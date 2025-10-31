Nieoficjalnie: Edward Iordanescu odchodzi z Legii?
Docierają do nas informacje, że Edward Iordanescu lada moment przestanie pełnić funkcję trenera pierwszej drużyny Legii Warszawa! Na razie są to jednak niepotwierdzone wiadomości - takie decyzje miały zapaść w nocy z czwartku na piątek po porażce z Pogonią Szczecin w 1/16 finału Pucharu Polski.
W najbliższych godzinach okaże się, czy te informacje się potwierdzą.
Aktualizacja 8:10
Podobne informacje przekazał Łukasz Olkowicz na stronach przeglądu Sportowego.
Po meczu z Pogonią trener Iordanescu udzielił na konferencji kilku dwuznacznych odpowiedzi. Przyznał także iż ma spotkać się z zarządem by rozwiązać problem.
- Nie chcę być osobą, która niszczy nadzieje kibiców. Dlatego to spotkanie z zarządem ma być szczere i konstruktywne. Musimy znaleźć rozwiązania, które przywrócą pozytywną atmosferę i lepszą energię wokół zespołu. Jeśli moje odejście może zmienić przynieść lepszą atmosferę, to może takie powinno być rozwiązanie - powiedział Rumun.
Cała wypowiedź trenera Legii po meczu z Pogonią
