Kara zawieszona - Żyleta otwarta na mecz z Jagiellonią

Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN podjęła decyzję o zawieszeniu rygoru natychmiastowej wykonalności kary, jaką po meczu z ŁKS-em Łódź na Legię nałożyła Komisja Ligi. Oznacza to, że sobotni mecz Legia - Jagiellonia będą mogli obejrzeć kibice na wszystkich trybunach, również na Żylecie. Przypomnijmy, że Komisja Ligi nałożyła na Legię karę finansową w wysokości 50 tysięcy złotych oraz zakaz wejścia na jeden mecz dla wszystkich osób, które w trakcie meczu Legia - ŁKS znajdowały się na trybunie północnej. Legia szybko odwołała się od tej kary do NKO, zaś kibice z Łazienkowskiej rozpoczęli akcję #WykluczenizPKOekstraklasy. Mecz Legia - Jagiellonia odbędzie się w najbliższą sobotę o 17:30. Zachęcamy do kupowania biletów i wspierania naszej drużyny!

Szymon - 20 godzin temu, *.chello.pl Jak gruziński król stepów zagra to stadion zamknął na cały rok odpowiedz

Ray - 23 godziny temu, *.57.50 Kto może ten na mecz! Wszyscy na potężnej qrwie i ogień! odpowiedz

Ray - 23 godziny temu, *.57.50 ohh..... odpowiedz

(L)eming - 19.02.2020 / 20:34, *.amazonaws.com Kto może ten na mecz! Wszyscy na potężnej qrwie i ogień! odpowiedz

jasiek - 19.02.2020 / 19:47, *.play-internet.pl Czy my nie możemy tego Mladenovica ściągnąć? Kończy mu się kontrakt. Czytam, że tam nie płacą. Wiadomo, że zachód i wschód kusi ale może warto spróbowac? Tak tylko mówie odpowiedz

BRL - 19.02.2020 / 18:42, *.play-internet.pl Na jaki czas? odpowiedz

karżić - 19.02.2020 / 11:50, *.inetia.pl Co to za ktoś decyzje podejmuje, mniej zdecydowany niz uzytkownicy z odlotow. odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 19.02.2020 / 11:06, *.play-internet.pl Bo jagi nikt nie lubi... odpowiedz

Rodzinny - 19.02.2020 / 14:12, *.net.pl @Czwarty Pasek Na Dresie:

Bo jaga nie ma zgód... odpowiedz

Janusz z Przedkrytej - 19.02.2020 / 07:50, *.plus.pl Żyleta jest z nami, Żyleto jedziemy z kur.ami! odpowiedz

Ziomek69 - 19.02.2020 / 07:47, *.67.137 Liczę na NS, że dopi****lą taką oprawę, że całej tej komisji pójdzie w pięty. odpowiedz

:) - 19.02.2020 / 17:54, *.chello.pl @Ziomek69: ehe, poza Wrocławiem w tym sezonie nie ma co wspominać odpowiedz

Io Io - 19.02.2020 / 07:10, *.135.90 No to zbiorka na oprawy! Pamietajcie nie omijajcie puszek haha! odpowiedz

FOREVER LEGIA - 19.02.2020 / 07:01, *.play-internet.pl Zawiesili karę,bo wolą mieć "kibiców" na trybunach,niż pod stadionem przy sektorze gości. odpowiedz

Elquatro - 19.02.2020 / 06:43, *.chello.pl Monsiur mioduski jeszcze masz klientów, firma jeszcze działa ;) odpowiedz

Micha - 18.02.2020 / 23:08, *.14.27 No, jak nie lubię bluzgać na forach, tak tu napiszę: Jazda z k...wami. Żadnego klubu w kraju tak nie nienawidzę, jak jagielloni. To za zadymę kilka lat temu i walkower dla śledziowych frajerów.

Proszę jakąś ładną oprawę, ale nie taką, jak ostatnio. Może coś o kiszeniu śledzi po norwesku :-)))) odpowiedz

ZGL - 18.02.2020 / 20:51, *.tpnet.pl Kara zakryta Zyleta odkryta !!! odpowiedz

Marcin1 - 18.02.2020 / 19:53, *.117.122 Mam prośbę, piszę pracę magisterską dotyczącą bezpieczeństwa imprez masowych na przykładzie wydarzeń sportowych, czy moglibyście poświęcić 2 minuty na wypełnienie? Dodam, że jest ona całkowicie anonimowa.



https://www.survio.com/survey/d/Y2H5R4W8U6H7O8N1R



Z góry dziękuję! (L) odpowiedz

Zgred - 19.02.2020 / 15:47, *.as9105.com @Marcin1: ze stołecznej cie przysłali! odpowiedz

Marcin - 18.02.2020 / 18:24, *.tpnet.pl Zamknąć trybunę gości... oni tak lubią! odpowiedz

RyanfromL - 18.02.2020 / 17:57, *.legionowodom.pl Bilecik jest. Mam nadzieję, że będzie ogień. odpowiedz

Bravo - 18.02.2020 / 17:27, *.virginm.net Nareszcie pozytywna informacja odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 18.02.2020 / 17:25, *.amazonaws.com Jakie k***a 'zawieszenie' ?? Anulowac !! A tych komuchow z Komisji Ligi wyp......... odpowiedz

Marcin 7 - 18.02.2020 / 21:20, *.com.pl @MIODUSKI OUT !!!!!: no właśnie może w tym szkopuł, że zawieszona a nie odwołana odpowiedz

Kle - 18.02.2020 / 17:25, *.centertel.pl Zawieszenie zawieszeniem, kiedy anulują? odpowiedz

Bie /L /sko - 18.02.2020 / 17:23, *.master.pl Mały kroczek w dobrym kierunku... odpowiedz

:) - 18.02.2020 / 17:23, *.chello.pl Boją się nas odpowiedz

Zborek - 18.02.2020 / 18:19, *.chello.pl @:) : weź się napij zimnej wody odpowiedz

Arek - 18.02.2020 / 17:17, *.tpnet.pl I gitarrrrrrrrrra. Lecimy! Chociaż szczerze mówiąc pewny byłem, że zostawią tę karę dla przykładu, bo to Legia itp. głupoty. odpowiedz

KAMI(L) - 18.02.2020 / 17:14, *.chello.pl Przecież Żyleta nie była zamknieta, tylko ludzie z Żylety mieli zakaz wejścia. No chyba że coś mnie ominęło.



A tak swoją drogą... Sporo osób mówiło i pisało że mogli kupić bilet w systemie bez większych problemów. Jakby ten zakaz nie był odwieszony a my wszyscy co byliśmy na ŁKSie kupili bilety to...? Klub by miał jakiś przypał za to? Nam kibicom by groziło ciąganie po sądach? Bo przecież to ani zakaz klubowy, ani sądowy, ani żaden wojewoda czy inny nie zamknął trybuny/stadionu. odpowiedz

Plaskacz - 18.02.2020 / 18:19, *.chello.pl @KAMI(L):



Bo Żyleta to ludzie nie miejsce hyhy

odpowiedz

Blitz - 18.02.2020 / 19:03, *.centertel.pl @KAMI(L): podejrzewam, że mógłby być problem na bramce odpowiedz

Kle - 18.02.2020 / 20:57, *.vectranet.pl @Blitz: wcale bym się nie zdziwił, gdyby nie było, nie takie rzeczy przez te bramki przechodziły odpowiedz

KAMI(L) - 18.02.2020 / 21:40, *.chello.pl No właśnie miałem taką samą rozkmine, że na bramkach już by mogło blokować. Koniec końców jednak myślę - gdyby jakoś się udało wejść to może konsekwencji prawnych by nikt nie miał, ale klubowi by się pewnie oberwało kolejnymi kosztami, zamknięciem trybuny (albo całego stadionu), może walkower? Tylko czy klub musi tym komisjom podawać listę osób będących na Żylecie na meczu z ŁKSem? :) odpowiedz

lucho_83 - 18.02.2020 / 17:12, *.chello.pl Jazda z K********!!!!!!!! odpowiedz

Cezary1916 - 18.02.2020 / 17:10, *.com.pl Wszyscy na mecz i ogniem piekielnym odpowiedz

