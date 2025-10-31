Nieoficjalnie: Edward Iordanescu odchodzi z Legii?

Po meczu z Pogonią trener Iordanescu udzielił na konferencji kilku dwuznacznych odpowiedzi. Przyznał także iż ma spotkać się z zarządem by rozwiązać problem.

W najbliższych godzinach okaże się, czy te informacje się potwierdzą.

Docierają do nas informacje, że Edward Iordanescu lada moment przestanie pełnić funkcję trenera pierwszej drużyny Legii Warszawa! Na razie są to jednak niepotwierdzone wiadomości - takie decyzje miały zapaść w nocy z czwartku na piątek po porażce z Pogonią Szczecin w 1/16 finału Pucharu Polski.

(L)eming - 41 minut temu, *.vectranet.pl Niech sam sprząta ten bałagan. Narobić syfu i odejść? odpowiedz

Rataj - 43 minuty temu, *.centertel.pl Brać Vuko jak się zgodzi i nie traktować faceta jak strażaka ,dać mu normalny kontrakt do 28 roku.Przynajmniej chłop docenia pracę w Legii i można mieć pewność ,że da z siebie wszystko.Zimą trzeba wymienić cały atak ,kupić bramkarza i jeszcze kogoś do środka. odpowiedz

Tym - 44 minuty temu, *.centertel.pl Teraz jedynie Vuko tward ręką by pogonił te gwiazdy do roboty nie żaden kolendowicz odpowiedz

Lesiu - 47 minut temu, *.tpnet.pl No to Kolendowicz... odpowiedz

InPost - 47 minut temu, *.play.pl Woooon!!! I nie do zobaczenia amatorze!!! odpowiedz

Miki - 47 minut temu, *.jmdi.pl To co, Probierz?

Też miał kadrę.... odpowiedz

Analfabeta zawsze z prawej strony - 48 minut temu, *.t-mobile.pl Nie mam nic do człowieka , ale ten archaiczny futbol który on proponuje nie da się oglądać wymiana 100 podań wzdłuż pola karnego i do tyłu , co innego że też gramy bez skrzydłowych i napastnika ci których mamy nie wiem czy łapali by się w 3 lidze . Oglądam mecze Pogoni Grodzisk i tam wypożyczyliśmy lepszych zawodników niż tych co mamy u siebie świadczy on tym pozycja w lidze . Poza tym ten gość nie wie że od kilku lat jest limit 5 zmian , nie pamiętam żeby on tyle przeprowadzał. Do widzenia - bez żalu .

Ale co to zmieni jak zarząd nie ma pomysłu na nowego trenera . Poszukajmy spokojnie do końca roku w 2 bundeslidze i zatrudnijmy od nowego roku , a na razie niech ciągną ten wózek do końca roku Aztiz i Mokrym odpowiedz

Hipo - 43 minuty temu, *.ncplus.pl @Analfabeta zawsze z prawej strony:

Dokładnie i jeszcze ich wypożyczyliśmy licząc na ogranie w I lidze.

Gdyby Szczepaniak był w rezerwach spokojnie można by go przesunąć do I składu odpowiedz

Do redakcji - 50 minut temu, *.t-mobile.pl Zmieńcie odchodzi na wypyerdal@ ! odpowiedz

Sitek21 - 54 minuty temu, *.centertel.pl Gościa nie powinno już być po meczu z Turkami odpowiedz

Podobno jak burdel nie działa ... - 54 minuty temu, *.centertel.pl To liczy sie tylko mistrzostwo 😇 odpowiedz

Zaraz - 55 minut temu, *.t-mobile.pl I co Feio taki zły był prawda?😂😂😂 odpowiedz

Karol (L)1981 - 59 minut temu, *.play-internet.pl I co to da jak nie ma kto strzelać, nowy trener zacznie strzelać bramki??!🤣 odpowiedz

Kajtus Czarodziej - 59 minut temu, *.co.uk W koncu! Niech idzie sie wyplakac w Rumunii a nasi do roboty! Nie wiem czy ten sezon sie da uratowac bo jakos nie jestem przekonany ze na szybko znajdziemy dobrego trenera.. odpowiedz

m57 - 1 godzinę temu, *.wlantech.pl Jak trwoga to do Vuko odpowiedz

Syn Trenera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Trzeba było to zrobić przed przerwa na reprezentację....gamonie z zarządu... odpowiedz

Januszek - 1 godzinę temu, *.play.pl Tu sie nic nie zmieni jak trener nie bedzie sam ustal skladu wyjsciowego

A gwarantuje Wam ze na sklad on nie ma wplywu podobnie jak na tranfery. odpowiedz

robal - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jeżeli to prawda to co najmniej o miesiąc za późno! odpowiedz

endrjuuu - 1 godzinę temu, *.mediatelekom.pl Co najmniej o 3-4 mecze za późno. Przez to straciła drużyna, kibice i zarządzający, którym uciekło kilka nazwisk na zastępstwo w międzyczasie ....... odpowiedz

