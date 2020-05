Żuraw: Musimy być maksymalnie skoncentrowani

Piątek, 29 maja 2020 r. 13:20 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Mamy mało czasu na korektę mankamentów po meczu ze Stalą, ale musimy sobie z tym poradzić. Na spotkanie z Legią nikogo nie trzeba specjalnie motywować. Mam nadzieję, że każdy z zawodników dołoży coś jeszcze od siebie. Wiadomo, że motywacja na Legię i na Stal Mielec jest inna. Wiemy, że Legia ma jeden dzień odpoczynku więcej. Jeden dzień więcej na regenerację i treningi zawsze robi różnicę, ale mam nadzieję, że nie będzie miało to wpływu na mecz. Czy nadal jesteśmy w gazie? W spotkaniu w Mielcu były momenty bardzo dobrej gry, ale były też trochę słabsze. Wszyscy zadają sobie pytanie, jak zespoły i zawodnicy odnajdą się po takiej przerwie. My to przetarcie mamy już za sobą i wierzę, że w kolejnych meczach będzie tylko lepiej - mówi przed sobotnim spotkaniem trener Lecha Poznań, Dariusz Żuraw.



- Legia ma szeroką i mocną kadrę, więc brak Wszołka i Kante nic nie zmieni. Pamiętam mecz w Warszawie, gdzie Legia miała spore problemy kadrowe, a mimo to wygrała z nami. Nie mówimy więc w ogóle o zawodnikach pauzujących czy kontuzjowanych. Legia ma po kilku doświadczonych piłkarzy na każdej pozycji. Musimy być maksymalnie skoncentrowani, bez względu na to, kto będzie grał.



- Nasz stadion zawsze był atutem, ale musimy się przyzwyczaić do braku kibiców. Mam nadzieję, że uda nam się podtrzymać tę dobrą serię i nasz stadion nadal będzie twierdzą.



- Christian Gytkjaer jest już gotowy do gry. Przez ostatnie dni pracował indywidualnie w Poznaniu, więc nie widziałem go osobiście, ale pracował ciężko. Do mojej dyspozycji jest też Filip Marchwiński. Nie będę mógł skorzystać z Tomasa Rogne, który wprawdzie już trenuje, ale ma jeszcze pewne zaległości.