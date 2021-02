19. kolejka Ekstraklasy. Derby Poznania dla Lecha

Komentarze (16)

Yeti - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Trzymam kciuki, żeby Legia rozj.bała tych sprzedawczyków żaboli. Ten relikt PRLu musi spaść z ligi tak jak ich niebiescy rywale zza śląskiej brudnej miedzy. Czasy się zmieniły 30 lat temu a ten węglowy mutant nadal istnieje.

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Yeti: jeśli lekceważysz Górnika czy Ruch, to deprecjonujesz nasze nad nimi zwycięstwa, to były i są wielkie kluby, teraz słabują nieco, ale wrócą do czołówki, oprócz nich tylko Wisła i Cracovia są gigantami, reszta : te arki, lechy, zagłębia, szombierki i polonie, mielce i stomile to jest szarańcza, szanujmy wielkich graczy

Głos rozsądku - 9 godzin temu, *.orange.pl Nadal pamiętam podkładkę ku ew z zabrza amicorzowi. Jechać z nimi do końca ich dni.... Prosiłbym dzisiaj o jakieś skromne 0:5 - Niech żyje uczciwy sport i uczciwa rywalizacja!

obiektywny - 8 godzin temu, *.com.pl @Głos rozsądku :



tak no nawet widać tą jazdę do końca ich dni :)) powrót z Zabrza do stolycy autostopem.....Redziński 1994 pamiętamy



Arek - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @obiektywny: trzeba było w piłkę grać, a nie kopać jak w kopalni.

atmosferic - 11 godzin temu, *.orange.pl rakow-podbeskidzie 2-1

warta-lech 0-2

stal-lechia 0-1

jagiellonia-piast 1-1

gornik-legia 1-1

w.plock-w.krakow 0-1

cracovia-zaglebie 1-0

slask-pogon 0-1

atmosferic - 11 godzin temu, *.orange.pl Mecz o mistrzostwo poznania i okolicznych wsi.

kami(L)Praga - 12 godzin temu, *.vectranet.pl rakow -podbeskidzie 3-1

warta-amica 3-2

stal-lechia 0-3

gornik-LEGIA 2-4

wisla-wisla 1-3

craxa-zaglebie 2-2

slask-POGON 1-2

SF - 12 godzin temu, *.tpnet.pl Derby P. dla Warty a kilasyk dla LEGII !!!

Hautausmaa - 13 godzin temu, *.tpnet.pl Raków - Podbeskidzie 0-0

Warta - Lech 5-1

Stal - Lechia 0-0

Jagiellonia - Piast 1-1

Górnik - Legia 0-4

Wisła - Wisła 2-0

Cracovia - Zagłębie 0-0

Śląsk - Pogoń 2-2

Wie(L) un - 13 godzin temu, *.18.56 @Hautausmaa: jak trafisz wynik ami i i LEGII to masz u mnie kratę browar plus słynna maciorka hehe

Bródno - 14 godzin temu, *.play-internet.pl Derby poznania rozgrywane w grodzisku wielkopolskim...:)

Siema - 10 godzin temu, *.18.56 @Bródno : gdzie tylko warta jest z Poznania bo amica gra na licencji amici więc bardziej pasuje derby wsi

singspiel - 7 godzin temu, *.atman.pl @Siema: niezależnie od licencji, Lech nie powstał w Poznaniu

Siema - 6 godzin temu, *.18.56 @singspiel: a czy ja powiedziałem że powstal? No właśnie

kibic - 14 godzin temu, *.datapacket.com Raków Częstochowa - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1

Warta Poznań - Lech Poznań 2

Stal Mielec - Lechia Gdańsk 2

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice 1

Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2

Wisła Płock - Wisła Kraków X

Cracovia - Zagłębie Lubin X

Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 1

