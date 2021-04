Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 17 kwietnia 2021 r. 20:22 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Po otwarciu obiektów sportowych swoje mecze, na razie sparingowe, rozegrały już najstarsze drużyny młodzieżowe Legii. Juniorzy starsi po dosyć zaciętym spotkaniu wygrali 1-0 z rówieśnikami z Escoli Varsovia. Do przerwy solidnie wyglądali legioniści, w II połowie więcej z gry mieli goście. W pojedynku w kategorii U17, Legia mimo początkowych kłopotów wygrała z Escolą 4-1.



Juniorzy starsi UWKS Legii ulegli w Zielonkach 0-1 seniorom Naprzodu II GOSiR Stare Babice.



Sparing: Legia U18 1-0 (1-0) Escola Varsovia U18

Gol:

1-0 5 min. Igor Strzałek (as. Jordan Majchrzak)



Strzały (celne): Legia 15 (7) - Escola 22 (11)



Legia: Jakub Murawski [05] (Antoni Wodzicki [05] ng) - Jerzy Munik, Marcel Myszka (46' Szymon Bednarz [04]), Jakub Czajkowski - Dawid Niedźwiedzki [04], Kacper Knera [04](46' Michał Kochanowski), Kacper Gościniarek (62' Ignacy Dawid), Igor Strzałek [04](62' Łukasz Rytelewski), Kacper Imiołek (62' Damian Urban) - Dawid Barnowski (58' Bartosz Wicenciak, 80' Kacper Gościniarek), Jordan Majchrzak [04](46' Kajetan Staniszewski)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



Sparing: Legia U!7 4-1 (2-1) Escola Varsovia U17

Gole:

0-1 12 min. Bartłomiej Moch

1-1 28 min. Maksymilian Stangret b.a.

2-1 36 min. Marcel Krajewski (as. Patryk Winiarski)

3-1 51 min. Szymon Siodłowski (as. Patryk Bek)

4-1 90 min. Bartosz Dziemidowicz (as. Szymon Siodłowski po dograniu Bartosza Mikołajczyka)



Strzały (celne): Legia 17 (11) - Escola 11 (3).



Legia: Tomasz Zieliński [05](46' Antoni Wodzicki [05]) - Patryk Winiarski, Marcel Ruszel, Sebastian Kieraś, Jakub Rutkowski (46' Bartosz Dziemidowicz) - Bartosz Mikołajczyk [05], Patryk Bek, Maddox Sobociński - Marcel Krajewski, Maciej Bochniak [05](46' Wiktor Puciłowski [05]) - Maksymilian Stangret [05] (46' Szymon Siodłowski [05])

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Sparing: Naprzód II GOSiR Stare Babice Zielonki 1-0 UWKS Legia U19 (02-4)





Fot. K. Kubiszer: