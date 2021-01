Michniewicz o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski

Czwartek, 21 stycznia 2021 r. 16:13 Redakcja, źródło: Legionisci.com

- Znam nowego selekcjonera reprezentacji Polski, to znaczy znam go jako piłkarza Borussii Dortmund i Juventusu. Znam go jako piłkarza, jako trenera nie. Nigdy nie rywalizowaliśmy ze sobą, zespoły, które on prowadził też jakoś nie utkwiły mi w pamięci. W momencie, kiedy Bartek Drągowski był w Fiorentinie, to przez moment z nim pracował, ale jak ja zacząłem jeździć do Bartka w 2017 roku, to już trenerem był Stefano Pioli. Ja się z nim nie poznałem. Wiem, że był w Bordeaux, ale czy zetknął się z Lewczukiem, nie wiem. Nowy trener, nowe nadzieje. To nasza reprezentacja, za chwilę turniej. Prezes Boniek podjął taką a nie inną decyzję, zobaczymy, jaki będzie efekt - powiedział trener Legii, Czesław Michniewicz o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski.