Siatkarska Legia zorganizuje turniej finałowy!

Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r. 12:36 Woytek

Klub MUKS Wojskowi Warszawa, prowadzący Sekcję Siatkówki Legii Warszawa, zorganizuje w dniach 28 kwietnia – 2 maja Turniej Finałowy II ligi mężczyzn, w którym weźmie udział 6 najlepszych zespołów II ligi w sezonie 2020/2021. Dwie najlepsze drużyny awansują do TAURON 1.Ligi.







To wielkie wyróżnienie dla warszawskiej siatkówki. Organizowane wydarzenie przyciągnie uwagę całej siatkarskiej społeczności, bowiem stawka zawodów jest niebagatelna – awans do I ligi – drugiego szczebla rozgrywek siatkarskich w Polsce, za której organizację odpowiada Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej S.A.



Siatkarska Legia po raz drugi od momentu reaktywacji w 2014 roku stanie przed bezpośrednią szansą awansu na zaplecze PlusLigi. Dwa lata temu, w trakcie turnieju w Strzelcach Opolskich i Kędzierzynie-Koźlu, Legia zajęła 4. miejsce.



- Cieszymy się niezmiernie z przyznanej organizacji. Wierzymy, że własna hala pomoże nam w wywalczeniu upragnionego awansu. Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie drużyny, które przyjadą do Warszawy mogły poczuć się jak u siebie i mogły w pełni skoncentrować się na siatkarskiej rywalizacji – mówi Michał Trybusz, członek zarządu MUKS Wojskowi Warszawa.



Organizacja turnieju finałowego to dla sekcji duże przedsięwzięcie. Przez 5 dni rozegranych zostanie łącznie 10 spotkań. Początkowo 6 drużyn rozegra po dwa spotkania w dwóch trzyzespołowych grupach. Dwie najlepsze drużyny z grup awansują do ścisłego finału, gdzie rozegrają po dwa mecze między sobą.



- To bardzo ważne wydarzenie w historii legijnej siatkówki. Chcemy, aby turniej był okazją do promocji ludzi dobrej woli oraz firm, które wspierają ten piękny sport oraz Legię. Dlatego też apelujemy do wszystkich chcących włączyć się w organizację turnieju o kontakt za pośrednictwem skrzynki mailowej siatkowka@siatkowka.legia.com. Jeśli są Państwo zainteresowani wsparciem odradzającej się siatkarskiej Legii i możecie ufundować np. różnego rodzaju gadżety dla uczestników, okolicznościowe pamiątki, czy też wesprzeć finansowo organizację turnieju, czekamy właśnie na Was. Poprzez transmisje internetowe z wydarzenia, turniej będzie okazją do promowania również Was – dodaje Michał Trybusz.



1. dzień, 28.04.:

grupa A: SMS PZPS Spała - WKS Sobieski Żagań

grupa B: Karpaty Krosno - Legia Warszawa



2. dzień, 29.04.:

grupa A: Chrobry Głogów - SMS PZPS Spała

grupa B: AZS Częstochowa - Karpaty Krosno



3. dzień, 30.04.:

grupa A: WKS Sobieski Żagań - Chrobry Głogów

grupa B: Legia Warszawa - AZS Częstochowa



4. dzień, 01.05.:

finały: 1A - 2B

finały: 2A - 1B



5. dzień, 02.05.:

finały: 2B - 2A

finały: 1A - 1B



W tabeli końcowej finałów jako wyniki meczów 1A - 2A oraz 1B - 2B zaliczone zostaną rezultaty tych drużyn w starciach grupowych A/B.



