dobrzy Ludzie


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