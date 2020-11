Wymęczony awans

Sędziowie

Główny: Jarosław Przybył

Asystent: Marek Arys

Asystent: Krzysztof Nejman

Techniczny: Tomasz Marciniak



gazza - 11 sekund temu, *.inetia.pl Czasem zadaje sobie pytanie ...Za co oni biorą pieniądze ??? odpowiedz

wawa 12 - 12 minut temu, *.chello.pl poprosze o krutkie streszczenie meczyku? dziekuje odpowiedz

Kamień - 9 minut temu, *.chello.pl @wawa 12: jak weźmiesz do ręki słownik ortograficzny. Dziękuję. odpowiedz

Polonista, ale nie z Konwiktorskiej - 4 minuty temu, *.elartnet.pl @wawa 12: To u waz w pszetrzkolu nie streżczajom meczy? Streżczajom, ale nie krutko? odpowiedz

Wsciek(L) y - 18 minut temu, *.centertel.pl Po tym co pokazali zmiennicy, czyli panowie Wieteska, Rocha, Stolarski, powinni od jutra wypieprzać do rezerw a po sezonie won z Legii. Nie chcę się grać to wypier...ć odpowiedz

robochłop - 23 minuty temu, *.tpnet.pl Wygraliśmy z Widzewem i przeszliśmy dalej...i to tyle z pozytywów...na resztę spuśćmy zasłonę milczenia... odpowiedz

Goclaw - 45 minut temu, *.centertel.pl Jezeli churzysta bedzie wystawial valencje ,Roche i innych wieteskow, to -dziękuję... odpowiedz

Cudny Zenon - 50 minut temu, *.jmdi.pl Tego się, purwa, nie da oglądać. Pamiętam Legię z drugiej połowy lat sześćdziesiątych: Brychczy, Mahseli, Trzaskowski, Deyna, Gadocha... Długo by wymieniać, a wszyscy byli Polakami i potrafili ogrywać dobre firmy europejskie. Trzeba mieć nadzieję, że i obecni młodzi kiedyś się nauczą: podawać, odbierać, strzelać i że nie zostaną sprzedani na trzeciego rezerwowego do Turcji, Luksemburga lub Irlandii. odpowiedz

(Levinho) onet. pl - 55 minut temu, *.play-internet.pl Nie spodziewałem się fajerwerków, wysokiego tempa gry, ale to co zobaczyłem.... Przerażenie..... Tu żaden trener nie pomoże jeżeli w składzie grają tacy pozoranci jak Lopes czy Valencia,zresztą Kapustka, Rocha, też nie lepsi, z g.... bata nie ukręcisz.... odpowiedz

OBIE EKIPY POWINNY JESZCZE RAZ...GRAAC KU.A MAC - 57 minut temu, *.amazonaws.com CIESZY AWANS ALE GRA KATASTROFA,,,LEPIEJ NIECH BONIEK POWTORZY MECZ ALE MIEDZY KIBICAMI TO WTEDY BYLBY MECZ ,,.. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dno i 10 metrów mułu.Dramatyczna i żenująca gra.Szkoda słów.Awans tragedia.Mecz Lech-Raków przy grze Legii to była Liga Mistrzów.Ciekawe jakby w Legii Marek Papszun się sprawdził.Pozdro odpowiedz

Adsm - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl No faktycxnie, zupełnie nie przegląd wojsk. odpowiedz

Matt - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Wydaje mi się, że Cholewiak jest odpowiednim człowiekiem na polską młóckę. Nie jest wirtuozem, ale już kiedyś pokazywał, że umie znaleźć się w tej kopaninie. odpowiedz

Biała Łapa - 1 godzinę temu, *.chello.pl Mecz się odbył. Jest awans. I to byłoby na tyle Koledzy kibice... odpowiedz

Normalny człowiek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dla koneserów!

Dobrze, że ograli widzew, ale poziom jest po prostu straszny. Z taką grą nie wygrają nigdy z nikim spoza polskiej ligi.

Ciekawe, czy oni kiedyś oglądali powtórki swoich wyczynów w tv. I czy byli z siebie zadowoleni. I czy myślą, że klienci (czyli kibice) są zadowoleni z tego co widzieli.

To nie chodzi o to, żeby z trudem ograć pierwszoligowy widzew, który jest bez formy...

Sportowcy!

odpowiedz

Stan - 41 minut temu, *.vectranet.pl @Normalny człowiek: kolego ,oni nie oglądają powtórek ,osiągnęli juz szczyt ,więc to my się czepiamy ,???????????????? odpowiedz

Łysy - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl To nie był mecz, to była kackupa... odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Panie Papszun - ratuj pan Legie przed zaraza minimalizmu i przecietnosci z rak tego bezbarwnego i bezdusznego pragmatyka. Chcemu futbol totalny - nie fatalny. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de Jak tu teraz ocenić Valencie?

Dla gościa nie ma skali.Pospacerował 45 minut zaliczył kilka strat.Za to gość ma ode mnie dostać 1?Przecież 1 to dla niego zdecydowanie za dużo. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Darek : Zagrał tak, jak dotychczas. Mnie to nie dziwi. Dziwi mnie jednak, że dziwi to Ciebie... odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl To był mecz dla koneserów na poziomie 8. ligi. Zęby skrzypiały od patrzenia. Liczy się awans, ale poziom gry Legii fatalny. O widzewie nie piszę bo to zespół pierwszoligowy, ale Legii nie przystoi tak grać. odpowiedz

Wawer - 1 godzinę temu, *.orange.pl Co za dramat, ta drużyna nie ma nic, brak charakteru, pomysłu, taktyki, radości z gry, ambicji, i dobrych piłkarzy, taki styl Michniewicza , strzelić jedna bramkę i murujemy odpowiedz

floyd - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dramat... Gramy prymitywny toporny futbol, strata za stratą, wycofywanie do bramkarza i laga do przodu. Wszolek jest fatalny, wiecznie złe decyzje, mota się, potyka o własne nogi i podaje niecelnie. Ktoś powie ze ma liczby, ale gdyby on chociaż raz na piec podań podniósł łeb i podawał do swojego kolegi to miałby liczby jak iniesta.

To nie nasz problem oczywiście, ale dziękujmy Bogu ze trafiliśmy na bandę ch bez ambicji z Widzewa i dlatego jest awans, każda inna druuzyna by wykorzystała szanse i byłoby po pucharze. odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Plus: awans

Minusy: beznadziejna gra odpowiedz

PabloMìęcielos#10 - 58 minut temu, *.orange.pl @lucho_83: Plus: awans,minusy: wszystko poza tym.

odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Awans jak najmniejszym nakładem sił. Na stojąco wystarczyło bo to był beznadziejny widzew... odpowiedz

piotr_zabki - 1 godzinę temu, *.jjs.pl Widać,że Lopes, Stolar Rocha nawet nie drugi skład. Po zmianach utrzymanie wyniku. Mecz bez historii, bez emocji. Mieliśmy wygrać, wygraliśmy. Tyle... odpowiedz

Taki - 1 godzinę temu, *.chello.pl bylejaki mecz jak ten cały Widzew odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de 2 celne strzały przez cały mecz.Masakra. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Co za bezładna kopanina....wymiana celnych trzech podań poza zasięgiem zawodników obu drużyn. Nie przystoi tak grać Mistrzowi Polski. odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.net.pl DRAMAT, dramat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

abc - 1 godzinę temu, *.plus.pl Lopes za każdym razem, gdy go pokazują ma taki grymas na twarzy jakby miał zatwardzenie odpowiedz

Jean Pierre - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl @abc: prawda :))) odpowiedz

