Pięciobój

Nowacka 28. w PŚ w Sofii

Piątek, 9 kwietnia 2021 r. 18:43 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięcioboistka Legii, Oktawia Nowacka zajęła 28. miejsce w finale Pucharu Świata w Sofii. Legionistka tym razem najlepiej spisała się w pływaniu, w którym była 15. z czasem 2:19.16 min. W szermierce z bilansem 16/19 uplasowała się na miejscu 25., a w jeździectwie na 24. Łącznie legionistka uzyskała 1247 pkt. W kwalifikacjach Nowacka była 11. w grupie A, ale dostała się do 36-osobowego finału dzięki wynikowi w czołowej szóstce zawodniczek z miejsc od 11 w dół.



"Pewnie, że mogło być lepiej. Pewnie, że nie wszystko wyszło tak jak założyłam. Pewnie, że są rzeczy, z których jestem dumna. Pewnie, że nie na wszystko miałam wpływ. Ale jak to się mówi, złej baletnicy przeszkadza nawet rąbek u spódnicy, dlatego nie będę się tłumaczyć. Z pokorą przyjmuję na klatę błędy, które dziś popełniłam" - skomentowała legionistka swój występ w dzisiejszym finale PŚ.



Jutro start w finale Łukasza Gutkowskiego, który w kwalifikacjach zajął ostatnie premiowane awansem do finału miejsce (36), a o tym, że właśnie on wystąpi w finale w stolicy Bułgarii zdecydował jeden punkt. Niestety w finale nie zobaczymy Daniela Ławrynowicza, który odpadł w kwalifikacjach.