Bieg pamięci Andrzeja Gmitruka

Piątek, 14 lutego 2020 r. 09:37 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W niedzielę, 22 marca odbędzie się I bieg im. Andrzeja Gmitruka, legendy sekcji bokserskiej Legii Warszawa. Start i meta 10-kilometrowego biegu będzie miała miejsce przy stadionie Legii, a trasa będzie wiodła do Kolumny Zygmunta i z powrotem. Start zaplanowano na godzinę 10. Legijni karneciarze będą mieli 50-procentowy rabat na pakiet startowy. Część dochodu z imprezy zostanie przekazana wdowie po Gmitruku.



Główna część wydarzenia, tak zwane miasteczko biegowe, będzie się mieściło na skwerach przy trybunach Północnej oraz Wschodniej stadionu Legii. Ambasadorem wydarzenia jest Krzysztof Kosedowski, były pięściarz Legii, medalista olimpijski, medalista Mistrzostw Europy, a obecnie trener w Legia Fight Club.



Partnerem strategicznym wydarzenia jest Legia Warszawa, Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Polski Komitet Olimpijski. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Polskie Radio RDC oraz portal Legionisci.com.



Andrzej Gmitruk od 1977 roku był trenerem pięściarzy Legii, którzy pięciokrotnie wywalczyli złoty medal drużynowych mistrzostw Polski w boksie. W 1980 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie, medale zdobyli legijni wychowankowie Gmitruka, Kazimierz Szczerba i Krzysztof Kosedowski. W 1988 roku medale na IO w Seulu zdobyli dwaj kolejni legioniści - Andrzej Gołota i Henryk Petrich. Andrzej Gmitruk zmarł tragicznie w wieku 67 lat, 20 listopada 2018 roku.



Zapisy na bieg prowadzone są do 15 marca. W zawodach będzie mogło wziąć udział 990 zawodników, obowiązuje limit min. 16 lat. Posiadacze karnetów na mecze Legii zapłacą za pakiet startowy 40 złotych (bez koszulki) lub 50 złotych (z koszulką). Ceny dla pozostałych to odpowiednio 80 i 100 zł.