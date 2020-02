Spore zainteresowanie meczem Rakowa z Legią

Blisko pięć tysięcy kibiców może obejrzeć sobotnie spotkanie Rakowa Częstochowa z Legią, które rozegrane zostanie 75 kilometrów od Częstochowy - na stadionie GKS-u Bełchatów. Zainteresowanie biletami w Częstochowie było wyjątkowo duże i już teraz sprzedane zostały wszystkie wejściówki na trybuny C, D oraz VIP. W sprzedaży pozostały jeszcze bilety na trybunę B (za bramką), gdzie fani RKS-u wystawiają regularnie młyn. Fani Rakowa za bilet na mecz wraz z przejazdem w obie strony zapłacą 33 złote. Do tej pory najwyższa frekwencja na meczu Rakowa w Bełchatowie miała miejsce przy okazji meczu z Lechem Poznań - to spotkanie obejrzało 4018 widzów.

Kubulek - 1 godzinę temu, *.plus.pl RAKÓW JEST W PORZĄDKU . odpowiedz

floyd - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Raków powinien grać u siebie w domu, ich kibice zasługują aby oglądać mecze we własnym mieście ( chociaż podejrzewam ze maja „wesołe autokary” kiedy jadą do Bełchatowa :D ). Myśle ze trochę będzie na trybunach legionistów incognito. W sobotę wygra Legia, ale życzę RKS utrzymania i porządnego stadionu. odpowiedz

Przyszliście chamy - 1 godzinę temu, *.onea.pl Bo my tu gramy odpowiedz

Pawełek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Wiadome, do takiego prowincjonalnego Bełchatowa przyjeżdża regularny Mistrz Polski, niedawny uczestnik Ligi Mistrzów, który pechowo zremisował z Realem Madryt i pogonił Sporting Lizbona. W tak głębokim terenie takie zespoły jak Legia są widywane tylko w telewizji i to jeśli ktoś ma wykupiony Canal + bo na wsiach jednak głównie panuje Polsat. Gawiedź pewnie z rozdziawionymi chapskami będzie oglądać każdą akcję Legii, a po meczu nasi piłkarze rozdadzą dziesiątki autografów i zrobią mnóstwo selfie z lokalnymi kibicami, dla których przyjazd Legii to wydarzenie porównywalne chyba jedynie do przyjazdu biskupa. Nie dziwi więc taka frekwencja tam, gdzie przyjeżdża Legia. odpowiedz

Mamut - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Przy obecnej infrastrukturze drogowej( remont gierkówki) to do Bełchatowa możemy szybciej się dostać niż oni odpowiedz

Pablito - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Szkoda że nie grają u siebie. Jak dla mnie każda drużyna powinna grać na swoim boisku, a to że stadion jest w kiepskim stanie - no to trudno. Najważniejsze aby było oświetlenie, murawa w dobrym stanie - reszta dla prawdziwego kibica jest bez znaczenia. odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Pablito:

Skoro nie ma znaczenia to czemu tyle kibiców prowadzi akcję nowy stadion dla Ruchu, Rakowa, Pogoni .... itp itp odpowiedz

