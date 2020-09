6 medali legionistów na OOM i MPjm

We Wrocławiu odbyły się finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w strzelectwie sportowym, czyli najważniejsza w tym roku rywalizacja juniorów młodszych, będąca jednocześnie mistrzostwami kraju w tej kategorii wiekowej. Zawodnicy Legii wywalczyli sześć medali. Złoto w konkurencji Trap 100 zdobyła Katarzyna Kosiba, w tej samej konkurencji wśród mężczyzn srebro wywalczył Wołodymyr Yazykov, zaś brąz Piotr Hancke. Dwa kolejne medale legioniści wywalczyli w Trapie Mix - złoto para Wołodymyr Yazykov z Katarzyną Kosibą, zaś brąz Piotr Hancke z Marią Kurpiewską. W konkurencji karabin 3x30 strzałów srebrny medal wywalczyła Maria Baranowska. W klasyfikacji klubowej, Legia zajęła miejsce czwarte, za Zawiszą Bydgoszcz, Gwardią Zielona Góra i Kalibrem Białystok.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.