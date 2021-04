Legia mistrzem już w niedzielę?

Czwartek, 22 kwietnia 2021 r. 10:07 Mishka, źródło: Legionisci.com

Legia jest na prostej drodze do zdobycia 16. w historii mistrzostwa Polski. Legioniści mogą świętować zdobycie tytułu już w najbliższą niedzielę, po meczu z Lechią Gdańsk. Aby tak się stało, musi jednak zaistnieć kilka warunków. Przede wszystkim Legia musi wygrać swoje spotkanie, ale musi też liczyć na potknięcie rywali - Pogoń musi przegrać w Mielcu z broniącą się przed spadkiem Stalą, natomiast Raków nie może wygrać ze Śląskiem. Będzie to o tyle trudne, że zespół Rakowa po raz pierwszy od awansu rozegra mecz w Ekstraklasie na własnym stadionie w Częstochowie. Obydwa spotkania odbędą się przed meczem - Pogoń zagra w niedzielę o 15, a Raków w piątek o 18.



Co ciekawe, dzięki wygranej nad Piastem Legia na 4 kolejki przed zakończeniem sezonu zapewniła już sobie awans do europejskich pucharów.



Legia mistrzem w najbliższej kolejce? Kurs 20!

RAKÓW - ŚLĄSK X2 2.28

STAL - POGOŃ 1 4.15

LECHIA - LEGIA 2 2.11



