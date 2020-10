Dobrzy Ludzie przekazali gry i książki do CZD

+ dodaj komentarz

- 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Wiecie co. Nie wiem jak wy ale jak widze te mierne kopanie sie w glowe prezesa Legii to wolalbym np zrezygnowac z opraw meczowych i kase ze zbiorek przeznaczac wlasnie na takie szczytne cele. Najpierw pomoc potrzebujacym. Pozniej np odbudowa ktorejs sekcji Legii. Legia przeciez to nie tylko pilka nozna. Ale to przede wszystkim ludzie. Mnostwo kibicow Legii przeciez wychowala sie w domach dziecka. Dobrzy Ludzie chwała wam za to co robicie.

odpowiedz