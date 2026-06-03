Dobrzy Ludzie rozdali pluszaki małym pacjentom z okazji Dnia Dziecka

Kibice Legii - Dobrzy Ludzie, z okazji Dnia Dziecka odwiedzili młodych pacjentów kilku szpitali dziecięcych - w Dziekanowie Leśnym, Płońsku, Nowym Dworze Mazowieckim. Z kolei Siedleccy Legioniści odwiedzili dzieciaki z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Legioniści obradowali dzieciakom ufundowane przez kibiców z Łazienkowskiej pluszaki. Życząc przede wszystkim zdrowia.

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"Dziękujemy Dobrzy Ludzie za pamięć o naszych Pacjentach i za wszystkie przekazane pluszaki. To piękny gest, który sprawił dzieciom wiele radości i wywołał niejeden uśmiech na ich twarzach. W szpitalnej codzienności takie chwile mają szczególną wartość i przypominają, że wokół nas są ludzie o wielkich sercach" - relacjonuje szpital dziecięcy w Dziekanowie Leśnym.