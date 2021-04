Siatkówka

Rywale Legii w walce o I ligę

Wtorek, 13 kwietnia 2021 r. 14:27 Woytek, źródło: Legionisci.com

W weekend siatkarze Legii awansowali do turnieju finałowego o I ligę, który odbędzie się w dniach 28 kwietnia - 2 maja. Legioniści będą rywalizowali z pięcioma innymi zespołami - dwie najlepsze ekipy awansują do I ligi siatkówki. Na ten moment nie wiadomo, gdzie odbędzie się turniej, ale sekcja Legii będzie ubiegała się o jego organizację. Według naszych informacji oprócz stolicy walczyć będą jeszcze Głogów i Żagań - 16 kwietnia decyzję podejmie PZPS.



- Zrobimy wszystko, żeby turniej finałowy odbył się u nas, ale nie wszystko zależy od nas. Mamy też swoje ograniczenia i jesteśmy tego świadomi. Zainteresowanych organizacją turnieju na pewno będzie więcej. Apeluję do wszystkich osób, które mogłyby i chciałyby nam w jakikolwiek sposób pomóc, aby to uczyniły i abyśmy wspólnie przyczynili się do tego, żeby Legia mogła rozegrać turniej finałowy u siebie - mówi trener Mateusz Mielnik.



W turnieju finałowym sześć drużyn zostało podzielonych drogą losowania na dwie grupy A i B. Legia zajęła 2. miejsce w półfinale.



Finaliści play-off o I ligę



Grupa A:

Chrobry Głogów *

SMS PZPS Spała *

WKS Sobieski Żagań



Grupa B:

AZS Częstochowa *

Karpaty Krosno

Legia Warszawa



* - zwycięzcy turniejów półfinałowych



Rywalizacja w grupach A i B będzie trwała przez pierwsze trzy dni turnieju systemem każdy z każdym, a więc legioniści rozegrają dwa mecze. Następnie zespoły, które zajmą 1. i 2. miejsce z każdej grupy, przystąpią do decydującej rozgrywki. Tutaj także odbędą się mecze każdy z każdym (po trzy mecze), z zastrzeżeniem, że z uzyskany z grupowym rywalem zostanie "przepisany" do końcowej tabeli finałowej i mecz nie będzie rozgrywany. [przykład: W grupie A Legia wygra z AZS-em, to automatycznie zyskuje punkty za ten mecz w grupie finałowej gdy AZS także w niej zagra]



1. dzień, 28.04.:

grupa A: SMS PZPS Spała - WKS Sobieski Żagań

grupa B: Karpaty Krosno - Legia Warszawa



2. dzień, 29.04.:

grupa A: Chrobry Głogów - SMS PZPS Spała

grupa B: AZS Częstochowa - Karpaty Krosno



3. dzień, 30.04.:

grupa A: WKS Sobieski Żagań - Chrobry Głogów

grupa B: Legia Warszawa - AZS Częstochowa



4. dzień, 01.05.:

finały: 1A - 2B

finały: 2A - 1B



5. dzień, 02.05.:

finały: 2B - 2A

finały: 1A - 1B



W tabeli końcowej finałów jako wyniki meczów 1A - 2A oraz 1B - 2B zaliczone zostaną rezultaty tych drużyn w starciach grupowych A/B.



Z kim o awans?



SMS PZPS Spała, jeszcze w sezonie 2019/20 rywalizował na zapleczu Plus Ligi. Spalanie zajęli ostatnie, 14. miejsce i spadli do II ligi. W obecnych rozgrywkach SMS zdecydowanie wygrał grupę 3 a w półfinałach zanotował trzy zwycięstwa, w tym jedno z Legią.



Podobnie wyglądała sytuacja z zespołem Chrobrego Głogów, który w sezonie 2019/20 w 1. lidze zajął 13. miejsce i i razem z SMS-em spadł do 2. ligi. W obecnych rozgrywkach w turnieju półfinałowym głogowianie byli najlepsi, wygrywając pewnie trzy mecze i zameldowali się w finale.



WKS Sobieski Żagań w turnieju półfinałowym musiał uznać wyższość Chrobrego Głogów, ale okazał się lepszy od Orła Międzyrzec i LUKS Wilki Wilczyn (najlepsze drużyny grupy 1.). Sobieski w ostatnich sezonach, podobnie jak Legia, grał w 2. lidze. Jest kontynuatorem tradycji działającej od 1958 do 1987 roku sekcji siatkówki Czarnych Żagań.



Karpaty Krosno od wielu lat grają w II lidze. W obecnym sezonie zespół zajął 1. miejsce w grupie 6. II ligi, a w turnieju półfinałowym rywalizował z AZS-em Częstochowa, Arką Chełm i MKS Andrychów. Zwycięstwa z Chełmem i Andrychowem oraz porażka 2-3 z częstochowianami dały krośnianom awans do turnieju finałowego.



AZS2020 Częstochowa powstał w 2013 roku i głównym celem było szkolenie młodzieży przy seniorskim AZS Częstochowa, występującym w Plus Lidze. Klub nie jest formalnym kontynuatorem AZS-u Częstochowa, który jeszcze w sezonie 2018/19 występował w Plus Lidze, a następnie z powodu problemów licencyjnych nie został dopuszczony do rozgrywek w sezonie 2019/20 i upadł.

Dopiero od sezonu 2018/19 AZS2020 przystąpił do rozgrywek seniorskich w II lidze. Pełna nazwa klubu od marca 2020 to Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa. Z jednej strony obecny AZS pisze swoją historię od nowa i nie dolicza sobie medali i osiągnięć poprzedniego AZS-u, ale jednocześnie bazuje na doświadczeniach i tradycji poprzedniego AZS-u. Występuje także z tradycyjnym akademickim herbem. Obecny sezon jest najlepszy dla akademików, bo w poprzednich rozgrywkach zajmowali w swojej grupie kolejno 8. i 5. miejsce.



Bilans finalistów w trwającym sezonie



Zespół wygrane porażki sety wygrane / rozegrane (% zwycięstw) średnia punktów na mecz SMS PZPS Spała 23 1 71 / 90 (79%) 88,88 Chrobry Głogów 22 1 68 / 78 (87%) 83,22 Legia Warszawa 22 4 71 / 99 (72%) 90,15 WKS Sobieski Żagań 21 5 67 / 99 (68%) 87,96 AZS Częstochowa 19 6 65 / 92 (71%) 86,52 Karpaty Krosno 19 6 66 / 91 (73%) 86,32

Centrum informacji o siatkarskiej Legii -> legionisci.com/siatka