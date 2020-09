Przerwany mecz rugbistów Legii z KS Posnania

Komentarze (4)

Kkk - 8 minut temu, *.centertel.pl Sędziowie w rugby to w 90 procentach nie spelnieni zawodnicy który kierują się prywatnymi sympatiami uwazam ze zachowanie trenera chociaz kontrowersyjne było słuszne odpowiedz

grzesiek - 36 minut temu, *.centertel.pl Nie wiem czy to prawda. Ale chyba byl niezly cyrk :) odpowiedz

Mocny - 50 minut temu, *.vectranet.pl Czy to prawda że trener uderzył sędziego? A później bili się zawodnicy obu drużyn? A na koniec Legia rugby wezwała policję? odpowiedz

:) - 5 minut temu, *.chello.pl @Mocny: co za żal... odpowiedz

