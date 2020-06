Rugby

Rugby kobiet: Legionistki trzecie w turnieju na Marymoncie

Niedziela, 28 czerwca 2020 r. 12:37 Woytek, źródło: Legionisci.com

W sobotę na boisku AZS AWF odbył się piąty turniej mistrzostw Polski rugby 7 kobiet. Wystąpiło w nim 8 zespołów, a najlepsze - tradycyjnie - okazały się reprezentantki Biało-Zielonych Ladies Gdańsk, które w finale pokonały Black Roses Posnania Poznań. Trzecie miejsce zajęły rugbistki Legii Warszawa, które ograły Diablice Ruda Śląska 40-7.



Fotoreportaż z turnieju - 84 zdjęcia Woytka



Faza grupowa

Ekstraliga:

Biało-Zielone Gdańsk 59-0 Diablice Ruda Śląska

Black Roses Poznań 20-7 Legia Warszawa

Biało-Zielone Gdańsk 46-7 Black Roses Poznań

Diablice Ruda Śląska 0-31 Legia Warszawa

Biało-Zielone Gdańsk 21-15 Legia Warszawa

Black Roses Poznań 27-5 Diablice Ruda Śląska



Tabela:

1. Biało-Zielone Gdańsk

2. Black Roses Poznań

3. Legia Warszawa

4. Diablice Ruda Śląska



I liga:

Juvenia Kraków 44-0 Legia II Warszawa

KS Rugby Gietrzwałd 28-5 AZS AWF Warszawa

Juvenia Kraków 44-0 AZS AWF Warszawa

KS Rugby Gietrzwałd 17-5 Legia II Warszawa

Juvenia Kraków 19-19 KS Rugby Gietrzwałd

AZS AWF Warszawa 21-15 Legia II Warszawa



Tabela:

1. Juvenia Kraków

2. KS Rugby Gietrzwałd

3. AZS AWF Warszawa

4. Legia II Warszawa



Finały

o 7. miejsce:

AZS AWF Warszawa 24-17 Legia II Warszawa



o 5. miejsce:

Juvenia Kraków 49-7 KS Rugby Gietrzwałd



o 3. miejsce:

Diablice Ruda Śląska 7-40 Legia Warszawa



o 1. miejsce:

Biało-Zielone Gdańsk 29-7 Black Roses Poznań



Klasyfikacja turnieju na Marymoncie

1. Biało-Zielone Ladies Gdańsk - 8

2. Black Roses Posnania Poznań - 7

3. Legia Warszawa - 6

4. Diablice Ruda Śląska - 5

5. Juvenia Kraków - 4

6. KS Rugby Gietrzwałd - 3

7. AZS AWF Warszawa - 2

8. Legia II Warszawa - 1





Klasyfikacja generalna mistrzostw Polski rugby 7 kobiet (po 5. turniejach):

1. Biało-Zielone Ladies Gdańsk - 48 (11+11+8+10+8)

2. Black Roses Posnania Poznań - 43 (10+10+7+9+7)

3. Diablice Ruda Śląska - 34 (8+7+6+8+5)

4. Legia Warszawa - 33 (7+9+5+6+6)

5. Juvenia Kraków - 32 (9+8+4+7+4)

6. AZS AWF Warszawa - 21 (6+5+3+5+2)

7. KS Rugby Gietrzwałd - 20 (5+6+2+4+3)

8. KS Budowlani Łódź - 11 (4+4+0+3+0)

9. Flota Gdynia - 6 (3+2+0+1+0)

9. Atomówki Łódź - 6 (0+3+1+2+0)

11. Legia II Warszawa - 3 (2+0+0+0+1)

12. GRT Olsztyn - 2 (1+1+0+0+0)



Do końca sezonu pozostał do rozegrania jeden turniej. Odbędzie się on 4 lipca w Gdańsku.



