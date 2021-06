Nabory do kobiecych drużyn rugby

Wtorek, 1 czerwca 2021 r. 07:42 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We wtorek, 8 czerwca o godzinie 18:30 odbędzie się nabór do drużyn kobiecego rugby Legii Warszawa. Nabory przeprowadzone zostaną na boisku OSiR, przy ulicy Potockiej 1 na warszawskim Żoliborzu. Nabór prowadzony będzie do zespołu młodzieżowego U-16 (roczniki 2006-08) oraz drużyny seniorek, która walczy o srebrny medal mistrzostw Polski (rocznik 2005+).



"Kobieca sekcja Legia rugby poszukuje wysportowanych dziewczyn, które chcą dołączyć do naszej drużyny. Gramy w olimpijską odmianę RUGBY 7-osobowego. W tym sporcie znajdziesz sporo biegania, dużo siłowania, bardzo dużo przewracania... czyli wiele sportów w jednym. Jeśli miałaś do czynienia z innym sportem, a być może jesteś szybka, sprytna, silna lub po prostu odważna, to koniecznie przyjdź i się sprawdź! Zależy nam na dziewczynach chcących się zaangażować i gotowych na treningi kilka razy w tygodniu. Chcemy stworzyć drużynę, która będzie walczyć i zwyciężać w Polsce i turniejach zagranicznych, a same zawodniczki będą chciały się rozwijać i walczyć o miejsce w reprezentacji Polski. Nie musisz obawiać się braku umiejętności, wszystkiego Cię nauczymy. Przynieś ze sobą strój sportowy, dobry humor i zapał do pracy" - informują rugbistki.