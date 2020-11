Video

Skrót meczu z Widzewem

Środa, 25 listopada 2020 r. 20:30 źródło: Polsat Sport

Po bramce Mateusza Cholewiaka Legia pokonała na wyjeździe Widzew Łódź i awansowała do kolejnej rundy Pucharu Polski. Spotkanie nie obfitowała w zbyt wiele okazji strzeleckich, ale mimo to zapraszamy do obejrzenia poniższego skrótu.



Skrót z meczu na polsatsport.pl