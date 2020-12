Zozulińska wicemistrzynią Polski młodziczek

W Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików w judo, w których startowało pięcioro zawodników Legii Warszawa. Srebrny medal, w kategorii wagowej -57kg wywalczyła Kalina Zozulińska . Legionistka prowadzona przez trenerów Olgę Zwolak i Radosława Gaczyńskiego, debiutowała w imprezie tej rangi i w drodze do finału wygrała trzy walki. Awans do finału zapewniła sobie w walce z Zuzanną Starczyńską (Pałac Młodzieży Katowice) przez ippon. W finale legionistka uległa Julii Bulandzie z Czarnych Bytom. Radosław Rychlewski w kat. -46kg zajął miejsce siódme, pokonując . W klasyfikacji medalowej, Legia uplasowała się na miejscu 19. Dawid Wiśniewski w kat. -73kg odpadł po porażce w pierwszej walce z Kamilem Bouatią (Ryś Warszawa). Daniel Ceglarski w kat. -50kg również odpadł w pierwszej rundzie, przegrywając z Franciszkiem Gepnerem (MULKS Radzyń Podl.), podobnie jak Oliwia Wiśniewska w kat. -63kg, która została pokonana przez Agnieszkę Sosnowską (Gwardia Koszalin).

