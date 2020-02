Legia odwołuje się od kary Komisji Ligi

"W związku z wpłynięciem do klubu uzasadnienia decyzji Komisji Ligi, która nałożyła na Legię karę finansową w wysokości 50 tysięcy złotych oraz karę zakazu wejścia na najbliższy mecz Ekstraklasy w Warszawie dla wszystkich osób znajdujących się w trakcie meczu z ŁKS-em na Trybunie Północnej, informujemy, że klub niezwłocznie złoży odwołanie od tej decyzji do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN." - poinformowała Legia Warszawa. "Po pierwsze nie zgadzamy z karaniem Klubu za działania, których nie autoryzuje, nie akceptuje i na które nie ma realnego wpływu, szczególnie. że są to działania uderzające pośrednio lub bezpośrednio w Legię i jej wizerunek. Po drugie, nie zgadzamy się na wprowadzanie odpowiedzialności zbiorowej, dotyczącej ponad 7 tys. kibiców, z których absolutna większość nie miała nic wspólnego z wywieszonymi transparentami. Decyzje Komisji Ligi uznajemy za niezrozumiałą, niesprawiedliwą i bezprecedensową. Karanie tysięcy kibiców za działania kilku osób nie ma żadnego charakteru profilaktycznego, skutkuje protestami, konfliktem i jest sprzeczne z zasadami oraz celami jakimi powinna się kierować Komisja. Tak samo oceniamy analogiczną decyzję Komisji dotyczącą Arki Gdynia. Podkreślamy, że nie zmienia to naszej jednoznacznie krytycznej oceny treści wywieszonych podczas meczu transparentów. Jednocześnie informujemy, że Klub nałożył po meczu z ŁKS-em cztery zakazy stadionowe i przekazał na wniosek policji materiał wideo z monitoringu stadionowego. Liczymy, że NKO PZPN, która zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie rozpatrywać złożone odwołanie, skorzysta z możliwości zmiany niesprawiedliwej i niezgodnej z duchem sportu decyzji Komisji Ligi."

Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

dodaj

Krys008 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Zamiast piętnować takie zachowania, zamiast oficjalnie uznać to jako naganne zachowanie, to najpierw DM odcina się od odpowiedzialności, to teraz jeszcze odwołuje się od kary.

Inwestorzy z pewnością marzą o ładowaniu pieniędzy w naszą ligę. odpowiedz

bronek49 - 1 godzinę temu, *.chello.pl komisja liga zrobiła sobie z Legii dojną krowe za takie same przewinienia inne kluby dostają dużo mniejsze kary niz legia a z drugiej strony odebrałbym akredytacje tym pseudodziennikarzom którzy każdy incydent na Legii nagłaśniają po to żeby została najsurowiej ukarana a swoje ulubione kluby usprawiedliwiają i tuszują sprawy odpowiedz

robson - 1 godzinę temu, *.chello.pl zadna Komisja Ligi nie ma prawa dostac danych osob co zasiadali na Zylecie , przeciez to proste jak budowa cepa ...



a to znaczy ze klub Legia moze sprzedac komu chce bilety na najblizszy mecz z Jagiellonia.



amen



odpowiedz

ding - 3 godziny temu, *.chello.pl Podstawy do odwołania to klub by miał, gdyby pewne kroki podjął już w trakcie meczu. Jakoś nie pamiętam interwencji stewardów albo ochrony, którzy próbowaliby zdjąć te transparenty. odpowiedz

olo - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Niezależnie od efektów tego odwołania, jest to jeden z nielicznych przypadków , kiedy włodarze Legii jawnie wystąpili z odwołaniem od nałożonych kar. Z tego co wiem, do tej pory pewne rzeczy były załatwiane po cichu, aby nie robić zbyt dużego rozgłosu. odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.chello.pl @olo: dobrze poinformowany jesteś odpowiedz

Rameniarz - 3 godziny temu, *.chello.pl Pisałem to już na innym portalu. Sprawdziłem specjalnie regulamin dyscyplinarny PZPN i art. 64 I 67 na które się komisja ligi powołała i nie przewidują one kary w postaci "Zakazu wejścia dla wszystkich, którzy byli na meczu na trybunie X". Mogą zamknąć stadion, trybunę, dać personalny zakaz stadionowy, ale nie zabronić wstępu wszystkim co byli na trybunie. Inna sprawa, że sformułowanie "Osoby przebywające na trybunie" obejmuje też pracowników kiosków gastronomicznych oraz stewardów etc. odpowiedz

Tomek Mokotów - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Rameniarz:



Czyli lepiej zamknąć całą trybunę?



A może jednak dać im pstryczka w nos i pokazać środkowy palec gdy na Żyletę przyjdzie sporo ludzi nie będących na ŁKSie?



odpowiedz

:) - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Pierdu pierdu odpowiedz

Kle - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @:) : szczególnie, że normalnie można kupić bilet na Żyletę będąc wtedy na Żylecie :) odpowiedz

PrzemoL - 4 godziny temu, *.chello.pl Najpewniej decyzja zostanie podtrzymana, nie oczekujmy cudów. odpowiedz

Pab(L)o Loża - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @PrzemoL: taka kara nie ma podstawy prawnej odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.