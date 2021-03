Gimnastyka

Wyniki legionistek w PP

Wtorek, 9 marca 2021 r. 06:44 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sześć zawodniczek sekcji gimnastyki artystycznej Legii Warszawa wzięło udział w Pucharze Polski w kategorii silver - bez zawodniczek kadry narodowej. Organizatorem zawodów w Starych Babicach była legijna sekcja. Legionistki pokazały się z dobrej strony, a Amelia Moneta znalazła się w dwóch finałach - w układach z piłką i maczugami. Trenerkami Legii są Elena Kamilowa, Svitlana Tuzhykowa i Kateryna Nylypiuk.



Wyniki legionistek w PP:

Wielobój: 12. Amelia Moneta, 21. Zofia Dec, 22. Hanna Sablińska, 26. Dominika Włodarczyk, 34. Hanna Kulawiak, 47. Anastazja Baranowa



Obręcz: 11. Hanna Sablińska, 20. Hanna Kulawiak, 21. Amelia Moneta, 22. Zofia Dec, 29. Anastazja Baranowa, 31. Dominika Włodarczyk



Piłka: 8. Amelia Moneta, 13. Zofia Dec, 17. Hanna Sablińska, 20. Dominika Włodarczyk, 47. Hanna Kulawiak, 53. Anastazja Baranowa



Maczugi: 6. Amelia Moneta, 10. Zofia Dec, 25. Hanna Kulawiak, 31. Dominika Włodarczyk, 35. Hanna Sablińska, 42. Anastazja Baranowa



Wstążka: 14. Hanna Sablińska, 15. Dominika Włodarczyk, 25. Amelia Moneta, 35. Hanna Kulawiak, 40. Anastazja Baranowa, 45. Zofia Dec



Ponadto zawodniczki Legii zdobyły 11 medali podczas turnieju walentynkowego organizowanego przez UKS Energia Imielin. Złoto zdobyły Julia Batyjewska (2008, C), Weronika Kłujszo (2005, C) i Dominika Sałańska (2004 i starsze, C), srebrne medale zdobyły Maja Kozdrowicka (2010, C), Karina Gryżewska (2009, C), Maja Zawacka (2008, B) i Dominika Kawecka (2006, C), a brązowe medale: Arina Khabibulina (2011, C light), Barbara Jędrusik (2011, C), Natasza Bogucka (2008, C), Natalia Scecewicz (2007, C).







fot. Leszek Tomaszewski